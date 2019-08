Start ins Berufsleben: Das müssen Azubis zum Ausbildungsstart wissen

Bei der Arbeit: ein Auszubildender beim Gasschweißen. Viele junge Menschen starten heute mit einer Ausbildung in das Berufsleben .

Viele junge Menschen starten am 1. August mit einer Ausbildung in das Berufsleben. Wir beantworten wichtige Fragen zu den Rechten und Pflichten eines Azubis.

Am 1. August beginnt für viele junge Menschen das neue Ausbildungsjahr. Nicht selten stellen sich beim Start in das Berufsleben viele Fragen: Wie viel Urlaubstage gibt es? Und was gilt es bei der Probezeit zu beachten? Wir klären die wichtigsten Punkte.

Was wird im Ausbildungsvertrag festgehalten?

Wer eine Lehrstelle gefunden hat, muss vor dem Beginn der Ausbildung einen Vertrag unterschreiben. Darin sind zentrale Punkte der Ausbildung geregelt. Im Vertrag müssen unter anderem die Dauer der täglichen Arbeitszeit und die Höhe der Bezahlung festgehalten werden. Das schreibt das Berufsbildungsgesetz vor.

Wie lange dauert die Probezeit?

Die Probezeit dauert für Auszubildende mindestens einen und höchstens vier Monate. In der Zeit sollen sich Arbeitnehmer und Ausbilder besser kennenlernen. Während der Probezeit können beide Seiten von heute auf morgen ohne Angabe von Gründen kündigen.

Müssen Auszubildende Überstunden machen?

Grundsätzlich nicht, heißt es in einer Mitteilung vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Die vertraglich festgelegten Arbeitszeiten sollten ausreichen, um einen Beruf zu erlernen. Falls aber doch Überstunden anfallen, wird der Auszubildende entweder dafür bezahlt oder erhält als Ausgleich zusätzliche Freizeit.

Was muss bei Krankheit beachtet werden?

In diesem Fall sollten Auszubildende umgehend ihren Arbeitgeber und gegebenenfalls auch die Berufsschule informieren. Am besten noch vor dem Arbeits- oder Schulbeginn, rät der Bezirksjugendsekretär des DGB Hessen-Thüringen, Gregor Gallner. Wichtig sei auch, zu klären, wann ein Attest beim Arbeitgeber vorliegen muss. Für solche und andere Fragen bieten neben dem DGB auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer eine Beratung an.

Wie viel Urlaub steht Auszubildenden zu?

Das ist gesetzlich geregelt – und hängt vom Alter ab. Volljährige Auszubildende haben bei einer Fünf-Tage-Woche einen Anspruch auf mindestens 20 Arbeitstage Urlaub. Jugendlichen unter 18 Jahren steht in der Ausbildung laut dem Jugendarbeitsschutzgesetz aber mehr Urlaub zu. Wie viele Tage mehr es tatsächlich sind, hängt wiederum vom Alter ab. Auszubildende sollten ihren Urlaubsantrag möglichst früh stellen und nicht erst wenige Tage vor dem gewünschten Urlaub.

Wie sollten Auszubildende bei einer Abmahnung reagieren?

Sie sollten diese auf jeden Fall ernst nehmen. Denn eine Abmahnung wird vom Arbeitgeber ausgesprochen, wenn er mit dem Verhalten oder der Leistung des Auszubildenden nicht zufrieden ist. Sie ist die Vorstufe zur Kündigung. Wer meint, dass die Abmahnung nicht berechtigt ist, sollte jedoch eine Gegendarstellung verfassen.

Sind noch Lehrstellen frei?

Ja, sogar noch ziemlich viele. In Hessen waren im Juli laut der Bundesagentur für Arbeit von den 36 411 gemeldeten Stellen noch 13 222 unbesetzt. In Niedersachsen waren es 20 796 von 54 211 gemeldeten Stellen.

Lesen Sie auch: Arbeitslosigkeit in der Region steigt zum Ferienbeginn leicht