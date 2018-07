„Nicht die Sprachpolizei“: Seehofer schießt nach Voßkuhle-Kritik zurück

Der Asylpolitik ist weiter das beherrschende Thema in Deutschland. Kein Tag vergeht ohne neue Kontroversen innerhalb und zwischen den Parteien. Der News-Ticker zur Debatte.

CDU und CSU und deren Chefs Merkel und Seehofer haben ihren nervenzehrenden Asylstreit vorerst beigelegt, völlig ausgeräumt ist er keineswegs.

Vor allem Seehofer steht unter Druck, auch weil die Abschiebung des mutmaßlich ehemaligen Leibwächters Osama Bin Ladens zu einem Behörden-Chaos führte.

Die Ereignisse der vergangenen Tage können Sie hier nachlesen.

Nun erntete Seehofer Kritik von Verfassungsrichter Voßkuhle für eine Aussage aus dem Jahr 2016.

20.42 Uhr: Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Kritik von Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der "Präsident eines solchen Gerichts" sollte "nicht Sprachpolizei sein", sagte er der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag. Der CSU-Chef betonte: "Ich habe hohe Achtung vor dem Bundesverfassungsgericht. Es hat durch kluge Urteile über Jahrzehnte auch zur Stabilisierung des Rechtsstaats beigetragen. Aber die jüngste Kritik von Herrn Voßkuhle halte ich für unangemessen, weil der Präsident eines solchen Gerichts nicht Sprachpolizei sein sollte." Und fuhr fort: "Die Unterstellung, ich hätte mit dieser Rhetorik Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken wollen, halte ich für nicht akzeptabel".

Nach AKK-Kritik an Lagerbildung: WerteUnion will nicht nachgeben

20.15 Uhr: Nach der Kritik von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Lagerbildung in der Union, wies Alexander Mitsch, Vorsitzender der WerteUnion, diese zurück: „Die CDU wird als Volkspartei nur dann wieder erfolgreich sein, wenn der Linkskurs beendet wird und sich damit auch konservative und wirtschaftsliberale Mitglieder und Wähler in unseren Positionen wiederfinden. Hierfür wird sich die WerteUnion weiter einsetzen“, sagte er der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

20.02 Uhr: Er wollte in Wolfratshausen heimisch werden und war laut Helferkreis „super integriert“. Doch Allahyar musste zurück nach Afghanistan. Der 21-Jährige gehörte zu den 69 Asylbewerbern, die jüngst abgeschoben wurden. Die ganze Geschichte auf Merkur.de.*

16.32 Uhr: Die durch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgelöste Lagerbildung in der Union sorgt in der CDU für Debatten. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte in der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag den Konflikt zwischen der konservativen Werteunion und der eher liberalen Union der Mitte.

Die Union dürfe ihre christlich-sozialen Werte "nicht für das blinde Schließen der rechten Flanke vernachlässigen", begründet der Initiator, der CSU-Politiker Stephan Bloch, die Initiative. In offener Abgrenzung zur CSU-Spitze fordert er eine andere Politik als "nationale Alleingänge".

"Die Union ist nach dem Krieg als Volkspartei mit verschiedenen Flügeln gegründet worden und hat daraus auch bis heute ihre Stärke bezogen", sagte die Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer der "Bild"-Zeitung. "Das soll auch so bleiben."

+ Die durch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgelöste Lagerbildung in der Union sorgt in der CDU für Debatten. © dpa / Kay Nietfeld

Die Union sei eine Gemeinschaft "ganz unterschiedlicher Strömungen", fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. "Bei manchen Wortäußerungen der letzten Tage hätte ich mir allerdings schon gewünscht, dass es mehr um die gemeinsame politische Sache gegangen wäre."

Auf den Aufruf Kramp-Karrenbauers zur Mäßigung reagierte die Werteunion am Donnerstag mit unverhohlener Ablehnung. "Die CDU wird als Volkspartei nur dann wieder erfolgreich sein, wenn der Linkskurs beendet wird und sich damit auch konservative und wirtschaftsliberale Mitglieder und Wähler in unseren Positionen wiederfinden", erklärte ihr Vorsitzender Alexander Mitsch. "Hierfür wird sich die Werteunion weiter einsetzen."

Verfassungsrichter Voßkuhle rügt Seehofer und die CSU

15.55 Uhr: Der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, hat eine Verrohung der Debatte über Geflüchtete beklagt. "In den derzeitigen Diskussionen um Flucht und Asyl spielen Menschen und Einzelschicksale kaum noch eine Rolle", erklärte Keßler am Donnerstag anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 der Hilfsorganisation in Berlin. Dennoch habe die Diakonie ihre Einnahmen aus privaten Spenden zur Unterstützung von Flüchtlingen weltweit erheblich steigern können.

10.45 Uhr: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat die Rhetorik der CSU in der Flüchtlingspolitik deutlich kritisiert. Ohne den CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer beim Namen zu nennen, lehnte Voßkuhle in der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag dessen 2016 genutzten Ausdruck von der "Herrschaft des Unrechts" als "inakzeptable Rhetorik" ab. "Sie möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind."

Auch den von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Mai mit Blick auf Flüchtlingshelfer und Asylanwälte genutzten Begriff "Anti-Abschiebeindustrie" kritisierte Voßkuhle. "Wer rechtsstaatliche Garantien in Anspruch nimmt, muss sich dafür nicht beschimpfen lassen." Nach Ansicht Voßkuhles gerät der Rechtsstaat im Zuge der Flüchtlingskrise zunehmend unter Druck. Dies zeige sich vor allem darin, dass rechtliche Regeln mit Erwartungen überzogen würden, die eigentlich politische Antworten erforderten.

+ Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle © dpa / Uwe Anspach

Als Beispiel nannte der Verfassungsgerichtspräsident die Forderung, Flüchtlinge an der Grenze ohne rechtsstaatliche Prüfung zurückweisen. Das sei eine komplizierte rechtliche Fragestellung. Wer hier zu sehr vereinfache, der erwarte vom Rechtsstaat etwas, das der gar nicht leisten könne: "Es ist eben keine Frage des Rechtsstaats, ob man es schafft, eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage zu formulieren. Das ist eine Frage der Politik."

Das waren die Meldungen von Mittwoch, den 25. Juli

17.09 Uhr: Ein verurteilter Terrorhelfer aus Tunesien darf aus Deutschland ausgewiesen werden. Das hat ein Gericht festgelegt.

15.58 Uhr: Tunesien sieht zurzeit keinen Grund, den Islamisten Sami A. nach Deutschland zurückzuschicken. Tunesien ermittle selbst wegen Terrorverdachts gegen Sami A., zudem gebe es kein entsprechendes Gesuch der deutschen Behörden, sagt der Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde, Sofiane Sliti, der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt gar keinen Grund, ihn zu übergeben. Sami A.s Auslieferung widerspricht dem Prinzip der staatlichen Souveränität“.

Der Sprecher betont allerdings zugleich, dass eine Rücküberstellung des Gefährders nach Deutschland noch immer nicht ausgeschlossen sei. Voraussetzung wären aber grundsätzlich Terrorermittlungen in der Bundesrepublik sowie ein offizielles Gesuch. Dies sei der juristische Standpunkt, der nichts mit einem möglichen Austausch der beiden Länder auf diplomatischer Ebene zu tun habe.

15.10 Uhr: Markus Söder äußert sich in einem Interview mit der Zeit zur Landtagswahl in Bayern und den Asylthemen. Der bayerische Landesvater kritisiert dabei vor allem die Berichterstattung über den Streit zwischen CDU und CSU und die Rolle von Innenminister Horst Seehofer.

14.26 Uhr: Die Anerkennungsquoten bei Asylanträgen von Türken schwanken stark zwischen den verschiedenen Außenstellen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Die Spannbreite bei den bereinigten Schutzquoten lag im vergangenen Jahr zwischen zwei Prozent in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) und 83 Prozent in Bonn, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage der Linksfraktion hervorgeht. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet. Im Bundesschnitt lag die Quote 2017 bei rund 28 Prozent.

In der bereinigten Schutzquote sind nur Asylverfahren enthalten, die auch inhaltlich vom Bamf geprüft und nicht rein formell - etwa, weil ein anderes EU-Land zuständig ist - entschieden wurden.

14.15 Uhr: Das Bundesinnenministerium ist zuversichtlich, dass die von Deutschland angestrebten Vereinbarungen über eine schnelle Rücknahme bestimmter Asylbewerber von der deutsch-österreichischen Grenze bald abgeschlossen werden. „Wir erkennen bei den Verhandlungspartnern in Italien, Griechenland und Spanien einen Willen, zu einer raschen gegenseitigen Verständigung zu kommen“, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlungen würden diese Woche fortgesetzt.

14.08 Uhr: Auf Horst Seehofer wartet bei der Umsetzung seiner Asylpläne eine Menge Arbeit. Der Innenminister will bis Anfang August ein Rücknahmeabkommen mit Italien abschließen. Allein das wird viel Überzeugungsarbeit kosten. Doch nun hat Italiens Außenminister Moavero Milanesi nach einem Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas eine gerechtere Verteilung der über das Mittelmeer nach Italien kommenden Flüchtlinge als Voraussetzung für eine Einigung genannt. Der parteilose Politiker betonte: „Wir gehen davon aus, dass zunächst einmal die Frage der Ankünfte zu lösen ist.“ Erst nach der Klärung dieser Frage sollen die Bewegungen der Flüchtlinge innerhalb der EU auf die Agenda kommen. Seehofer will Italien dazu bringen, Flüchtlinge, die bereits dort registriert wurden und an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, zurückzunehmen.

Die Zeit drängt nun. Seehofer selbst hatte verkündet, bis Anfang August Klarheit darüber haben zu wollen, ob Abkommen zur beschleunigten Rücknahme von Flüchtlingen mit Italien, Griechenland und Österreich zustande kommen. Ansonsten drohte er bereits, andernorts registrierte Flüchtlinge nicht nach Deutschland zu lassen. An dieser Frage hatte sich zuletzt ein wochenlanger Aslystreit mit Kanzlerin Merkel entbrannt.

+ Beschäftigt sich mit dem Asylplan von Horst Seehofer: Italiens Außenminister Moavero Milanesi (l.) will die Flüchtlinge in Europa fairer aufteilen. © dpa / Michael Kappeler

13.55 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einer Bremer Klinik einer Operation an den Augen unterziehen müssen. Es war nicht der erste Eingriff dieser Art für den SPD-Politiker.

12.14 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner bestätigt seine Beziehung zu Franca Lehfeldt. Die neue Frau an seiner Seite arbeitet bei „RTL“.

11.33 Uhr: Im Fall Sami A. spitzt sich die Lage zu. Einer Meldung der WAZ zufolge droht das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen der Stadt Bochum mit einer Klage, weil diese keine „tauglichen Schritte“ zur Rückführung des mutmaßlichen Ex-Leibwächters von Osama Bin Laden aus seiner tunesischen Heimat unternehmen würde. Offenbar seien bislang nur Fragen zum Aufenthaltsort von A. und zu dessen aktueller Situation gestellt worden.

9.23 Uhr: CSU-Innenstaatssekretär Stephan Mayer warnt anlässlich des aktuellen Verfassungsschutzberichts vor der erstarkten Reichsbürger-Bewegung. "Das Phänomen der sogenannten Reichsbürger ist stärker ins Blickfeld geraten und ist sehr ernst zu nehmen", sagte Mayer der Rhein-Neckar-Zeitung.

Anhängern der Reichsbürgerbewegung, die offenkundig im Besitz von Waffen seien, müsse die Erlaubnis schnellstmöglich entzogen und ihnen die Waffen abgenommen werden, forderte der CSU-Politiker. Gegebenenfalls sei ein schärferes Waffenrecht nötig. Mayer warnte generell vor einer Zunahme extremistischer Gewalt, das gelte für Rechtsextremismus wie für Linksextremismus und Islamismus gleichermaßen.

8.15 Uhr: Der türkischstämmige Kabarettist Serdar Sumuncu sprach in der „ARD“-Sendung „Tagesthemen“ über seine eigenen Erfahrungen mit rassistischen Anfeindungen. Außerdem brachte er Moderator Ingo Zamperoni kurzzeitig ins Stolpern.

Seehofer deutet Gesetzesvorstoß zum Cyber-Gegenschlag an

17.48 Uhr: Im Kampf gegen Cyberangriffe erwägt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Möglichkeiten zum Gegenschlag zu schaffen. „Wir werden vielleicht einige Rechtsänderungen brauchen bezüglich der Frage: Wie können wir aktiv dagegen reagieren, nicht immer nur abwehren, sondern auch aktiv tätig werden?“, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin. Das Thema solle unter anderem mit dem Kanzleramt und innerhalb der Koalition besprochen werden.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen fordert seit längerem eine Möglichkeit zum „Hack Back“, also einem Gegenangriff auf Eindringlinge im Datennetz, für den bislang allerdings eine rechtliche Grundlage fehlt. Dabei geht es vor allem darum, mögliche Attacken auf kritische Infrastruktur wie das Stromnetz oder die Wasserversorgung zu verhindern.

Tunesien will Sami A. nicht an Deutschland überstellen

15.46 Uhr: Tunesien will den aus Deutschland abgeschobenen mutmaßlichen früheren Bin-Laden-Leibwächter Sami A. nicht an Deutschland zurück überstellen. Als Grund nannte ein Vertreter der tunesischen Justiz am Dienstag, dass Sami A. womöglich eine Anklage wegen Terrorismus in seinem Heimatland bevorstehe. Das berichtet die Bild-Zeitung.

15.36 Uhr: Die CSU will auf ihrem Parteitag am 15. September in München ein Wahlprogramm beschließen. „Anders als die anderen Parteien gehen wir damit nicht vor der Sommerpause raus, sondern dann, wenn es die Menschen interessiert, nämlich zum Wahlkampf“, sagte Generalsekretär Markus Blume am Dienstag in München der Deutschen Presse-Agentur. Er dementierte damit anderslautende Berichte, wonach die CSU erstmals in ihrer Geschichte vor einer Landtagswahl kein eigenes Wahlprogramm vorlegen wolle.

„Es gibt jetzt das Regierungsprogramm auf Grundlage der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder mit 100 Maßnahmen für Bayern, die er jetzt umsetzt“, betonte Blume. „Und selbstverständlich machen wir im September zum Parteitag zusätzlich ein Wahlprogramm für Bayern.“ Die Arbeiten an dem Wahlprogramm, welches anders als in den vergangenen Jahren nicht „Bayernplan“ heißen soll, sollen in der anstehenden Sommerpause erfolgen. Am 14. Oktober wird der neue Landtag gewählt.

