Alexej Nawalny mit heftigen Anschuldigungen gegen Gerhard Schröder - „Ein Laufbursche Putins“

Die OPCW bestätigt: Alexej Nawalny wurde Opfer eines Giftanschlags mit Nowitschok. Dem Kreml-Kritiker geht es inzwischen besser. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe - auch gegenüber Alt-Kanzler Schröder.

Die Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) bestätigte am Dienstag die bisherigen Erkenntnisse: Alexej Nawalny* wurde mit einem russischen Nervenkampfstoff vergiftet.

bestätigte am Dienstag die bisherigen Erkenntnisse: wurde mit einem russischen Nervenkampfstoff vergiftet. Heiko Maas verurteilt den Einsatz der Chemiewaffe scharf - was auch als Signal gegen Moskau gewertet wird.

scharf - was auch als Signal gegen Moskau gewertet wird. Kreml-Kritiker Nawalny meint die Schuldigen zu kennen - und entlarvt Putins Machtgeflecht.

Berlin - Am Dienstag bestätigte die Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny mit dem Nervenkampfstoff der Nowitschok Gruppe - die deutsche Bundesregierung wollte sich doppelt abgesichert wissen, hatte sie doch bereits vor einigen Wochen das gleiche Testergebnis von einem Labor der Bundeswehr erhalten. Jeder Einsatz von Chemiewaffen sei laut der Bundesregierung „ein gravierender Vorgang“ und könne „nicht ohne Konsequenzen* bleiben“.

Video: Maas zu Nawalny: „Jeder Einsatz von Chemiewaffen ist völlig inakzeptabel“

Pikant ist das Ergebnis nicht nur, weil es zeigt, dass der Kreml-Kritiker tatsächlich vergiftet worden ist, sondern auch, weil Russland zu den Staaten gehört, die eigentlich eine Konvention gegen Chemiewaffen unterzeichnet und somit den Gebrauch solcher Waffen in jeden Fall als verurteilenswert und ungesetzlich erklärt hat. Es ist ein erneuter Einschnitt in die ohnehin schon angespannten Verhältnisse zwischen Berlin und Moskau*. In einem Interview mit der Bild legt Nawalny, der vier Wochen auf einer Intensivstation der Berliner Charité behandelt wurde und sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befindet, jetzt nach.

Nawalny hält Giftanschlag für psychologischen Einschüchterungsversuch

„Mein letzter Gedanke im Flugzeug war, dass ich sterbe“, sagt Nawalny - und blickt auf seinen langen Weg der Genesung nach dem Giftanschlag am 20. August zurück. Über zwei Wochen lag er im Koma, nachdem ihn ein medizinisches Transportflugzeug auf Bitten seiner Familie aus dem sibirischen Omsk nach Berlin geflogen hatte. 28 Tage konnte er sein Zimmer in der Charité nicht verlassen. Sogar von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhielt er hier Besuch, ist sie doch nach wie vor sehr interessiert am Zustand des russischen Oppositionsführers.

Trotz all dem Leid, das ihnen widerfahren ist, planen die Nawalnys nach Russland zurückzukehren - die Politik will der Kreml-Kritiker ebenfalls nicht an den Nagel hängen: „Ich bin ein russischer Politiker, ein russischer Staatsbürger. Ich glaube, dass ich etwas wichtiges tue und viele Menschen in Russland unterstützen mich“, sagt er der Bild. Den gezielten Gift-Anschlag auf seine Person wertet der Putin-Kritiker nicht nur als politisches Statement, sondern auch als psychologischen Einschüchterungsversuch seitens des Kremls gegenüber allen andersdenkenden, russischen Bürgern. Nie im Leben hätte er gedacht, dass die Regierung so weit gehen würde, ihn, „einen Zivilisten“, mit einer militärischen Chemiewaffe zu vergiften:

Wenn es die eindeutigen Resultate aus dem Bundeswehrlabor sowie den französischen und schwedischen Laboren nicht gäbe, würde ich es selbst nicht glauben. (...) Zu leugnen, dass ich mit Nowitschok vergiftet wurde, ist so, als würde man Chemie an sich leugnen. Wir haben über Putins Regime gelernt, dass es jetzt wirklich durchgedreht ist.

