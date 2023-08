Prigoschin amüsiert sich über USA im Niger – und vergleicht Wagner-Gruppe mit ISIS und Al-Qaida

Von: Andreas Apetz

Wagner-Chef Prigoschin hat seine Söldnertruppe auf eine Stufe mit den Terrororganisationen Al-Qaida und ISIS gestellt. (Archivfoto) © Telegram @CONCORDGROUP_OFFICIAL/afp

Nach erfolglosen Gesprächen in Niger verhöhnt Wagner-Chef Prigoschin die Bemühungen der USA. Der Ex-Putin-Freund zeigt sich auch stolz auf seine Söldnertruppe.

Niamey/Minsk – Wenn es um den aktuellen Konflikt im westafrikanischen Niger geht, dann fällt auch häufig der Name der in Ungnade gefallenen Söldnertruppe „Wagner“. Die Miliz des in Belarus untergetauchte Oligarch Jewgeni Prigoschin wird immer wieder mit dem Militärputsch im Niger in Verbindung gebracht. Angeblich sollen die Putschisten bereits die Hilfe der russischen Privatarmee angefordert haben. Auf Telegram hat sich Chef Prigoschin nun über die diplomatischen Bemühungen der USA in der nigerianischen Hauptstadt Niamey lustig gemacht.

USA bleibt nach „schwierigen Gesprächen“ im Niger erfolglos

Knapp zwei Wochen nach dem Staatsstreich in Niger sind die Bemühungen der USA und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) zur Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum ins Stocken geraten. Nachdem die hochrangige US-Diplomatin Victoria Nuland bei einem unangekündigten Besuch in Niamey keine Fortschritte erzielen konnte, lehnten die Putschisten nach Angaben vom Dienstag (8. August) auch ein Treffen mit einer Ecowas-Delegation ab.

Die US-Diplomatin bezeichnete die Verhandlungen mit den Militärvertretern in Niamey als „schwierige Gespräche“. Sie habe ihnen „Optionen“ dargelegt, wie der Staatsstreich rückgängig gemacht werden könne und die „guten Dienste“ der USA angeboten, falls die Verantwortlichen zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehren wollten. Ihr Angebote sei jedoch in keiner Art und Weise berücksichtigt worden, heißt es.

US-Außenminister Antony Blinken warnte Niger daraufhin vor einer Partnerschaft mit der russischen Söldnergruppe Wagner. „Überall, wo die Wagner-Gruppe hinkam, gab es Tod, Zerstörung und Ausbeutung“, sagte Blinken laut Berichten der BBC. Er fügte hinzu, dass man aus anderen Ländern wisse, dass die Söldner „nur Schlechtes mit sich brachten.“ Der US-Außenminister spielte damit auf viele weitere zentralafrikanische Länder an, in denen die Wagner-Gruppe im Einsatz ist.

Prigoschin vergleicht Wagner-Gruppe mit ISIS und Al-Qaida

Auf seinen sozialen Kanälen amüsierte sich Wagner-Chef Prigoschin über die amerikanischen Bemühungen. „Das macht Freude, Frau Nuland“, kommentierte Prigoschin die gescheiterten Verhandlungen in Niamey. Darüber berichtete das Nachrichtenmagazin Newsweek. „Ich bin stolz auf die Wagner-Jungs“, fügte er hinzu. „Allein der Gedanke an sie macht ISIS und Al-Qaida zu kleinen, gehorsamen, seidigen Jungen“, schrieb der Wagner-Chef und heizte die Befürchtungen des US-Außenministers, um einen Einsatz der Söldnergruppe im Niger an.

Prigoschin warf der US-Regierung vor, nur mit der Militärjunta zu kooperieren, um einen Einsatz der Wagner-Truppe im Niger zu verhindern: „Die USA haben eine Regierung anerkannt, die sie gestern noch abgelehnt haben, nur um ein Aufeinandertreffen mit der Wagner PMC im Land [Niger] zu vermeiden.“ Nach Angaben des US-Außenministeriums ist nicht klar, ob die Putschisten und die Wagner-Kämpfer zu einer Einigung über eine Zusammenarbeit gelangt sind.

Wagner-Einsatz im Niger ist in Putins Interesse

Prigoschin scheint im Niger noch nicht vernetzt zu sein. Sean McFate, Offizier der 82. Luftlandedivision der Armee mit Erfahrungen im afrikanischen Raum, glaubt, dass der Wagner-Boss seine Söldnerarmee bereits in Stellung bringt, um im Niger aktiv zu werden. An Personal mangle es Prigoschin laut eigener Aussage jedenfalls nicht. „Es ist Trash Talk, aber es ist Trash Talk mit einem Ziel. Er will der Welt und den nigrischen Putschisten öffentlich zeigen, auf wessen Seite er steht“, so McFate bei The Daily Beast.

Man dürfe dabei nicht außer Acht lassen, dass in der Sahelzone bereits eine gewisse antiwestliche Stimmung herrsche. Prigoschin versuche, vermutet McFate, die bestehenden Spannungen zwischen dem Westen und einigen zentralafrikanischen Ländern, weiter zu verschärfen. Es sei anzunehmen, dass Prigoschin tatsächlich eine Übereinkunft erzielen wird: „Die Anzeichen deuten darauf hin, dass Prigoschin und die Junta-Führer in Niger wahrscheinlich ein Arrangement ausarbeiten werden, das ähnlich aussieht wie das seiner Nachbarn in Mali und der Zentralafrikanischen Republik.“ Dort darf sich die Söldnertruppe als Gegenleistung für den Schutz der Machthaber an lokalen Ressourcen und Rohstoffvorkommen bedienen.

Dazu komme, dass Prigoschin mit seinen Einsätzen in Afrika auch Sympathiepunkte bei Präsident Wladimir Putin sammelt. Beide stünden laut McFate in einer Art gegenseitig Abhängigkeitsverhältnis: „Putin und Prigoschin brauchen sich auch gegenseitig. Putin möchte seine globale Reichweite auf Afrika ausdehnen. So lassen sich Sanktionen umgehen, der Krieg wird direkt finanziert, und Prigoschin braucht die finanzielle Infrastruktur Russlands.“ Erst im Juli war der geschasste Prigoschin am Rande des Russland-Afrika-Gipfels im Juli in Sankt Petersburg gesehen worden. (aa mit afp)