14.47 Uhr: In Berlin ist es am Dienstag überraschend zu einem deutsch-russischen Treffen auf höchster politischer Ebene gekommen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kamen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow zusammen, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer mitteilte. Das Treffen sei vergangene Woche zwischen Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart worden. Mehr dazu hier.

Seehofer über den Fall Mesut Özil: Nur Verlierer

14.36 Uhr: Seehofer wird zu Özil befragt. Was sagt er dazu als Sportminister? „In diesem Fall gibt es nur Verlierer“, sagt er nur. Er habe sich vorgenommen, dass er sich bei der Vielzahl an Äußerungen nicht äußern werde. Die Kanzlerin habe sich geäußert, da gebe es keinen Raum mehr.

Zum Thema Integration insgesamt präzisierte Seehofer auf Nachfrage: „Ganz allgemein ist meine tiefe Überzeugung, dass der Sport eine ganze Menge zur Integration beitragen kann und auch beiträgt.“ Aus dem Einzelfall Özil dürfe nicht der Schluss gezogen werden, dass die Integrationsfunktion des Sports oder die Integration insgesamt gescheitert sei. Er stehe mit dem DFB im Austausch.

Lesen Sie auch: Türkei-Präsident Erdogan über Telefonat mit Özil: „Ich küsse seine Augen“

Özil hatte am Sonntag seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. Er beklagte Rassismus-Erfahrungen und warf DFB-Funktionären vor, sie hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert.

+ Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, neben Hans-Georg Maaßen, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

Seehofer: In Deutschland gibt es so viele islamistische Gefährder wie nie zuvor

14.18 Uhr: „Die Aufgaben sind 2018 nicht weniger geworden“, schließt Seehofer seine Ausführungen. Man sei auf das Bundesamt für Verfassungsschutz angewiesen. Seehofer dankt Maaßen für die „vorzügliche Arbeit“. Die genauen ZAHLEN zum Verfassungschutzbericht finden Sie hier.

14.17 Uhr:

Russland, China und Iran sind nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes Hauptakteure der gegen Deutschland gerichteten Spionage. Aber auch westliche Staaten spielten eine Rolle, heißt es in dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag vorgestellten Verfassungsschutzbericht 2017. Das Interesse gelte Deutschland als Mitglied von Nato und EU sowie als weltpolitischem Akteur.

Von Interesse für die ausländischen Dienste in Deutschland waren oppositionelle Gruppen aus den jeweiligen Heimatländern. Die russischen Nachrichtendienste betrieben dem Bericht zufolge mit hohem organisatorischen und finanziellen Aufwand Spionage gegen Deutschland.

14.11 Uhr: Auch die linksextremistischen taten wie beim G20-Gipfel in Hamburg, verurteilt Seehofer und schlägt Alarm: „Es werden mehr Radikale.“ Zustände wie in Hamburg dürften sich nicht wiederholen. Doch auch gegen den steigenden Rechtsextremismus will Seehofer was tun, auch wenn die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten gesunken sei.

+ G20-Gipfel in Hamburg. © dpa / Markus Scholz

14.08 Uhr: „Auf deutschen Boden ist für Judenhass kein Platz“, sagt Seehofer, der antisemitische Angriffe und antisemitisches Mobbing verurteilt.

14.04: Es geht um das Jahr 2017: Seehofer verliest die schlimmsten Taten und Fälle aus dem Jahre. „Die Bedrohung unserer Gesellschaft ist vielfältig“, sagt er.

774 islamistische Gefährder seien in Deutschland. Das seien "so viele Personen wie nie zuvor, denen wir die Begehung schwerer Straftaten zutrauen", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag bei der Vorstellung des Bundesverfassungsschutzberichtes 2017. Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachteten die Szene genau, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Seehofers Strategie: Die Sicherheitsbehöden beobachten den Kreis genau. Eine strafrechtliche Verfolgung und zeitnahe Abschiebung müsse erfolgen. „Bei den Abschiebungen müssen wir noch besser werden“, gibt Seehofer zu. Der Bund könnte demnächst die Abschiebungen übernehmen, kündigt er an.

Seehofer beginnt die Pressekonferenz in Berlin

14.00 Uhr: Horst Seehofer tritt mit dem Chef des Verfassungsschutzes Maaßen in Berlin vor die Kameras. Ein paar wenige Informationen drangen bereits nach draußen, wie Sie dem Ticker entnehmen können. Hier ein kurzer Überblick:

Das Bundesamt für Verfassungsschutz registriert weiter einen Anstieg bei den Anhängern der salafistischen Szene in Deutschland. Das Potenzial stieg zwischen 2016 und dem vergangenen Jahr von 9700 auf 10.800, wie es in dem am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellten Verfassungsschutzbericht 2017 heißt. Fünf Jahre zuvor war die Zahl noch etwa halb so hoch: Für 2012 hatte das Bundesamt noch 4500 Salafisten gemeldet.

