Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Haft

Festnahme in Biberach

Dem Mann wird zur Last gelegt, zunächst Mitglied einer Kampfgruppe gewesen zu sein.

Karlsruhe (dpa) - Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer ist in Baden-Württemberg festgenommen worden. Dem 23-jährigen Syrer wird Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgeworfen.