Maas zu Gift-Anschlag auf Ex-Spion: „Kann alles andere als folgenlos bleiben“

Nach dem Gift-Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Yulia stecken Großbritannien und Russland mitten in einer politischen Krise. Alle Informationen im News-Ticker.

Am 4. März wurden der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) auf einer Parkbank in der englischen Kleinstadt Salisbury bewusstlos aufgefunden. Offenbar wurden die beiden Opfer eines Anschlags mit dem Nervengift Nowitschok.

Skripal und seine Tochter schweben weiterhin in Lebensgefahr.



Die britische Regierung vermutet Russland hinter dem Angriff und wies am 14. März als Reaktion 23 russische Diplomaten aus. Als Reaktion wies auch Russland britische Diplomaten aus dem Land.

Am 15. März gaben Großbritannien, Frankreich, die USA und Deutschland eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie zusammen die russische Regierung aufforderten, Stellung zu dem Attentat beziehen soll. Die britische Premierministerin Theresa May drohte am Donnerstag mit weiteren Sanktionen gegen Russland.

Am Donnerstag gab der britische Außenminister Johnson dem russischen Präsidenten die Schuld an dem Attentat.

19.55 Uhr: Die Reaktion Russlands auf die Ausweisung von Diplomaten aus Großbritannien verzögert sich nach Angaben aus Moskau noch. „Die Entscheidung über russische Gegenmaßnahmen ist gefallen. Sie werden Großbritannien nicht in den kommenden Stunden, aber in nächster Zeit mitgeteilt“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax am Freitagabend.

19.06 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für Konsequenzen aus dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien ausgesprochen. Er wurde aber nicht konkret. Nach allen vorliegenden Informationen müsse man „davon ausgehen, dass die Feststellungen der britischen Regierung so zutreffen“, sagte Maas am Freitag nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz in Warschau. „Und das kann alles andere als folgenlos bleiben.“

Maas forderte ein gemeinsames europäisches Vorgehen in der Frage. „Dort muss man mit vielen reden, wie man damit umgeht“, sagte der SPD-Politiker. „Vielleicht sind auch bis Montag weitere Details, die zur Aufklärung beitragen, bekannt.“

18.40 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Krise zwischen Großbritannien und Russland nach dem Gift-Attentat auf einen Ex-Doppelagenten von einer „sehr schwierigen Situation“ gesprochen. Viele Spuren deuteten darauf hin, dass Russland Verantwortung trage, sagte Merkel am Freitag bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Deutschland und Frankreich würden darüber beraten, welches die richtige Reaktion sei. Merkel und Macron bekundeten Großbritannien erneut ihre Solidarität. Die Kanzlerin sprach von einem „schrecklichen Angriff“.

17.05 Uhr: Weiterer Zündstoff im Streit zwischen Russland und den westlichen Nationen? Der Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow war nach Angaben der britischen Anti-Terror-Polizei ein Mord. Der 68-Jährige war kürzlich tot in seinem Haus in London entdeckt worden. Gluschkow hatte für die russischen Großkonzerne Avtovaz und Aeroflot gearbeitet. 2004 war er zu drei Jahren und drei Monaten Haft nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche verurteilt worden. 2010 erhielt er in Großbritannien Asyl.

16.02 Uhr: Russland ermittelt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Großbritannien wegen "versuchter Ermordung" der Tochter des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Die Untersuchung sei am Freitag eröffnet worden, teilte das russische Ermittlungskomitee in Moskau mit.

Ermittlungen wegen Mordes wurden dem Komitee zufolge auch im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow eingeleitet. Er war diesen Monat tot in seinem Haus in London aufgefunden worden. Medienberichten zufolge arbeitete der ehemalige Vizechef der russischen Fluggesellschaft Aeroflot für Unternehmen des Kreml-Kritikers Boris Beresowski, der seinerseits 2013 unter ungeklärten Umständen nahe London gestorben war.

14.47 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hält nichts von einem Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als Reaktion des Westens auf den Giftanschlag in Großbritannien. Es gehe jetzt um eine rasche Aufklärung des Anschlages auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter, sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin bei einem Treffen mit Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven. Sie hoffe, dass sich Russland an dieser Aufklärung beteilige. Sie würdigte ausdrücklich, dass die britische Regierung dazu das verwendete Gift zur Verfügung stelle.