Innerhalb der islamistischen Szene zeichne sich wie auch schon 2016 eine "Kräfteverschiebung in den gewaltorientierten und dschihadistischen Bereich ab", heißt es im diesjährigen Bericht. Insgesamt ergebe sich für 2017 "allein aus den ausreichend gesicherten Zahlenangaben" ein Islamismuspotenzial von 25.810 Menschen.

Im Jahr 2017 kam es in Deutschland allerdings nur zu einem islamistisch-terroristisch motivierten Anschlag, wie es im Verfassungsschutzbericht weiter heißt. Am 28. Juli 2017 stach ein abgelehnter palästinensischer Asylbewerber in einem Hamburger Supermarkt mit einem Messer auf einen Kunden ein und verletzte diesen tödlich. Danach verletzte er sechs weitere Menschen teilweise schwer, bevor er auf der Flucht von Passanten überwältigt wurde.

Trotz des Rückgangs bei den islamistischen Anschlägen - 2016 hatte der Verfassungsschutz noch bundesweit sechs registriert - bestehe weiterhin eine hohe Anschlagsgefahr. "Deutschland steht im Fokus des islamistischen Terrorismus", konstatieren die Verfassungsschützer. "Auch zukünftig kann es in Deutschland jederzeit zu einem terroristischen Ereignis kommen."

Zahl der "Reichsbürger" um mehr als die Hälfe gestiegen

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland ist um mehr als die Hälfte gestiegen. Rund 16.500 Menschen zählte der Verfassungsschutz 2017 zu dieser Szene, wie es in dem am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellten Jahresbericht heißt. Im Jahr davor waren es demnach noch rund 10.000 Menschen gewesen.

12.44 Uhr: Schlimme Meldung aus Thüringen: Nach mutmaßlichen Schüssen auf eine Gruppe junger Flüchtlinge ist dort ein 35-Jähriger von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Er soll am Montagabend laut Zeugenaussagen nach einer Auseinandersetzung in dem Ort Untermaßfeld auf die vier Minderjährigen gefeuert haben, wie die Ermittler in Suhl am Dienstag mitteilten. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand - immerhin. Die Beamten nahmen den Mann am Dienstagvormittag fest.

Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des Verdächtigen wurden zwei Schreckschuss- und eine Softairpistole beschlagnahmt. Der Hergang der Ereignisse werde weiter ermittelt, hieß es. Nach bisherigen Informationen waren die Flüchtlinge auf dem Weg vom Bahnhof zu ihrer Unterkunft, als es zu einer Auseinandersetzung mit dem 35-jährigen Anwohner kam. Nach Zeugenaussagen entfernte sich die Gruppe, nachdem der Verdächtige auf sie geschossen hatte.

12.25 Uhr: Weitere Zahlen zum Verfassungsschutzbericht, den Seehofer ab 14 Uhr vorstellen wird, dringen durch: Laut Welt habe die Anzahl der Salafisten in Deutschland erstmals die Marke von 10.000 überschritten. Im vergangenen Jahr waren es laut dem Jahresbericht 2017 des Bundesamtes für Verfassungsschutz exakt 10.800 Personen. Im Jahr 2016 waren es noch 9700 Salafisten gewesen. Im Jahr 2012 hatte der Verfassungsschutz lediglich 4500 Salafisten registriert.

Brüssel will EU-Länder bei Flüchtlingszentren mit finanziellen Anreizen locken

12.05 Uhr: Unter dem Druck der rigorosen Migrationspolitik Italiens hat die EU-Kommission konkrete Vorschläge zur Einrichtung zentraler Zentren für gerettete Bootsflüchtlinge vorgelegt. EU-Staaten, die ein solches Zentrum aufbauen, könnten demnach bis zu 315 EU-Mitarbeiter anfordern, unter ihnen Übersetzer, Asylexperten oder Grenzschützer. Zudem sollen alle Kosten aus dem EU-Haushalt gezahlt werden, heißt es in dem am Dienstag vorgelegten Papier.

In die „kontrollierten Zentren“ in EU-Mittelmeerländern sollen aus Seenot gerettete Flüchtlinge gebracht werden. Hier soll möglichst schnell darüber entschieden werden, ob sie ein Anrecht auf internationalen Schutz haben oder zurück in ihre Heimat müssen. Jene EU-Staaten, die Flüchtlinge aus den Zentren aufnehmen, sollen dem Kommissionsvorschlag zufolge 6000 Euro pro Migrant erhalten. Ein Test könne so bald wie möglich gestartet werden. Wo das sein könnte, war zunächst unklar.

11.35 Uhr:

Im Fall des möglicherweise vereitelten Rizinanschlags hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag die Ehefrau des inhaftierten Tunesiers aus Köln festnehmen lassen. Yasmin H. steht im Verdacht, ihrem Ehemann Sief Allah H. in drei Fällen bei der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Hilfe geleistet zu haben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Außerdem soll sie dei der Herstellung biologischer Waffen geholfen haben.

