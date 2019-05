Mit Helene Fischer in Nordkorea: Reise in eines der gefährlichsten Länder der Welt

Nordkorea ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Unser Redakteur hat es besucht – unter falschen Angaben. Und nicht nur die Anreise war ein Abenteuer.

Ein paar Tränen fließen. Ich halte es nicht mehr aus. Drei Tage bin ich nun schon in Nordkorea und möchte am liebsten nur noch weg. Doch ich kann nicht. Meinen Pass hatte mein Reiseleiter gleich am Abend meiner Ankunft eingezogen. Angeblich werde dieser gebraucht, um das Rückflugticket zu beantragen. Ich verwies auf das Flugticket, welches ich von meiner Reiseagentur erhalten hatte. Doch dies sei nur ein vorläufiges, erklärte er.

Nun, am dritten Abend meiner Reise, liege ich auf dem Bett meines Hotelzimmers. Der einzige Ort, an dem ich vor ständiger Propaganda geschützt bin und meine Begleiter nicht in der Nähe sind.

Gedanklich lasse ich den Tag in der Hauptstadt Pjöngjang Revue passieren. Am Vormittag besuchten wir eine Fotoausstellung, die das politische Wirken der drei Staatsführer dokumentiert. Mehrfach wurde ich ermahnt. Mit dem Zeigefinger auf ein Porträt Kim Il-Sungs zu zeigen, ist verboten. Unbeabsichtigt tat ich dies gleich drei Mal. Dazu musste ich mehrere Fotos löschen, da ich darauf entweder den Kopf von Kim Il-Sung oder Kim Jong-Un angeschnitten hatte.

Für jeden der Staatsführer hat mein Reiseleiter ein Adjektiv, welches er vor die offizielle Bezeichnung setzt. Staatsgründer Kim Il-Sung ist der „geliebte Präsident“, sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-Il ist der „geschätzte General“ und der jetzige Machthaber Kim Jong-Un der „hochverehrte Marschall“. Das drei Tage in Dauerschleife zu hören, ist unerträglich.

Aber sich dem zu entziehen, ist nicht möglich. Jedes Gebäude, jede Straße wurde nach den Ideen eines der drei Staatsführer erbaut. Denkmäler und Statuen zu besichtigen, die zu Ehren Kim Il-Sungs oder Kim Jong-Ils erbaut wurden, gehörte drei Tage lang zum Pflichtprogramm auf der Tour durch die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang.

+ Porträtfoto aus einer Ausstellung in Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un. © Florian Quanz

Lediglich Bilder Kim Jong-Uns sind auf öffentlichen Plätzen nicht zu sehen. Auf Nachfrage erklärte mir mein Reiseleiter, dass der „hochverehrte Marschall“ selbst verfügt habe, dass keine Porträts von ihm aufgehängt werden dürfen. Seine Leistungen für das nordkoreanische Volk seien einer solchen Ehrung noch nicht würdig.

Ich habe eine zwölftägige Rundreise durch Nordkorea gebucht. Allein darf sich kein Tourist in dem Land bewegen. Drei Nordkoreaner sind während der Tour an meiner Seite. Mein Reiseleiter, der in Pjöngjang perfekt Deutsch gelernt hat, erklärt mir alles und übersetzt für mich. Er wird von einem Kollegen begleitet, der nur dazu abgestellt ist, darüber zu wachen, dass ich mich an die Regeln halte. Komplettiert wird die Reisegruppe durch den Fahrer unseres Autos.

Gefangen in Nordkorea, bleibt mir nichts anderes übrig als durchzuhalten. Am kommenden Tag starten wir bereits um sieben Uhr. Wir fahren an die Westküste des Landes. Unser Ziel ist das Westmeer-Schleusensystem in der Nähe der Hafenstadt Nampo.

