Ein gemütlicher Bummel

1000 Meter gut erhaltene Stadtmauer, geschlossene Fachwerkzeilen, idyllische Aus- und Ansichten in den kleinen Gässchen oder die vielen Einzelhändler in der City: An Fronleichnam bietet sich die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden, einen gemütlichen Shoppingausflug zu unternehmen oder Urlaubsfeeling an der Northeimer Seenplatte mit ihren mehr als zehn größeren und kleineren Seen zu genießen. ypw