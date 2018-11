Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen: Das sind die Knackpunkte

Einigung: Am Montagabend einigten sich CDU und Grüne in Hessen auf einen Fahrplan für Koalitionsgespräche.

Hessens alte Koalitionspartner wollen auch die neuen werden. Am Montagabend einigten sich CDU und Grüne auf einen Fahrplan für die Gespräche. Das sind die Hürden.

Hessens alte Koalitionspartner wollen auch die neuen werden. Am Montagabend einigten sich CDU und Grüne auf einen Fahrplan für die Gespräche. Bis Weihnachten soll der neue Vertrag stehen. Die möglichen Hürden auf dem Weg zur Einigung:

Energiepolitik in Hessen

Mit dem starken Wahlergebnis der Ökopartei könnte Hessen künftig womöglich noch grüner werden. Etwa bei der Energiepolitik, schon immer ein schwieriges Thema in Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bekräftigte am Freitag zwar, man wolle die alternative Energie wie beim Energiegipfel beschlossen ausbauen – jedoch im Einklang mit den Menschen vor Ort. „Es geht mir auch nicht um einen Fetisch, wir müssen ganz viele Windkrafträder haben, sondern es geht mir darum, was vernünftig ist“, sagte er.

Die Grünen sehen Hessen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien „vom traurigen Schlusslicht aller Bundesländer in das Mittelfeld vorgerückt“. Allein: „Mit der Richtung sind wir zufrieden, aber noch nicht mit dem Tempo“, lassen sie wissen.

Hessen und das Thema Innere Sicherheit

Diskussionsbedarf gibt es wohl nach wie vor bei der Frage nach sicheren Herkunftsstaaten. Die Bundes-Grünen haben dieses Konzept für schnellere Abschiebungen von Migranten zuletzt beim Parteitag am 10. November abgelehnt. Hessens CDU-Justizministerin Eva Kühne-Hörmann spricht sich dagegen für mehr sichere Herkunftsländer aus. Bald steht eine Bundesratsentscheidung an.

Bei einer früheren Abstimmung in der Länderkammer über diese Frage hatte sich Hessen enthalten. Eine der größten Kröten, die die Grünen in der vergangenen Legislaturperiode schlucken mussten, dürfte das neue Polizeigesetz mit neuen Überwachungsinstrumenten und dem „Staatstrojaner“ gewesen sein. Solche Verschärfungen dürften der CDU künftig schwerer fallen.

Die Grünen in ihrem Regierungsprogramm: „Bevor neue Gesetze oder Eingriffsbefugnisse beschlossen werden, sollen bestehende Regelungen konsequent angewendet und ausgeschöpft werden.“ Alles müsse an den Kriterien Rechtsstaatlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit gemessen werden.

Verkehrspolitik in Hessen

Dass es unter seiner Verantwortung als Verkehrsminister einen Spatenstich zum Bau des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen gab, das wird dem grünen Tarek Al-Wazir von der Landtagsopposition gerne unter die Nase gerieben. Allerdings waren Kompromisse zum Flughafen eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich CDU und Grüne 2013 auf eine Koalition einigen konnten.

+ Das Foto zeigt das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. © Foto: Stefan Rebscher/Fraport AG/nh

Die grüne Umweltministerin Priska Hinz kündigte jetzt bereits an, dass am Frankfurter Flughafen bisheriges Nachtflugverbot, Lärmobergrenze und Lärmpausen noch nicht genug seien. Das Wort Autobahn kommt unter „Wirtschaft und Mobilität“ im Grünen-Regierungsprogramm nur in Verbindung mit der Forderung nach Tempolimit 130 vor.

Die CDU nennt in ihren Argumenten zur Wahl immerhin noch „die Rekordsumme von 8,2 Mrd. Euro“, die bis 2030 in Bundesstraßen und Autobahnen fließen sollten.

Personal der neuen Regierung in Hessen

Auch allseits betont wird, es gehe erst um die Sachthemen und danach ums Personal – die Frage nach den künftigen Ministern steht längst im Raum. Bislang haben die Grünen mit Wirtschaft und Umwelt zwei Ressorts. Hier wird es Begehrlichkeiten nach einem oder sogar zwei zusätzlichen Häusern geben, darunter ein Großkaliber wie Bildung oder Soziales. (dpa/wrk)