Raketen, Luftangriffe, Tote: Gewalt in Jerusalem und Gaza eskaliert - Drohungen gegen Metropole

Eskalation im Nahen Osten

Die palästinensische Terrororganisation Hamas beschießt Jerusalem mit Raketen, die Luftwaffe Israels fliegt Vergeltungsstöße. Es gibt Drohungen gegen Tel Aviv.

Der Konflikt im Gazastreifen und in Jerusalem eskaliert. Seit Tagen gibt es Unruhen.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas feuert reihenweise Raketen auf Ziele in Israel.

Die israelische Luftwaffe antwortet mit Vergeltungsschlägen auf Gaza. Es soll erste Tote geben.

München/Jerusalem/Tel Aviv - Die Lage in Israel und im Gazastreifen* spitzt sich weiter zu. Nachdem es in den vergangenen Tagen gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gegeben hatte, folgten an Montagabend (10. Mai) Raketenangriffe der palästinensische Terrororganisation Hamas auf Ziele in Jerusalem.*

Gewalt in Jerusalem: Raketen der Hamas auf Israel, Luftangriffe der israelischen Luftwaffe

Die israelische Luftwaffe antwortete mit Luftschlägen gegen Ziele im Gazastreifen. Wie die ARD-Tagesschau berichtet, soll es am Montagabend mindestens neun Tote gegeben haben. Ab 18 Uhr Ortszeit wurden demnach sieben Raketen auf Jerusalem abgefeuert. Im Zentrum des Konflikts steht in der Metropole mit fast 900.000 Einwohnern der Tempelberg.

Die Hamas fordert, dass Israel alle Sicherheitskräfte vom Tempelberg abzieht. Sowohl die für das Judentum immens bedeutende Klagemauer als auch die Al-Aksa-Moschee, die als eine der wichtigsten Moscheen des Islam gilt, stehen dort.

Aus dem Gazastreifen: Raketen auf den Süden Israels abgefeuert - Drohungen gegen Tel Aviv

Laut ARD wurden auch auf den Süden Israels Dutzende Raketen abgeschossen. Benjamin Netanyahu, Premierminister Israels*, erklärte am Montag, dass sein Land die Sicherheit in der Region aufrechterhalten wolle. Am Abend gab es der Tagesschau zufolge jedoch Drohungen aus dem Gazastreifen gegen Tel Aviv, die Stadt ab 20 Uhr (Ortszeit) unter Beschuss zu nehmen. Bislang blieb es bei den Berichten darüber.

Seit Tagen toben vor allem in Ostjerusalem schwere Unruhen. Sicherheitskräfte werden unter anderem mit Steinen beworfen, setzen ihrerseits Tränengas gegen die palästinensischen Protestanten ein. Zuvor hatte es noch Bemühungen um eine Entspannungspolitik gegeben. (pm)