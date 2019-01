Münchner Sicherheitskonferenz: US-Vizepräsident Pence kündigt Teilnahme an

US-Vizepräsident Mike Pence wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Diese findet vom 15. bis zum 17. Februar statt. Alle Infos in unserem News-Ticker.

Vom 15. bis zum 17. Februar findet die 55. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Tagungsort ist das Hiotel Bayerischer Hof in München. US-Vizepräsident Mike Pence hat sein Kommen überraschenderweise angekündigt.

Dort diskutieren jährlich mehr als 500 Spitzenpolitiker, führende Militär- und Verteidigungsexperten aus aller Welt die zentralen Fragen der Sicherheitspolitik.

Kritikern gilt die Sicherheitskonferenz als Treffen der Rüstungslobby - auch in diesem Jahr dürfte also mit Gegendemos zu rechnen sein.

30. Januar, 19.32 Uhr: Die Veranstalter der Münchner Sicherheitskonferenz erwarten in diesem Jahr eine Rekordzahl prominenter Teilnehmer. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident Emmanuel Macron, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi werden neben Mike Pence beim weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik vom 15. bis 17. Februar erwartet.

Konferenzleiter Wolfgang Ischinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den 500 Gästen seien nach jetzigem Stand etwa 40 Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister. „Der Saal wird platzen.“ Im vergangenen Jahr kamen nur 20 Staats- und Regierungschefs und 80 Minister zu der Tagung im Hotel Bayerischer Hof.

Mit der Teilnahme des US-Vizepräsidenten hatte Ischinger zuletzt kaum noch gerechnet. Am Mittwoch gab das Weiße Haus aber bekannt, dass Pence in München eine Rede halten und in bilateralen Gesprächen unter anderem den Wunsch der US-Regierung nach einer gerechteren Lastenverteilung innerhalb der Nato unterstreichen wolle. Die USA werfen vor allem Deutschland vor, zu wenig für Verteidigung auszugeben.

30. Januar, 19.24 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte, will er dort eine Rede halten und in bilateralen Gesprächen unter anderem den Wunsch der US-Regierung nach einer gerechteren Lastenverteilung innerhalb der Nato unterstreichen.

Zuletzt galt es als unwahrscheinlich, dass Pence zur Konferenz reist, die vom 15. bis 17. Februar im Hotel Bayerischer Hof stattfindet. Er war bereits 2017 dort.

Vor der Sicherheitskonferenz wird Pence in Polen an einer umstrittenen Nahost-Konferenz teilnehmen, die von Gegnern als Anti-Iran-Treffen kritisiert wird. Es wird erwartet, dass mehrere westeuropäische Außenminister der von den USA und Polen organisierten Veranstaltung fernbleiben.