Kaum sitze ich im Auto, erfahre ich, dass es die Idee des „geschätzten Generals“ Kim Jong-Il gewesen sei, die Autobahn von Pjöngjang nach Nampo zu bauen und die erfolgte Fertigstellung im Jahr 2000 die Kraft und den Willen des nordkoreanischen Volkes ausdrücke. Wie fast jede Straße in Nordkorea hat sie einen besonderen Namen und wird als „Straße der heroischen Jugend“ bezeichnet, wie mir mein Reiseleiter berichtet.

Direkt im Anschluss wechselt er das Thema. „Hast du einen Laptop dabei?“ fragt er. „Nein“, entgegnete ich. Die Gefahr, dass auf meinem Laptop Dateien sind, die nicht nach Nordkorea gelangen dürfen, war mir zu groß. Ich hatte auch auf die Mitnahme von Büchern verzichtet.

Die Frage an sich hat mich nicht verwundert. In den ersten drei Tagen wurden mir viel persönlichere Fragen gestellt. Mein Reiseleiter, selbst 35 Jahre alt, verheiratet und Vater eines fünfjährigen Sohnes, wollte nicht nur meinen Familienstand wissen. Meine Wohnungsgröße, die Anzahl meiner Kollegen an der Arbeit, meine Hobbys, mein Lieblingsfußballverein – interessant war alles. Auch, weil ich aus einem Land komme, welches er selbst nicht bereisen darf. Nur Nordkoreanern mit Diplomatenpass ist es erlaubt, das Land zu verlassen. Ein Laptop mit Bildern oder Filmen aus dem Ausland ist für ihn eine Möglichkeit, mal in die Welt außerhalb Nordkoreas zu blicken. Doch diesen Blick kann ich ihm nicht bieten.

„Ich habe nur zwei MP3-Player mit deutscher Musik dabei“, erkläre ich. „Helena Fischer?“, fragt er sofort und beugt sich neugierig zu mir nach vorne in Richtung Beifahrersitz. „Die heißt Helene“, korrigiere ich lachend. „Atemlos durch die Nacht?“ „Ja, das ist auch drauf“, erkläre ich. Höflich fragt er, ob er einen der MP3-Player haben dürfe. Ich krame einen aus meinem Rucksack und reiche ihn nach hinten. Das werde ich bei jeder weiteren Autofahrt tun.

Mein Reiseleiter hört den Helene-Fischer-Hitmix in Dauerschleife und ich in der Zeit keine Propaganda mehr. Er bittet mich sogar, ihm den Text der Lieder „Atemlos durch die Nacht“ und „Phänomen“ aufzuschreiben. Ob auf der Fahrt an die Grenze zu Südkorea, zur Hafenstadt Wonsan an der Ostküste oder ins Diamantgebirge – er sitzt immer hinter mir mit meinen Kopfhörern, hört Helene Fischer und singt mit Spickzettel in der Hand leise mit.

Am letzten Abend meiner Reise in Pjöngjang auf der Fahrt vom Restaurant ins Hotel singen wir zusammen laut „Atemlos durch die Nacht“. Ich blicke auf die großen, nur spärlich beleuchteten Wohnblocks, an denen wir vorbei fahren. Das Abenteuer Nordkorea wird in Kürze zu Ende sein – ich lasse meine Freude heraus.

Der Fahrer drückt eine Taste des CD-Players, traditionelle koreanische Musik erklingt. Offensichtlich mag er Helene Fischer nicht. Oder es ist unser Gesang. Wir verstummen abrupt, das Auto fährt vor das Hotel. Der Abend ist zu Ende.

Nordkorea-Abend bei der HNA

Unser Redakteur Florian Quanz berichtet am Montag, 3. Juni (19.30 Uhr) im Kasseler Medienhaus der HNA (Frankfurter Straße 168) über seine abenteuerliche Reise nach Nordkorea. Moderiert wird die Veranstaltung von Jörg S. Carl, dem stellvertretenden Leiter der Nachrichtenredakion. Der Eintritt ist frei.