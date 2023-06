Nato-Generalsekretär gesucht: Biden freundet sich mit Lösung an

Von: Stefan Schmid

Während des Ukraine-Kriegs ist die Nato als westliches Verteidigungsbündnis um Beständigkeit bemüht, mit Auswirkungen auf den Posten des Generalsekretärs.

Brüssel - Der Norweger Jens Stoltenberg ist schon jetzt der am längsten amtierende Generalsekretär der Nato seit deren Gründung 1949. Nun zeichnet sich eine weitere Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit an, die seit dessen Antritt 2014 bereits dreimal verlängert wurde. Der Generalsekretär, der sich selbst nicht aktiv um eine Verlängerung bemühen soll, wird für seine souveräne Arbeit seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht nur vom US-Präsidenten Joe Biden gelobt.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg bereits 2022 außerplanmäßig im Amt gehalten

Nachdem die Amtszeit von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär schon zweimal bis insgesamt Ende September 2022 verlängert worden war, sollte er vergangenes Jahr aus dem Amt ausscheiden. Tatsächlich hatte der Norweger bereits eine Nachfolgeanstellung als Chef der norwegischen Zentralbank Norges Bank, wo er ab Dezember 2022 seinen Dienst antreten sollte. Die erst später wirksam werden sollende Ernennung wurde am 4. Februar verkündet – 20 Tage vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Der Überfall der russischen Föderation auf die Ukraine veränderte die Ausgangslage für das Verteidigungsbündnis jedoch grundlegend. Auch wenn die Ukraine nach wie vor kein Mitglied der Nato ist, so waren im Staatenbündnis nun eingespielte Abläufe und personelle Kontinuitäten gefragt. Die Folge: Schon am 24. März 2022 wurde die sich dem Ende zuneigende Amtszeit von Stoltenberg bis Ende September dieses Jahres verlängert.

Kein Konsens in der Nato über Generalsekretär-Nachfolgeregelung

Ab diesem Oktober soll jemand anderes die Stelle des Nato-Chefs übernehmen, so der Plan, für den jedoch bislang kein Konsens unter den 31 Mitgliedsstaaten erreicht werden konnte. Die Nachfolgeregelung soll auch Thema in einem Treffen zwischen den US-Präsidenten Joe Biden und Stoltenberg am 13. Juni im Weißen Haus gewesen sein. Vor dem Meeting zeigte sich der Norweger zuversichtlich, „dass sie (Anm.: die Nato-Mitgliedsländer) einen exzellenten Nachfolger finden werden“.

Die Hoffnung Stoltenbergs scheint sich allerdings so nicht zwischen den Ländern widerzuspiegeln. Obwohl es mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace durchaus mögliche Kandidierende gibt, scheint sich nach CNN-Berichten keine nötige Mehrheit herauszubilden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Amtszeit von Stoltenberg noch um ein weiteres Jahr verlängert wird.

Pistorius und Biden stehen hinter weiterer Stoltenberg-Amtszeit

Obwohl die USA traditionell keine Person für das Amt des Nato-Generalsekretärs vorschlägt und US-Außenminister Antony Blinken am 20. Juni in London bestätigte, nicht zu drängen und „nicht für einen bestimmten Kandidaten“ zu werben, scheint Washington auf Stoltenberg zu setzen. Ein Mitarbeiter aus dem Stab der US-Regierung erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Administration habe sich mit dem Gedanken angefreundet, dass Stoltenberg ein weiteres Jahr im Amt bleibe.

Auch aus Deutschland erhält eine potenzielle weitere Amtszeit von Stoltenberg Unterstützung. Boris Pistorius erklärte auf einem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel, dass er „natürlich für eine Verlängerung“ sei, wenn sich das Bündnis auf keinen Nachfolger einigen kann. Er lobte darüber hinaus dessen „beeindruckende Führungsstärke“ und sprach im Kontext der letzten Jahre einen Dank für dessen „Opferbereitschaft“ aus. Ob Stoltenberg wirklich noch ein weiteres Jahr im Amt bleiben wird, wird sich während des Nato-Gipfels am 11. und 12. Juli in Vilnius zeigen. (sch)