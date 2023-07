Nato-Gipfel in Vilnius: Biden sagt Dinner mit Staatschefs plötzlich ab

Von: Daniel Dillmann

Die Ukraine hofft auf weitere Hilfen der Nato. Selenskyi trifft Kollegen, doch Biden sagt ab. Der News-Ticker zum Nato-Gipfel in Vilnius.

Vilnius – Der Nato-Gipfel in Vilnius geht in den zweiten Tag. Der erste Tag endete mit einem gemeinsamen Dinner aller Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses in der litauischen Hauptstadt – allerdings ohne Joe Biden. Der 80 Jahre alte Präsident der USA sagte seine Teilnahme am gemeinsamen Abendessen kurzfristig ab, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete. Ein Sprecher Bidens sagte, der Präsident bereite sich stattdessen auf eine große Rede am heutigen zweiten Tag des Gipfels vor. Vertreten wurde Biden beim Dinner von seinem Außenminister Anthony Blinken.

Dieser wird wohl wie der erste Tag in Vilnius geprägt sein von der Frage, ob der Westen weitere Waffen in den Ukraine-Krieg liefern wird. Das zumindest hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Nato-Gipfel gefordert. „Unsere Verteidigung hat erste Priorität“, so Selenskyj am Dienstagabend in Vilnius, der sich dankbar gegenüber seinen westlichen Verbündeten zeigte: „Mehr Waffen für unsere Soldaten bedeuten mehr Schutz für das Leben aller in der Ukraine.“

Ukraine enttäuscht über Ergebnisse des Nato-Gipfels in Vilnius

Allerdings musste der ukrainische Präsident auch eine schwere Enttäuschung auf dem Nato-Gipfel in Vilnius hinnehmen. Ein Nato-Beitritt der Ukraine scheint in weite Ferne gerückt. Eine mögliche Aufnahme schloss das Verteidigungsbündnis zwar nicht aus. Eine formelle Einladung werde aber erst erfolgen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt seien. Dazu gehören neben dem Kampf gegen die Korruption im eigenen Land auch Erfolge auf dem Schlachtfeld im Kampf gegen Russland. Selenskyj selbst hatte diese Bedingungen als „absurd“ kritisiert.

US-Präsident Joe Biden nach seinem Ankunft beim Nato-Gipfel in Vilnius. © Susan Walsh/dpa

Selenskyjs Unmut darüber, keine klare Ansage bezüglich einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine erhalten zu haben, traf auch in Deutschland auf Verständnis. „Ich verstehe den Unmut und die Ungeduld, gerade in der Situation, in der die Ukraine ist, habe ich vollste Sympathie dafür“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstagabend in der ARD. „Und trotzdem: Die Zusage ist da, die Ukraine wird Mitglied der Nato werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen. Das ist ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben hat.“

Die Mitgliedsstaaten der Nato und das Jahr ihres Beitritts

Albanien (2009)

Belgien (1949)

Bulgarien (2004)

Dänemark (1949)

Deutschland (1955)

Estland (2004)

Finnland (2023)

Frankreich (1949)

Griechenland (1952)

Großbritannien (1949)

Italien (1949)

Island (1949)

Kanada (1949)

Kroatien (2009)

Lettland (2004)

Litauen (2004)

Luxemburg (1949)

Montenegro (2017)

Niederlande (1949)

Nordmazedonien (2020)

Norwegen (1949)

Polen (1999)

Portugal (1949)

Rumänien (2004)

Slowakei (2004)

Slowenien (2004)

Spanien (1982)

Tschechien (1999)

Türkei (1952)

Ungarn (1999)

USA (1949)

Vereinigtes Königreich (1949)

Nato-Gipfel in Vilnius: Was am Mittwoch passiert

Selenskyj wird laut der Nachrichtenagentur DPA auch am zweiten Tag des Nato-Gipfels in Vilnius vor Ort sein. Geplant sind offenbar bilaterale Gespräche mit weiteren Verbündeten, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, die Niederlande und Japan. Auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz plant der ukrainische Präsident ein Einzelgespräch in Vilnius. Dabei geht es Selenskyj vor allem darum, weitere Waffen für den nun seit über 16 Monaten dauernden Ukraine-Krieg zu erhalten.

In Russland zeigte man sich indes unbeeindruckt von den Nachrichten rund um den Nato-Gipfel in Vilnius. Der frühere Präsident Dmitri Medwedew bezweifelte, dass die Ukraine in naher Zukunft Teil des Verteidigungsbündnisses werden würde. „Gut möglich, dass das nie passiert“, meinte der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates. (Mit Agenturen)