Droht eine neue Eskalation? Großbritannien will mutmaßliche Skripal-Täter wohl ausliefern lassen

Großbritannien ermittelt weiter im Fall Skripal. Nun will die Regierung angeblich die Auslieferung zweier Russen beantragen - neuer Zündstoff in der Beziehung zu Putin.

Update vom 6. August, 19.05 Uhr: Die britische Regierung will im Fall Skripal einem Medienbericht zufolge die Auslieferung von zwei Russen in Moskau beantragen. Das berichtete der Guardian am Montag unter Berufung auf Regierungs- und Sicherheitskreise. Die beiden werden demnach verdächtigt, den Anschlag auf den ehemalige russischen Doppelagenten Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) ausgeführt zu haben. Britische Regierungsstellen und die Generalstaatsanwaltschaft in London wollten den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur jedoch zunächst nicht kommentieren.

Sollte der Kreml den Auslieferungsantrag abweisen, was als wahrscheinlich gilt, könnte dem Guardian zufolge eine neue Runde gegenseitiger Ausweisungen von Diplomaten bevorstehen.

„Mehrere Russen“? Ermittler haben angeblich Nowitschok-Täter identifiziert

London - Die britische Polizei geht nach Information der Nachrichtenagentur PA davon aus, mutmaßliche Täter des Nowitschok-Angriffs auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia im März in Salisbury identifiziert zu haben. Es handle sich dabei um mehrere Russen, berichtete PA am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen.

„Die Ermittler glauben, dass sie die Tatverdächtigen des Nowitschok-Angriffs mithilfe von Überwachungskameras identifiziert haben“, zitiert PA die nicht namentlich genannte Quelle. Die Aufzeichnungen seien mit Einreisedaten nach Großbritannien abgeglichen worden. „Sie (die Ermittler) sind sicher, dass sie (die Verdächtigen) Russen sind“, zitiert PA weiter.

London beschuldigt Moskau schon länger

Zuletzt war es zu einem weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Nowitschok-Attacke in Salisbury gekommen. Eine Frau, die mit dem Nervengift in Kontakt gekommen war, starb vor knapp zwei Wochen an den Folgen der Vergiftung. Ein weiterer Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Vergangene Woche identifizierte die britische Polizei eine kleine Flasche, die im Haus des Mannes in Amesbury gefunden worden war, als Behälter des Gifts.

London bezichtigte Moskau, Drahtzieher des versuchten Mordanschlags auf die Skripals gewesen zu sein. Nowitschok wurde in der früheren Sowjetunion entwickelt, später wurde damit auch in anderen Ländern experimentiert. Der Kreml bestreitet jegliche Vorwürfe. Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus. Mehr als zwei Dutzend Länder wiesen russische Diplomaten aus. Russland reagierte ebenfalls mit Ausweisungen.