14.24 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach britischen Angaben vermutlich für das Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Die Entscheidung für die Tat sei „höchstwahrscheinlich“ von Putin selbst getroffen worden, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Freitag im britischen Uxbridge. Der Zorn Londons richte sich gegen den Kreml, nicht gegen das russische Volk.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück. „Jeder Verweis oder eine Erwähnung unseres Präsidenten in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine schockierende und unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln“, sagte Putins Sprecher der Agentur Tass zufolge. „Wir haben bereits auf verschiedenen Ebenen mehrfach erwähnt, dass wir nichts mit dieser Geschichte zu tun haben.“

„Es kann jeden Moment so weit sein“, sagt der Kreml

12.55 Uhr: Im Streit um den Giftanschlag auf einen Ex-Agenten hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einer Konfrontation mit Russland wie im Kalten Krieg gewarnt. "Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf", sagte Stoltenberg am Freitag dem britischen Sender BBC. "Russland ist unser Nachbar, deswegen müssen wir uns weiter für verbesserte Beziehungen zu Russland einsetzen."

Russland zu isolieren sei "keine Alternative", sagte Stoltenberg. Moskau müsse aber mit der Nato "kooperieren" und dafür "grundlegende Normen und Regeln des internationalen Verhaltens respektieren".

Der Nato-Generalsekretär bekräftigte erneut, er zweifle nicht an den Schlussfolgerungen der britischen Regierung, die Moskau für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in der Stadt Salisbury verantwortlich gemacht hat. Russland habe in den vergangenen Jahren wiederholt "rücksichtsloses Verhalten" gezeigt, sagte Stoltenberg der BBC.

12.10 Uhr: Großbritannien muss nach Angaben des Kremls jederzeit mit einer Antwort Russlands auf die Ausweisung von Diplomaten rechnen. „Es kann jeden Moment so weit sein“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es noch eine Antwort vor der Präsidentenwahl an diesem Sonntag geben werde. Dennoch müssten alle Schritte gut durchdacht sein und vollständig dem Interesse Russlands entsprechen, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

11.20 Uhr: Es gibt offenbar neue Erkenntnisse zum Gift-Anschlag: Einem Zeitungsbericht zufolge gehen Geheimdienste davon aus, dass das Nervengift im Koffer von Sergej Skripals Tochter versteckt war.

10.45 Uhr: Russland setzt bei den Untersuchungen im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien auf eine mögliche Aussage des Opfers. „Warum fragen wir nicht einfach den Betroffenen selbst, wenn es ihm hoffentlich besser geht“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Astana. „Wahrscheinlich kann er am ehesten Aufschluss über vieles geben, was an jenem Tag passiert ist, als die Tragödie geschah.“

Lawrow kritisierte zudem die Rhetorik des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson als unflätig. „Wahrscheinlich will er mit seinen groben Worten in die Geschichte eingehen“, sagte der Chefdiplomat. Williamson hatte zuvor betont: „Russland soll weggehen und die Klappe halten.“

08.00 Uhr: Russland zeigt sich betont unbeeindruckt von angekündigten Sanktionen. „Seine rüpelhaften Bemerkungen sind offensichtlich die letzten gebliebenen Waffen der britischen Streitkräfte“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Donnerstagabend über Vorwürfe des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson.

Die Meldungen von Donnerstag, 15. März

17:33 Uhr: Nach der gemeinsamen Erklärung mehrerer westlicher Staaten hat auch der belgische Premierminister Charles Michel im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal seine Solidarität mit Großbritannien bekundet. „Ich verurteile den Angriff aufs Schärfste“, sagte Michel am Donnerstag in Brüssel. Er forderte Russland zur Zusammenarbeit auf, um den Fall aufzuklären. Zudem appellierte Michel an EU-Ratspräsident Donald Tusk, eine gemeinsame Antwort der 28 EU-Mitgliedstaaten zu koordinieren.

Russland bestreitet Entwicklung von Nowitschok-Gift

17.02 Uhr: Russland hat im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal die Herstellung sogenannter Nowitschok-Kampfstoffe bestritten. "Es gab weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Die britische Regierung geht davon aus, dass bei dem Mordanschlag ein Gift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam und wirft Russland vor, hinter dem Angriff zu stecken.

16:51 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat Russland mit noch mehr Sanktionen gedroht. „Falls Russland uns weiter provoziert, dann könnten wir andere Maßnahmen einsetzen“, sagte May am Donnerstag in der südenglischen Kleinstadt Salisbury. Details nannte sie aber nicht. Zu den bisherigen Sanktionen Großbritanniens gehört unter anderem die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten.