Über die Festnahme der 42-Jährigen hatte zuerst "Spiegel Online" berichtet. Ihr Ehemann, der damals 29-jährige Tunesier H., war am 12. Juni in einem Wohnhaus in Köln-Chorweiler festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatte er 84,3 Milligramm hochgiftiges Rizin hergestellt. Zudem fanden die Ermittler bei ihm 3150 Rizinussamen.

Laut Bundesanwaltschaft sollen Yasmin und Sief Allah H. den Wunsch gehabt haben, nach Syrien auszureisen und sich dort der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Vor diesem Hintergrund nahm Yasmin H. demnach Kontakt zu nicht näher identifizierten Personen auf, die dem Ehepaar auf ihrem Weg zum IS behilflich sein sollten.

Ferien-Insel Mallorca rüstet sich für Flüchtlinge

10.24 Uhr: Die liberale Flüchtlingspolitik des neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wirkt sich auch auf die Lieblingsurlaubsinsel der Deutschen aus: Spanien hat zugesagt, die mehr als 600 Asylsuchende vom Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“ aufzunehmen, nachdem sich sowohl Malta als auch Italien weigerten dem Boot die Einfahrt in ihre Häfen zu gewähren.

Nun sollen 25 der geretteten Menschen in Palma untergebracht werden. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, wurde dafür eigens ein Nonnenkonvent im Stadtteil Son Rapinya auf Vordermann gebracht. Die Umbauarbeiten seien nun abgeschlossen, die Unterkunft bezugsfertig. Acht Mitarbeiter des Roten Kreuzes sollen sich dort um die Neuankömmlinge kümmern.

Initiative "Die Balearen nehmen auf" unterstützt Helfer „Das Wichtigste ist, dass die Wahrung der Menschenrechte gewährleistet und die Bedingungen für die Flüchtlinge würdevoll sind", zitiert die „Mallorca Zeitung“ einen Sprecher der Bürgerplattform „Die Balearen nehmen auf“. Die Initiative hilft bei der Versorgung der 25 geretteten Flüchtlinge.

Erst vor wenigen Tagen war ein Rettungsschiff mit einer afrikanischen Migrantin und zwei Leichen an Bord in Mallorca eingetroffen. Die „Open Arms“ sei nach viertägiger Fahrt in den Hafen von Palma eingelaufen, teilte der Gründer der spanischen Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms, Oscar Camps, am Samstag auf Twitter mit. Italiens rechte Regierung hatte der NGO zwar einen Hafen zum Anlanden zugewiesen. Rom wollte sich allerdings nur um die Überlebende, nicht aber um die Toten der Flucht über das Mittelmeer kümmern.

10.10 Uhr: Vor den anstehenden Handelsgesprächen mit den USA hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ein geschlossenes und bestimmtes Auftreten der Europäischen Union angemahnt. Beides sei "notwendig", Druck und Diplomatie, sagte Maas am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Es sei gut, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Washington sei, um im Handelsstreit nach einer Lösung zu suchen. Alle weiteren Entwicklungen lesen Sie im News-Ticker zu Donald Trump.

9.39 Uhr:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und CSU-Chef Horst Seehofer suchen einem Medienbericht zufolge angesichts der historisch schlechten Umfragewerte der CSU den Schulterschluss vor der Landtagswahl im Oktober. Beide vereinbarten bei einem Treffen am Freitag deshalb gemeinsame Wahlkampfauftritte, berichtete der Münchner Merkur* am Dienstag. Außerdem hätten sie sich darauf verständigt, dass Söder sich aus der Asyldebatte heraushalten und die Landespolitik in den Vordergrund stellen soll.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, verzichtet die CSU in diesem Jahr auf ein eigenes Wahlprogramm. Was Söder stattdessen plant, lesen Sie hier*.

9.15 Uhr: Kein Asylthema, aber eines, das die Sicherheit des Landes betrifft: Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland hat sich deutlich erhöht. Rund 16.500 Menschen zähle der Verfassungsschutz inzwischen zu dieser die staatlichen Institutionen ablehnenden Szene, berichteten die "Bild"-Zeitung und das ARD-Hauptstadtstudio am Dienstag unter Berufung auf den neuen Verfassungsschutzbericht. Im Jahr davor seien es noch rund 10.000 Menschen gewesen. Von den "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" waren demnach zuletzt 900 Rechtsextremisten. Mehr dazu.

Das waren die News vom 23. Juli 2018:

19.09 Uhr: Horst Seehofer stellt am Dienstag den Verfassungsschutzbericht 2017 vor. Der Bericht, den Seehofer in Berlin zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, präsentiert, liegt schon seit einigen Wochen vor. Dass er jetzt erst veröffentlicht wird, hat mit dem Asylstreit der Union zu tun, der zuletzt Seehofers ganze Aufmerksamkeit gefordert hatte. Schon jetzt ist bekannt: Die Zahl der islamistischen Gefährder ist im Moment mit rund 770 erschreckend hoch. Sie alle im Blick zu haben, ist eine Aufgabe, die nicht nur den Inlandsgeheimdienst fordert. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt erhält Anfang kommenden Jahres eine neue Abteilung zur Terrorismusbekämpfung, die sich mit den gefährlichsten Islamisten in NRW befassen soll.

