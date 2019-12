Motorrad-Hammer: Fahren mit Auto-Führerschein künftig erlaubt

Nicht ganz richtig. 50cm³, 60 km/h, und das nur für gewisse alte Ost-Modell, der Rest 50 was ich in Städten gerade deshalb für weit gefährlicher halte als frisierte 70.

Dümmer geht nimmer!



Stimmt auffallend.

Eingenerelle LKW-Überhilverbot… Ach was, stellen Sie’s sich doch selbst vor wenn eine Schlaftablette auf der Landstraße oder der Autobahn eine kilometerlange Perlenschnur hinter sich herzieht weil keiner vorbei darf.

E-Buke/PedElec ist doch auch gefährlich, aber da darf man fröhlich mir loszischen.

Was ein Klein- oder Leichtkraftrad so alles und was auch einer 250er passieren kann ist hinlänglich bekannt. Dann müsste man solche Zweiräder aus Schutzgründen generell verbieten. Ach was, allen Verkehr.