Dennoch: Nawalny glaubt fest an einen politischen Umschwung in Russland, denn die Sympathien für Putin und seine Partei „Einiges Russland“ sinken stark*: „Wenn es morgen faire Wahlen gäbe, würden wir Putin schlagen.“ Doch Putin sei verrückt nach Macht und Geld - und unternehme alles, um an der Macht zu bleiben. So wertet Nawalny seine Vergiftung, nach all den vorausgegangenen Einschüchterungsmaßnahmen, auch als „letzten Versuch, etwas zu unternehmen“, stand Russland zu diesem Zeitpunkt doch kurz vor den Wahlen und hatte mit den Demonstrationen in Weißrussland* und Chabarowsk zu kämpfen.

Zudem sei Putins Machtgeflecht weit verzweigt. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), der unter anderem für „Rosneft“ arbeitet, leugnete bis zuletzt, dass die Ursache für Nawalnys Zusammenbruch während des Wahlkampfes ein Giftattentat sei. Auch, dass der Kreml in den Fall Nawalny verwickelt sei, hält dieser bislang für „Spekulation“. Auch nachdem die OPCW am Dienstag das Ergebnis des Bundeswehrlabors bestätigt hatte, wies Leonid Sluzkij vom Auswärtigen Ausschuss der Duma in Moskau alle Anschuldigungen von sich und bezeichnete sie als „politisch engagiert“.

Nawalny: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Schröder verdeckte Zahlungen bekommt“

Laut Nawalny sei es erniedrigend für das deutsche Volk, insbesondere für die Bundeswehr, wenn Schröder den Giftanschlag noch immer negiere. „Haben die Labore etwa das Resultat ihrer Untersuchung gefälscht?“, fragt er Schröder rhetorisch im Bild-Interview. Seine Meinung über den Alt-Kanzler steht fest: Schröder werde von Putin bezahlt* - und es sei das eine, Putins Lobbyist zu sein, doch jetzt versuche Schröder, Mörder zu beschützen. „Erniedrigend“ findet Nawalny deshalb die Worte des Alt-Kanzlers.

„Das ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Er ist immerhin der ehemalige Kanzler des mächtigsten Landes in Europa. Jetzt ist Schröder ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt“, sagt Nawalny und erhebt noch weitere, schwere Vorwürfe gegenüber Gerhard Schröder. Dieser werde offiziell von Putin bezahlt, und zudem habe Nawalny keinen Zweifel daran, dass auch zusätzlich noch „verdeckte Zahlungen“ fließen. Als Anwalt habe er Konzerne wie „Rosneft“ und „Gazprom“ jahrelang untersucht und wisse, wovon der spreche.

Schröder und andere Kreml-Unterstützer betonen immer wieder ihr freundschaftliches Verhältnis zu Russland*. „Freunde Russlands“ wären Menschen wie Schröder nicht, sagt Nawalny im Interview mit der Bild, würden sie doch das Geld der russischen Bevölkerung stehlen, es veruntreuen und die Russen so arm halten:

„Ich will, dass die Menschen in Russland genauso einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben wie ich in der Charité. Aber nicht einmal die reichsten Menschen in Russland haben diesen Zugang, weil es solche Krankenhäuser nicht gibt. Und warum nicht? Wegen Putin und seiner Freunde, Menschen wie Gerhard Schröder.

Für die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)* bricht der Kreml-Kritiker jedoch eine Lanze: „Ich verstehe, dass man als westlicher Politiker nicht viel tun kann, wenn ein Russe in Russland vergiftet wird. Was aber auch für den Westen wichtig ist, ist der Einsatz einer Chemiewaffe. Das muss die OPCW untersuchen.“ Während in Russland nicht einmal versucht werde, die Hintergründe zu untersuchen, hätte Merkel nach dem Giftanschlag auf ihn, einen russischen Oppositionellen, richtig gehandelt.

OPCW-Untersuchung gibt Nawalny Hoffnung

Die Analysen der OPCW wäre wichtig, um ein Regime wie Russland international davon abzuschrecken, Chemiewaffen gegen ihre Gegner einzusetzen. Denn der 44-jährige Kreml-Kritiker ist sich schließlich sicher: Das Attentat am 20. August war versuchter Mord. „Ich bin ja nicht naiv. Ich glaube, dass das ein direkter Befehl von Putin war und erwarte nicht, dass es jemals eine echte Ermittlung geben wird.“ Zumindest nicht in Russland - doch andere Nationen könnten die Verantwortlichen vielleicht abschrecken, weiterhin zu morden*, so Nawalnys Hoffnung. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.