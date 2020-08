Putin-Kritiker Nawalny in Klinik - Sprecherin schmettert Merkel-Vorschlag ab: „Bedrohung für sein Leben“

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde seiner Sprecherin zufolge mutmaßlich vergiftet. Auf den Kreml-Kritiker hatte es bereits Anschläge gegeben, nun soll er nach Deutschland geflogen werden.

Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

soll ins eingeliefert worden sein. Er leidet laut seiner Sprecherin an einer Vergiftung und sei während eines Fluges von Sibirien nach Moskau krank geworden.

und sei während eines Fluges von Sibirien krank geworden. Nawalny ist demnach bewusstlos und befindet sich auf der Intensivstation.

Update vom 21. August, 7.33 Uhr: Der Gesundheitszustand des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner russischen Ärzte zu „instabil“, um nach Deutschland gebracht zu werden. Dies twitterte Nawalnys Sprecherin der AFP zufolge am Freitag und kritisierte, die Entscheidung der Ärzte sei eine „Bedrohung für sein Leben“.

Update vom 21. August, 6.19 Uhr: Der bekannte russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll wegen einer möglichen Vergiftung (siehe Ursprungsmeldung) in Deutschland behandelt werden. Ein Spezialflugzeug, das den 44-Jährigen aus dem russischen Omsk nach Berlin holen soll, ist am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet, wie der Filmproduzent Jaka Bizilj der dpa sagte. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine. Zuvor seien alle nötigen Genehmigungen zu einer Verlegung aus Russland erteilt worden.

+ Putin-Kritiker Alexei Nawalny (Archivbild) liegt im Krankenhaus. © Pavel Golovkin/AP/dpa

„Vergifteter Tee“? Putin-Kritiker Nawalny liegt im Koma - Merkel-Vorschlag wird wohl Realität

Update vom 20. August, 21.05 Uhr: Kurz nachdem Merkel und Macron Nawalny ihre Unterstützung angeboten haben, steht es wohl bereits fest: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung unter Umständen bereits an diesem Freitag zur Behandlung nach Berlin geflogen werden. „Die Maschine fliegt um Mitternacht aus Deutschland los“, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj am Donnerstagabend der dpa in Berlin.

Voraussetzung für den Transport am Freitag ist, dass Nawalny bereits transportfähig ist. Sollte dies der Fall sein, wird der Putin-Kritiker ab Freitag in der Charité in Berlin behandelt. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt. Nawalny solle mit einer Spezialmaschine aus Omsk geholt werden, wo er sich derzeit im Krankenhaus befindet, so die dpa.

Putin-Kritiker Nawalny liegt im Koma - Merkel und Macron machen ein Angebot

Update vom 20. August, 19.18 Uhr: Nachdem der Putin-Kritiker Nawalny möglicherweise vergiftet wurde und auf der Intensivstation liegt, haben sich auch Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Südfrankreich zu den Vorfällen geäußert.

„Wir sind sehr bestürzt über die Nachricht“, erklärte Angela Merkel. „Und was jetzt ganz ganz wichtig ist, ist dass jetzt dringend aufgeklärt wird, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte“, appelliert die Kanzlerin. Hohe Transparenz müsse gegeben sein. Beide Staatsoberhäupter sicherten dem Kritiker zudem ihre Unterstützung zu, sollte eine medizinische Behandlung im Ausland oder Asyl nötig sein.

Putin-Kritiker Nawalny im künstlichen Koma - Sein Zustand ist stabil

Update vom 20. August, 16.15 Uhr: Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny liegt nach einem Zwischenfall auf einem Flug nach Moskau auf der Intensivstation. Nach Angaben seiner Sprecherin wurde der 44-Jährige vergiftet. Die behandelnden Ärzte bestätigten dies zunächst nicht. Es liege noch keine Diagnose vor, sagte der Klinik-Vizedirektor Anatoli Kalinitschenko.

Aktuell kämpfen die Ärzte um das Leben des Kritikers. Er sei in ein künstliches Koma versetzt worden und werde beatmet, zitiert die dpa seine Sprecherin. Die behandelnden Mediziner auf der Intensivstation des Krankenhauses im sibirischen Omsk täten alles, „um sein Leben zu retten“, sagte Kalinitschenko. Nawalnys Zustand sei „stabil“.

Putin-Kritiker Nawalny bewusstlos auf Intensivstation - „Vergifteter Tee“

Erstmeldung - 20. August, 10.27 Uhr: Omsk - Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben aus seinem Umfeld wegen einer mutmaßlichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch der dpa zufolge am Donnerstagmorgen via dem Messenger Telegram mit. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es zunächst nicht.

Putin-Kritiker auf Intensvistation: Auf den Anti-Korruptions-Kämpfer gab es bereits Anschläge

Ein Flugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord sei in der sibirischen Großstadt Omsk wegen des Notfalls zwischengelandet, dann sei Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Auf den prominenten Anti-Korrutions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben.

Kreml-Kritiker Nawalny im Krankenhaus: Trank er vergifteten Tee?

Nach Angaben seiner Sprecherin hat er womöglich einen vergifteten Tee getrunken. Er habe sich laut Jarmysch unterwegs schlecht gefühlt. Tee sei das einzige gewesen, was er zu sich genommen habe.

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition in Russland. Er musste vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema - vor allem in Flugzeugen. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

