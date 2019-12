Nato-Gipfel von Konflikten überschattet: Trump maßregelt Macron und erneuert Kritik an Deutschland

Donald Trump schwingt sich in London zum Verteidiger der Nato auf. Kritik hat er vor allem für einen übrig.

Update, 3.12., 16.15 Uhr: Die Nato will erstmals Position gegenüber China beziehen. Chinas wachsender Einfluss biete „Chancen“, stelle aber auch vor „Herausforderungen“, heißt es im Entwurf der Gipfelerklärung, der am Dienstag bekannt wurde, aber noch am Mittwoch von den Staats- und Regierungschefs verabschiedet werden muss. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, es gehe nicht darum, China zu einem „neuen Gegner“ zu erklären.

Stoltenberg verwies aber darauf, dass China das zweitgrößte Verteidigungsbudget der Welt habe. Dies bedeute wachsende militärische Kapazitäten, darunter moderne Raketen, die Europa oder die USA erreichen könnten, sagte er. Die Nato erkenne nun an, dass „der Aufstieg Chinas Auswirkungen auf die Sicherheit der Alliierten“ habe.

Nato-Gipfel in London: Donald Trump gegen Emmanuel Macron

London - Bei Donald Trump weiß man nie so recht, woran man ist. Während er früher nicht so recht was mit der Nato am Hut und sie auch einmal als „obsolet“ bezeichnet hatte, ist das jetzt plötzlich ganz anders geworden. Und warum? Ganz offenbar, weil der französische Präsident Emmanuel Macron kürzlich den „Hirntod“ der Militärallianz verkündet hatte.

Das gefiel Trump wohl gar nicht gut. Macrons Aussage sei „sehr respektlos“ und „sehr, sehr bösartig“ gegenüber den anderen 28 Mitgliedstaaten der Nato. Trump warnte, dass Paris sich vom Bündnis lösen könne. „Niemand braucht die Nato mehr als Frankreich“, sagte er. Solche Äußerungen seien deshalb „sehr gefährlich“ für Frankreich.

Nato-Gipfel in London: Donald Trump erneuert Kritik an Deutschland

Aus Sicht von Trump nützt die Nato den Europäern mehr als den USA. Trotz versöhnlicherer Töne beklagte der US-Präsident in London erneut die unfaire Lastenverteilung unter den Bündnispartnern und erneuerte seine Kritik an den Verteidigungsausgaben Deutschlands. Dabei nannte er jedoch Zahlen, die deutlich unter den Nato-Angaben liegen. Die USA zahlten 4,0 bis 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, während Deutschland nur 1,0 bis 1,2 bei einem deutlich niedrigeren BIP ausgeben würde, sagte Trump. „Das ist nicht fair.“

Deutschland gab nach der offiziellen Nato-Statistik in diesem Jahr 1,38 Prozent des BIP für Verteidigung aus und die USA 3,42 Prozent. Die Nato hat sich mindestens zwei Prozent jedes einzelnen Mitgliedstaats zum Ziel gesetzt. Die Bundesregierung will bis 2024 1,5 Prozent erreichen, 2014 waren es noch 1,2 Prozent. Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) haben sich zwar für zwei Prozent bis 2031 ausgesprochen, das ist aber noch keine Regierungsposition.

Trump betonte, dass selbst die zwei Prozent aus seiner Sicht zu wenig seien. „Die Zwei ist eine sehr niedrige Zahl, es sollten eigentlich vier (Prozent) sein“, sagte er. Der US-Präsident fordert seit langem höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Partner. Seine Kritik fiel diesmal aber moderater aus als bei früheren Auftritten.

Nato-Gipfel: Donald Trump nimmt die Türkei gegen Kritik in Schutz

Offizieller Auftakt des Nato-Gipfels ist am Dienstagabend ein Empfang bei Königin Elizabeth II. (19.00 Uhr MEZ). Vorher soll es um den Streitpunkt der Allianz* gehen, der auch Anlass für Macrons Kritik war: die nicht abgestimmte Syrien-Offensive des Nato-Partners Türkei. Merkel und Macron beraten darüber (16.00 Uhr MEZ) mit dem britischen Premier Boris Johnson und dem türkischen PräsidentenRecep Tayyip Erdogan. Trump nahm die Türkei gegen Kritik in Schutz: „Ich mag die Türkei und komme sehr gut mit ihr zurecht.“ Das Land sei „ein sehr wichtiges Mitglied der Nato“.

Streit gibt es mit der Türkei auch wegen des Kaufs eines russischen Raketenabwehrsystems. Trump äußerte auch dafür Verständnis - obwohl die US-Regierung befürchtet, dass Russland über das empfindliche Radar des Waffensystems an Daten über die Fähigkeiten des US-Kampfjets F-35 gelangen könnte. Die Türkei wurde deshalb aus dem Programm ausgeschlossen. (cs/dpa/afp)