Der Ex-Doppelagent Sergej Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. Auf sie war ein Attentat mit einem extrem gefährlichen Nervengift verübt worden, das in der früheren Sowjetunion produziert worden war. London glaubt, dass Moskau hinter dem Anschlag steckt.

May dankte in Salisbury der Polizei und den Rettungskräften, die zunächst von einem Routineeinsatz ausgegangen waren. „Ihr habt einen großartigen Job gemacht“, sagte die Premierministerin. Außerdem ließ sie sich über den Gesundheitszustand der beiden Opfer informieren. Sie sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

16:44 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Russland im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal nun auch persönlich beschuldigt. „Es sieht sicherlich so aus, als steckten die Russen dahinter“, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus am Rande einer Begegnung mit dem irischen Premier Leo Varadkar.

„Ich habe mit der Premierministerin (Theresa May) gesprochen und wir sind in Diskussionen“, sagte Trump. „Eine sehr traurige Situation. Etwas, das absolut niemals hätte passieren dürfen, und wir nehmen das sehr ernst, so wie es viele andere auch tun“, sagte Trump.

14:31 Uhr:Nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Spion in Großbritannien hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine deutliche Warnung an Russland gerichtet. Der Angriff sei "inakzeptabel" und "vor dem Hintergrund eines rücksichtslosen Musters russischen Verhaltens" erfolgt, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Die Nato sende deshalb "die klare Botschaft" an Moskau, dass sie zur Verteidigung aller ihrer Mitglieder bereit sei. Eine Anfrage Großbritanniens nach Nato-Beistand gemäß Artikel 5 Nordatlantikvertrag gab es demnach aber nicht.

Russland verwische auf vielerlei Art "die Grenze zwischen Frieden, Krise und Krieg", sagte der Nato-Generalsekretär. Dies sei "destabilisierend und gefährlich". Er nannte dabei die Annexion der Krim und die Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine, politische "Einmischung" im Mitgliedsland Montenegro oder "Versuche, demokratische Wahlen oder Institutionen zu untergraben". Hinzu komme eine massive Aufrüstung Moskaus "vom Norden bis zum Nahen Osten".

"Das ist der erste offensive Einsatz eines Nervengifts auf dem Territorium des Bündnisses seit der Nato-Gründung", sagte Stoltenberg zu dem Giftanschlag in Salisbury. Großbritannien macht Russland dafür verantwortlich. Das Bündnis sehe keinen Grund, an den britischen Erkenntnissen zu zweifeln, sagte Stoltenberg. Er sicherte London erneut die Solidarität der Nato zu. "Großbritannien ist nicht alleine."

14:13 Uhr: Deutschland, Frankreich und die USA stellen sich im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hinter Großbritannien und fordern gemeinsam Aufklärung von Moskau. „Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs“, erklärten die Staatschefs aller vier Länder am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. „Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht. Es bedroht unser aller Sicherheit.“

Nach britischen Sanktionen: Russland schlägt im Gift-Streit zurück

Der Kreml reagiert auf die britischen Sanktionen. Russland will offenbar wegen des Anschlags auf einen Ex-Spion bald britische Diplomaten des Landes verweisen. Das berichten die Bild und der Spiegel unter Bezug auf die Nachrichtenagentur RIA. Das Außenministerium und andere Behörden schlügen Schritte vor, die Entscheidung werde Präsident Wladimir Putin treffen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau.

Man werde mit den Ausweisungen in Kürze beginnen, zitierte RIA demnach den russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag.

Großbritannien verdächtigt Russland, am Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Russland weist dies zurück. Die russische Führung bekräftigte Kritik am Vorgehen Großbritanniens. Die Vorwürfe gegen Russland seien durch nichts gedeckt, sagte Peskow. Lawrow nannte das Vorgehen Londons empörend. Er betonte, Russland wolle eine Konfrontation mit dem Westen vermeiden.

Frankreich und USA stellen sich hinter Großbritannien

Neben Großbritannien macht auch Frankreich und die USA Russland für den Gift-Anschlag verantwortlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte Moskau zu Transparenz auf. Die Befunde der britischen Regierung seien ernst zu nehmen, sagte Merkel am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. Dennoch könnten nicht alle Kontakte abgebrochen werden, „denn man muss ja auch mit den russischen Verantwortlichen immer wieder sprechen, trotz aller Meinungsverschiedenheiten“.

