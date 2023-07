Donald Trumps Zeit ist abgelaufen - Entscheidung über Anklage steht kurz bevor

Von: Daniel Dillmann

Vier Tage hatte Donald Trump Zeit, sich im Zuge der Ermittlungen zum 6. Januar zu äußern. Die Frist ist abgelaufen. Nun liegt der Ball bei den Geschworenen.

Washington DC - Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Donald Trump die nächste Anklage droht. Am Dienstag hatte der ehemalige US-Präsident verlauten lassen, er habe einen Brief erhalten, in dem ihm mitgeteilt worden war, er sei Ziel von Ermittlungen. Vier Tage Zeit habe man ihm gegeben, sich vor einer Grand Jury (Geschworenengremium) zu äußern. Diese Frist ließ der 77-Jährige jetzt verstreichen.

Nun also muss die Grand Jury entscheiden, ob sie Anklage gegen Donald Trump erheben will. Inhalt der Ermittlungen ist seine Rolle beim gewaltsamen Sturm aufs Kapitol am 6. Januar in Washington DC, der Hauptstadt der USA. Trump soll mit seinen Aussagen über Wahlbetrug und seiner Weigerung, die Niederlage gegen US-Präsident Joe Biden einzugestehen, den Mob zur Gewalt angestachelt haben und „die rechtmäßige Machtübergabe nach den Präsidentschaftswahlen 2020 zu stören“, wie es in dem Schreiben laut NBC heißt.

Donald Trump im Wahlkampf unterwegs, während in Washington DC die nächste Klage droht. © IMAGO/Kelsey Kremer/The Register

Donald Trump droht weitere Anklage von durch Sonderermittler Jack Smith

Ob die Beweislage aus Sicht von Sonderermittler Jack Smith ausreichend für eine Anklage gegen Donald Trump ist, dürfte in wenigen Tagen bekannt werden. Am Donnerstag hatten die Geschworenen weitere Zeugen zu dem Vorfall angehört - darunter auch William Russell, wie unter anderem die Nachrichtensender NBC und CNN berichteten. Russell arbeitete unter Trump im Weißen Haus und wechselte nach der Niederlage seines Chefs in dessen Wahlkampfteam. Donald Trump bewirbt sich aktuell erneut um die Nominierung der Republikaner und will 2024 wieder US-Präsident werden - den zahlreichen Klagen gegen seine Person zum Trotz.

Diese Ermittlungen und Klagen gegen Donald Trump laufen bereits

Anklage wegen Affäre um Geheimdokumente: Donald Trump soll zahlreiche Geheimdokumente nach dem Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus entwendet und nach Mar-a-Lago geschafft haben. Ermittelnder Staatsanwalt ist Jack Smith.

Ermittlungen um Wahlmanipulation in Georgia: Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Georgia ermittelt gegen Donald Trump und geht der Frage nach, ob er versucht hat, Einfluss auf Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger zu nehmen.

Ermittlungen zum 6. Januar 2021: Ebenfalls Jack Smith untersucht, ob Donald Trump eine maßgebliche Rolle beim Sturm aus Kapitol gespiel hat.

Anklage wegen Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels: Donald Trump wird vorgeworfen, das Schweigegeld, das seine Wahlkampagne an Erotikdarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte, auf illegale Weise zu verschleiern, um seine Chancen bei der Wahl zu verbessern.

Urteil wegen Verleumdung von Jean E. Carroll: Donald Trump wurde in diesem Fall verurteilt und muss der Kolumnistin fünf Millionen US-Dollar zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Trump die heute 79-Jährige angegriffen und anschließend verleumdet habe. Doch ausgestanden ist die Sache damit noch nicht für den Ex-Präsidenten. Der hatte Carroll nach Urteilsverkündung nämlich erneut beleidigt. Carroll zeigte ihn also wieder an, und im Januar 2024 wird der Fall neu aufgerollt.

Anklage wegen Betrugs in New York: Staatsanwältin Letitia James wirf der Familie Trump und ihrem Konzern, der Trump Organization, Bilanzfälschung und Steuerhinterziehung vor. Der Prozess soll im Oktober 2023 beginnen.

Staatsanwältin Letitia James wirf der Familie Trump und ihrem Konzern, der Trump Organization, Bilanzfälschung und Steuerhinterziehung vor. Der Prozess soll im Oktober 2023 beginnen. Hintergrundinformationen und Zeitpläne finden Sie in unserem Übersichtsartikel über alle aktuellen Anklagen und Ermittlungen gegen Donald Trump.

Wie lange Donald Trump auf eine Entscheidung warten muss, ist unklar. Am Donnerstag hatten sich bereits zahlreiche Kamerateams vor dem Gerichtsgebäude in der Hauptstadt der USA versammelt. Sollte es zu einer Anklage kommen, müsste auch der Ex-Präsident dort erscheinen.

Symbolträchtig liegt das Gebäude nur 500 Meter entfernt vom Kapitol, also dem Ort, an dem vor zwei Jahren tausende Anhängerinnen und Anhänger Trumps das Parlament stürmten und fünf Menschen starben. (mit Agenturen)