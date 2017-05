Mutßmaßlicher Extremist nahe Militärbasis in Frankreich festgenommen

Paris - Nach der Festnahme eines Verdächtigen in der Nähe einer französischen Militärbasis ermittelt die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft.

In der Nähe einer Militärbasis in Frankreich ist ein mutmaßlicher Extremist festgenommen worden. Die Polizei habe den Mann in der Nacht zum Freitag in der Umgebung eines Luftwaffenstützpunkts in der nördlichen Stadt Evreux in Gewahrsam genommen, hieß es von Seiten der Ermittler.

In Frankreich gelten wegen der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag hohe Sicherheitsvorkehrungen. Mit dem Fall befasst sich die für den Anti-Terrorkampf zuständige Staatsanwaltschaft in Paris. Der Festgenommene war den Behörden als radikalisiert bekannt. Laut den Ermittlern ist noch unklar, warum er sich in der Nähe der Militärbasis aufhielt und dort auch sein Auto parkte.

Drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 23. April hatte ein Angreifer auf dem Pariser Boulevard Champs-Elysées einen Polizisten getötet. Den Anschlag beanspruchte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat für sich.

Sie ist für die meisten Attentate in Frankreich seit Anfang 2015 verantwortlich, bei denen insgesamt 239 Menschen getötet wurden. In Frankreich gilt weiter der Ausnahmezustand.