+ Am Dienstag präsentiert Innenminister Seehofer den gesamten Bericht © dpa / Peter Kneffel

17.03 Uhr: Dutzende Migranten sitzen weiterhin auf dem Mittelmeer vor der Küste Tunesiens fest. Am Montag war es bereits der elfte Tag. Die Flüchtlinge an Bord des Versorgungsschiffes „Sarost 5“ seien zunehmend erschöpft, sagte Monji Selim vom tunesischen Roten Halbmond am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Schiff liegt seit Tagen nur wenige Kilometer entfernt vor dem Hafen von Zarzis im Süden des Landes, nachdem es die Menschen nach ihrem Start in Libyen am 13. Juli im Mittelmeer aufgegriffen hatte. Ihrem Schlauchboot war der Treibstoff ausgegangen.

16.16 Uhr: Italien hat für eine Übergangsphase zugesagt, von Schiffen der EU-Marinemission „Sophia“ aus dem Meer gerettete Flüchtlinge weiter aufzunehmen. Das gelte bis zu der von der EU angestrebten Neuausrichtung des Einsatzes, die innerhalb der kommenden fünf Wochen erfolgen soll, sagte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi am Montag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Berlin.

Die italienische Regierung hatte zuletzt gedroht, keine Migranten mehr aufzunehmen, die im Zuge des Einsatzes gegen Schleuserkriminalität aus dem Mittelmeer gerettet werden. Um zu verhindern, dass EU-Schiffe Migranten an Bord nehmen, die dann nirgendwo an Land gehen können, hatte der zuständige Einsatzführer Enrico Credendino in der vergangenen Woche angeordnet, dass sich alle an der Operation beteiligten Schiffe bis zu diesem Montag aus dem Einsatzgebiet zurückziehen und in Häfen einlaufen sollen.

15.22 Uhr: Auch dieses Thema könnte Sie an diesem Tag interessieren: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Rassismusvorwürfe des zurückgetretenen Nationalspielers Mesut Özil "in aller Deutlichkeit" zurückgewiesen. "Der DFB engagiert sich seit vielen Jahren in hohem Maße für die Integrationsarbeit in Deutschland", heißt es in einer nach einer Telefonkonferenz des Präsidiums am Montag in Frankfurt am Main verbreiteten Erklärung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Streit zwischen Merkel und Seehofer: Schäuble warnt vor bundesweiter CSU-Ausbreitung

14.23 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die CSU davor gewarnt, bundesweit anzutreten. "Das Besondere an der CSU ist neben ihrer politischen Schlagkraft ja auch ihre besondere bayerische Identität", sagte Schäuble der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag. Diese Identität drohe die CSU zu verlieren, wenn sich die Partei auf das gesamte Bundesgebiet ausdehne.

Der Streit um die Asylpolitik hatte die Beziehungen zwischen CDU und CSU stark belastet. Im Verlauf des Konflikts war über einen Bruch der Fraktionsgemeinschaft der Unionsparteien spekuliert worden.

Lesen Sie auch: Nach der „#ausgehetzt“-Demo in München: So reagiert die CSU*

14.04 Uhr: Nach der Rettung Hunderter Mitglieder der syrischen Zivilorganisation Weißhelme nimmt Deutschland voraussichtlich 47 Menschen auf. Die Bundesrepublik wolle acht Mitarbeitern der Weißhelme sowie deren Ehepartnern und minderjährigen Kindern Zuflucht bieten, sagte eine Sprecherin von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag in Berlin.

AM @heikomaas zur Evakuierung der #Weißhelme: "Der Einsatz der Weißhelme verdient Bewunderung und Respekt. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass viele der

mutigen Ersthelfer Schutz und Zuflucht finden, einige davon auch in Deutschland." pic.twitter.com/gWsFypbnXS — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 22. Juli 2018

Lesen Sie auch: FDP will eigenes Asyl-Ministerium für Bayern*

Die Evakuierten sollten wahrscheinlich nach dem üblichen Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Auch Angehörige in Deutschland sollten eine Rolle spielen. Der Königsteiner Schlüssel regelt die Verteilung von Asylbewerbern in Deutschland und richtet sich nach Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Länder. Die Weißhelme müssen in Deutschland allerdings kein Asyl beantragen, sondern sollen „aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen“ aufgenommen werden.

Die Weißhelme und ihre Familien waren in der Nacht zum Sonntag in einer bisher beispiellosen Rettungsaktion mit Hilfe Israels aus umkämpften Gebieten Syrien in Sicherheit gebracht worden. Die israelische Armee erklärte, die Menschen seien in unmittelbarer Lebensgefahr gewesen.

14.02 Uhr: Der deutsche Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Dominik Bartsch, spricht sich für rasche Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus. Denn verschleppte Abschiebungen könnten die Akzeptanz des deutschen Asylsystems gefährden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag): „Es gibt klare Verfahren und Regeln. Es gibt Möglichkeiten, gegen Behördenentscheidungen Einspruch einzulegen. Das ist sehr positiv.“

12.35 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat sich am Montag über ihre Sprecherin auch zum Rücktritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft geäußert.

