Linken-Politikerin Janine Wissler erhält erneut Morddrohungen - Die Spur führt wieder zur Polizei

Die hessische Linken-Politikerin Janine Wissler hat ein weiteres rechtsextremes Drohschreiben erhalten, das mit „NSU 2.0“ unterzeichnet wurde. Ermittlungen deuten daraufhin, dass der hessische Polizeiskandal sich ausweitet.

Die Linken-Politikerin Janine Wissler hat erneut eine rechtsextreme Drohungen erhalten.

hat erneut eine rechtsextreme Drohungen erhalten. Das Drohschreiben wurde mit „ NSU 2.0 " unterschrieben.

" unterschrieben. Der Absender könnte Teil der hessischen Polizei sein.

Wiesbaden - Die Serie der rechtsextremen Drohungen gegen die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler reißt nicht ab. Wissler hat nach Informationen der Frankfurter Rundschau (Donnerstagsausgabe) ein weiteres Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“ erhalten.

Die Abkürzung steht für die rechtsextreme Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU), die in den Jahren 2000 bis 2007 zehn Menschen in Deutschland aus rassistischen Gründen ermordet hatte. Am Samstag hatte die FR berichtet, dass Wissler im Februar zwei solche Mails mit Todesdrohungen bekommen hatte.

Janine Wissler erhält weitere Droh-Mail

Derweil weitet sich die Geschichte um die Drohmails gegen Wissler zu einem ausgemachten hessischen Polizeiskandal aus. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau aus sind die Todesdrohungen gegen Wissler vermutlich durch Abfragen von einem Dienstcomputer der Polizei vorbereitet worden. Das berichtet die FR in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf Ermittlungsergebnisse.

Danach wurden im Februar von einem Polizeicomputer in Wiesbaden private Daten der Linken-Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag abgefragt. Kurz darauf erhielt Wissler die zwei „NSU 2.0“-Schreiben* mit Beschimpfungen und Drohungen, die eben solche persönlichen Daten enthielten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Die Parteien im Hessischen Landtag reagierten mit Abscheu auf rechtsextreme E-Mails an die Linkenchefin*.

Angaben zu Person Name Janine Wissler Geburtsdatum 23. Mai 1981 Geburtsort Langen (Hs Partei Die Linke Beruf Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag

Linken-Politikerin Janine Wissler erhält rechtsextreme Drohungen

Das hessische Innenministerium und die Frankfurter Staatsanwaltschaft wollten sich am Mittwoch nicht zu den aktuellen Erkenntnissen äußern. Sie verwiesen auf ermittlungstaktische Gründe. Der Sprecher des Innenministeriums, Michael Schaich, versicherte aber, es werde „mit Hochdruck ermittelt“. Alle Hintergründe zu den erneuten Drohungen gegen Janine Wissler lesen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen der Frankfurter Rundschau. (Pitt von Bebenberg) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.