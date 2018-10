Wer sitzt denn nun im Landtag? Computerprobleme der Stadt München führen angeblich zu Verzögerung

Das KVR in der Orleansstraße hatte vor Jahren einmal wegen eines EDV-Ausfalls geschlossen. Jetzt soll es wieder Computerprobleme geben. Das KVR verneint dies aber.

Nach der Landtagswahl wartet ganz Bayern auf die Nachricht, wer von den Kandidaten im neuen Landtag sitzen wird. Angeblich könnte das mit dem Endergebnis aber noch länger dauern - wegen Computerproblemen.

München - Zumindest twittert das Gudrun Lux, Vorsitzende der Grünen München, am Dienstagmittag. „Habt keine Eile auf die Ergebnisse aus #Oberbayern zu warten. Im Land von Laptop & Lederhose ist das System abgestürzt“, schreibt sie. Angeblich habe die Stadt München Computerprobleme, zähle teilweise neu aus. Während aus den meisten Stimmkreisen die Zweitstimmen-Ergebnisse vorliegen, sollen Ergebnisse aus München demnach erst Ende der Woche vorliegen.

Habt keinen Eile, auf die Ergebnisse aus #Oberbayern zu warten. Im Land von Laptop & Lederhose ist das System abgestürzt. München hat offenbar Computerprobleme, zählt angeblich teilweise neu aus, die Ergebnisse aus der Landeshauptstadt sollen erst Ende der Woche vorliegen #ltwby — Gudrun Lux (@gudruncita) 16. Oktober 2018

Auch eine andere Grünen-Politikerin, Anna-Maria Lanzinger (Mitglied im Landesausschuss Grüne Bayern) twittert, sie habe vom Kreisverwaltungsreferat (KVR) München - dort ist auch das Wahlamt angesiedelt - erfahren, dass die Ergebnisse „bis Ende der Woche da sein“. Sie schreibt weiter: „Oberbayern zittert daher noch ne Weile.“

KVR München meint, Ergebnisse werden hoffentlich (!) bis Ende der Woche da sein. Oberbayern zittert daher noch ne Weile. #ltwby #ltw18 — Ami Lanzinger (@gruenhintermohr) 16. Oktober 2018

Der Pressesprecher des KVR, Johannes Mayer, hält dagegen: „Es läuft alles normal.“ Am Dienstagnachmittag gehe die zweite Schnellmeldung wie geplant heraus, man werde fristgerecht bis Dienstag, 18 Uhr, die Ergebnisse der Zweitstimmenauszählung melden. Auffällig lang dauere die Auszählung außerdem nicht. „Das war immer so vorgesehen.“

Ergebnisse zur Landtagswahl liegen am Dienstag vor - aber nicht veröffentlicht

Allerdings: Von Gunnar Loibl, Sprecher des Wahlleiters, der am Bayerischen Landesamt für Statistik angegliedert ist, ist zu erfahren, dass die Stimmkreise zwar bis 18 Uhr am Dienstag die Ergebnisse der Zweitstimmenauszählung seiner Behörde melden müssen. „Intern“ werde es aber sicher bis zum Mittwoch dauern, bis die Ergebnisse veröffentlicht werden. „Es ist sicher verständlich, dass wir hier nicht eine dritte Nacht in Folge durcharbeiten werden.“

Gudrun Lux von den Grünen hat inzwischen auch ein Update zum Thema getwittert: „Zwischenzeitlich heißt es wohl, dass es doch noch heute (Dienstag, Anm. d. Red.) Ergebnisse geben soll. Schauen wir mal.“ Ob Bayern noch am Dienstagabend oder erst am Mittwoch erfährt, wer zukünftig im Landtag sitzt, bleibt also weiter spannend.

