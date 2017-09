Muslimische Wallfahrt Hadsch endet ohne Zwischenfälle

Pilgerreise nach Mekka

+ © --- Muslimische Pilger vollziehen bei ihrer Pilgerfahrt (Hadsch) an der Kaaba in Mekka den Tawaf, bei dem die Kaaba umschritten wird. Foto: SPA © ---

Mehr als zwei Millionen Muslime pilgern zur Hadsch in Saudi-Arabien. Überschattet wird die Wallfahrt in diesem Jahr von der Krise am Golf. Dabei soll die Politik außen vor bleiben.