Lindner sieht im Fall Sami A. auch Fragen an Seehofer

9.20 Uhr: Die juristisch umstrittene Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien hätte einem Zeitungsbericht zufolge noch gestoppt werden können, obwohl er sich schon im Flugzeug befand. Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) unter Berufung auf die für den Flug verantwortliche Bundespolizei. "Bis zur Übergabe an die tunesischen Behörden wäre dies möglich gewesen", erklärte die Bundespolizei.

Lesen Sie auch: Uli Hoeneß schießt gegen Mesut Özil: „Reiner Mitläufer und Alibi-Kicker“

8.25 Uhr: Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat die von ihrer Partei regierten Bundesländer zum Widerstand gegen die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat aufgerufen. Die betreffenden Länder sollten der von der großen Koalition geplanten Aufnahme von Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten nicht zustimmen, sagte Roth der "Bild am Sonntag".

"Das ist ein Angriff auf das individuelle Asylrecht", sagte Roth. "Die Maghreb-Staaten sind nicht sicher. Und ich hoffe sehr, dass es von den grün-regierten Ländern einen aufrechten Gang im Bundesrat geben wird."

In Tunesien, Marokko, Algerien gebe es Gruppen, die nicht sicher seien, begründete die Grünen-Politikerin ihre Forderung. "Schwule, Lesben und Transgender werden verfolgt, Frauenrechte und Pressefreiheit werden missachtet. Weil es der CSU innenpolitisch ins Konzept passt, kann man die Realität in diesen Ländern nicht einfach umdefinieren."

Lesen Sie auch: CSU-Politiker über “Ausgehetzt“-Demo in München: „Übelste Hetze ohne jeglichen Anstand“

6.30 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat das Vorgehen des nordrhein-westfälischen Flüchtlingsministers Joachim Stamp (FDP) bei der Abschiebung des Islamisten Sami A. erneut verteidigt. „Es ist hier nach rechtsstaatlichen Maßstäben alles ordentlich gelaufen“, betonte Lindner am Sonntagabend im Sommerinterview des ZDF. Er vertraue darauf, dass es zumindest bei seinem Parteifreund Stamp eine „konsequente Rechtsanwendung“ gegeben habe.

Zu dem Zeitpunkt, als Sami A. abgeschoben wurde, habe der Landesregierung die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen noch nicht vorgelegen, bekräftigte Lindner. Ein Problem gebe es aber möglicherweise zwischen dem Gericht und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). „Aber das wäre ein Frage, die Herr Seehofer beantworten müsste.“

+ ZDF-Sommerinterview mit Christian Lindner. © dpa / Marius Becker

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Abend zuvor entschieden hatte, dass dies nicht zulässig sei. Der Beschluss war allerdings erst übermittelt worden, nachdem Sami A. bereits auf dem Weg nach Tunesien war. Die Richter, die nicht über den Abschiebetermin informiert waren, halten die Aktion für „grob rechtswidrig“ und verlangen, Sami A. zurückzuholen. Dagegen wehrt sich wiederum die Stadt Bochum.

Merkel gegen Seehofer: Der Vorbericht zur Bundespressekonferenz:

Das freundliche Lächeln auf ihrem Gesicht zum Auftakt ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter der Kanzlerin schwere Wochen und Monate liegen. Der Migrationsstreit zwischen ihr und ihrem Innenminister Horst Seehofer sowie der CSU insgesamt ist ganz offensichtlich nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.

Sicherlich müsse man bei Meinungsverschiedenheiten um Kompromisse ringen, sagt eine nachdenkliche Kanzlerin an diesem Freitag in Berlin. Dies dürfe sich aber nicht zu lange hinziehen. Und vor allem: Auf den Ton komme es an - und der sei zum Teil schon „sehr schroff“ gewesen. Angesichts einer zu beobachtenden sprachlichen Verwahrlosung in der politischen Kultur versuche sie ihrerseits umso mehr, auf ihre Sprache zu achten. Denn für sie bestehe „zwischen Denken, Sprechen und Handeln ein ziemlich enger Zusammenhang“.

Der deutliche Seitenhieb auf Seehofer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zeigt, wie ernst sie nach dem Streit die Lage einschätzt - für die Koalition, für Deutschland, für sich selbst. Ihre dritte große Koalition steht schon nach vier Monaten vor einem riesigen Scherbenhaufen. Dass die Bürger mit der Koalition unzufrieden seien, „das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagt sie selbstkritisch und meint natürlich auch die CSU-Granden.

Angela Merkel hat eine ihrer schwierigsten, wenn nicht die schwierigste Phase ihrer inzwischen 13-jährigen Amtszeit hinter sich. Sie scheint angeschlagen. Dabei haben CDU und CSU ihren nervenzehrenden Streit nur vorerst beigelegt, völlig ausgeräumt ist er keineswegs. Nun folgt die Bundespressekonferenz.

