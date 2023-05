„Eklatanter historischer Irrtum“: Ägypter und Griechen fluchen über schwarze Kleopatra auf Netflix

Das Netflix-Dokudrama über Kleopatra sorgt für Ärger. Grund ist die Wahl einer schwarzen Hauptdarstellerin. Ägypten und Griechenland üben Kritik.

Kassel – Sie gilt als eine der berühmtesten Frauen der Geschichte und wird auch gerne als „Femme fatale“ bezeichnet: Kleopatra, die Königin Ägyptens.

Egal, ob Kinofilm, Musical, Ausstellung oder gar Computerspiel: Die Figur der Kleopatra fasziniert viele Menschen bis heute, weshalb ihr Leben und Handeln bereits in so vielen Produktionen thematisiert wurde.

Nun wagt sich auch Netflix an die einstige Herrscherin Ägyptens: In dem Dokudrama „Queen Cleopatra“ erzählt der Streaming-Gigant die Geschichte Kleopatras. Dabei setzt die Produzentin Jada Pinkett Smith (Ehefrau von Will Smith) auf einen Mix aus „nachgestellten Szenen und Experteninterviews“, wie es auf der Internetseite von Netflix heißt.

Netflix-Dokudrama über Kleopatra sorgt für Ärger

Doch bereits vor Erscheinen (Start-Datum ist Mittwoch, 10. Mai) sorgt die Netflix-Produktion für viel Aufregung. Grund hierfür ist vor allem die Besetzung der Hauptrolle: Mit der Britin Adele James wird Kleopatra in dem Dokudrama von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert. Diesbezüglich gibt es viel Kritik – vorrangig aus zwei Ländern, die eine besondere Beziehung zu Kleopatra und ihrer Geschichte haben, wie der Stern berichtet.

So sähen die Griechen Kleopatra als Hellenin an, deren Vorfahre Ptolemaios an der Seite von Alexander dem Großen kämpfte. Kleopatra war dann die letzte große Königin der Ptolemäer, einer makedonisch-griechischen Dynastie, berichtet der Stern.

Ägyptisches Ministerium: Serie ist „Fälschung der ägyptischen Geschichte“

Auch die Ägypter sind von dem neuen Netflix-Drama alles andere als begeistert. Die ägyptische Regierung bezeichnete die Produktion als „eklatanten historischen Irrtum“ und eine „Fälschung der ägyptischen Geschichte“, wie der Stern berichtete. So habe das ägyptische Ministerium für Tourismus und Antiquitäten auf die Abstammung Kleopatras von einer Dynastie griechischer Herrscher Ägyptens verwiesen. Das Ministerium sprach von einer Kleopatra, die „hellhäutige und hellenische Züge“ besessen hätte, berichtet der Stern.

Der Ärger der Ägypter über die schwarze Kleopatra in der Netflix-Produktion beruht vor allem auf der Idee eines „Schwarzen Ägyptens“, berichtet der Stern. Diese Verschwörungstheorie, bekannt vor allem unter Schwarzen in den USA, besagt, dass die Errungenschaften Ägyptens der schwarzen Herrschaft zu verdanken seien – während die Vorfahren der heutigen Ägypter Barbaren gewesen seien, die das Land eroberten und die Schwarzen vertrieben.

