„Für mich ist das Thema erledigt“: Söder lässt Merz den Vortritt

Von: Stefan Krieger

CSU-Chef Markus Söder gibt bekannt, dass das Thema Kanzleramt für ihn keines ist – und dass er sich auch in Zukunft als Ministerpräsident Bayerns sieht.

München/Berlin – Markus Söder will nach eigenen Worten definitiv nicht als Unions-Kanzlerkandidat zur Bundestagswahl im Jahr 2025 antreten. In der ZDF-Sendung Markus Lanz sagte Bayerns Ministerpräsident, der gleichzeitig auch CSU-Chef ist, am Dienstagabend (2. Mai), dass für ihn die Diskussion durch sei. Söder sieht seine Lebensaufgabe nach eigener Angabe in Bayern: „Für mich ist das Thema erledigt.“

Söder bezogt in der Sendung klar Stellung. Auf die Frage, ob er das Angebot zur Kanzlerkandidatur auch dann ablehnen würde, wenn es denn käme, sagte der CSU-Chef: „Mal abgesehen davon, dass es nicht kommt: Ich stehe da nicht zur Verfügung.“ Aus heutiger Sicht habe Friedrich Merz, der neben Chef der CDU auch Vorsitzender der Union im Bundestag ist, die besten Chancen. Söder lobte die Zusammenarbeit mit Merz ausdrücklich. „Wir arbeiten wirklich sehr, sehr gut zusammen. Das ist ein sehr gutes Miteinander.“

Sieht seine Zukunft in Bayern: Markus Söder. © Imago/Smith

Markus Söder: „Meine Aufgabe ist Ministerpräsident in Bayern“

Friedrich Merz und Markus Söder hätten gemeinsam nach der Niederlage bei der letzten Bundestagswahl die Union stabilisiert. „Deswegen ist er aus meiner Sicht natürlich zunächst mal der geborene Kandidat als Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender.“ Am Ende entscheide sowie zunächst die CDU als große Schwesterpartei, wen sie vorschlage, und dann die beiden Parteivorsitzenden nach gemeinsamer Absprache.

Bereits in der Vergangenheit hatte Söder betont, kein Interesse an einer Kanzlerkandidatur zu haben. In einem Doppelinterview mit Friedrich Merz im Münchner Merkur sagte er Anfang des Jahres: „Aus meiner Sicht ist die Sache klar: Der Parteivorsitzende der CDU hat innerhalb der CDU den klaren Führungsanspruch. Die CDU wiederum hat im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU. Ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr. Das Thema Kanzlerkandidatur ist für mich erledigt. Meine Aufgabe ist Ministerpräsident in Bayern, dafür brenne ich und dafür setze ich mich mit aller Kraft ein.“

Markus Söder: Aus den Fehlern der vergangenen Wahl gelernt

Die nächste Bundestagswahl ist 2025. Vor der Bundestagswahl 2021 hatte der Machtkampf zwischen Söder und dem ehemaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur beinahe mit zum Ende der Union aus CDU und CSU geführt. Auch die damaligen Streitereien innerhalb der Union ermöglichten es, dass nun mit Olaf Scholz ein Sozialdemokrat Kanzler und die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an der Macht ist.

Aktuellen Umfragen zufolge steht die Union mit 27 bis 31 Prozent deutlich vor der SPD mit bis zu 21 Prozent. Die Grünen erreichen Werte von bis zu 18 Prozent. Im Herbst dieses Jahres findet die Landtagswahl in Bayern statt. Die CSU plant, Markus Söder am kommenden Samstag als ihren Spitzenkandidaten zu benennen. (skr/dpa)