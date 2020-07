„NSU 2.0“ droht Janine Wissler – Innenminister Beuth setzt Sonderermittler in Polizei-Affäre ein

Vor den Drohmails gegen die Linken-Politikerin Janine Wissler wurden ihre persönliche Daten abgefragt. Die Spur führt zu einem Polizeicomputer. Der rechtsextrem Absender „NSU 2.0“ sendet nun auch Schreiben an Bouufier und Beuth.

Update vom 10.07.2020, 8.40 Uhr: Der hessische Polizeiskandal weitet sich zu einem bundesweiten Skandal aus. Der rechtsextreme Absender „NSU 2.0“, der über Informationen aus Polizeiabfragen zu verfügen scheint, bedroht Politikerinnen der Linken aus mehreren Bundesländern mit dem Tode, wie die Frankfurter Rundschau erfuhr.

Zudem wendet er sich nach Informationen der FR in einem Schreiben an Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) mit der Anrede „Heil Euch Kameraden“. In der Mail mit dem Absender „NSU 2.0“ fordert er die Landespolitiker dazu auf, eine vorgegebene Erklärung auf ihren Homepages zu veröffentlichen – sonst wären sie selbst dran.

Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Ankündigung der hessischen Landesregierung, mit Hochdruck nach dem Täter zu fahnden, der die hessische Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler seit Februar mit Drohschreiben behelligt. Private Daten von ihr waren kurz vorher von einem Wiesbadener Polizeicomputer abgefragt worden.

Rechtes Netzwerk in Hessens Polizei? Beuth setzt Sonderermittler ein

Inzwischen fordert Peter Beuth nach den Versäumnissen im Zusammenhang mit den Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler einschneidende Konsequenzen bei der Polizei. Beuth warf speziell dem Landeskriminalamt schwere Versäumnisse vor. Dass von einem Polizeirechner die persönlichen Daten der Linksfraktionschefin abgefragt worden seien, habe er erst am Mittwoch (08.07.) erfahren, sagte er. Das LKA habe einen Polizisten dazu befragt, diese Informationen aber nicht weitergegeben. Angesichts der Tragweite dieser Ermittlungen sei dies völlig inakzeptabel. Als Konsequenz soll laut Beuth nun ein Sonderermittler eingesetzt werden.

NSU 2.0: Riexinger beklagt Behördenversagen beim Schutz der Linken

Unterdessen warf Linken-Chef Bernd Riexinger den Behörden vor, Politikerinnen seiner Partei nicht hinreichend gegen Gewaltdrohungen zu schützen. „Ich bin schockiert darüber, dass meinen Kolleginnen in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Polizeischutz angeboten wurde“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Riexinger wertete die Morddrohungen als weiteren Schritt in Richtung einer Eskalation rechter Hetze. Seit Monaten gebe es massive Drohungen und Tätlichkeiten „gegen linke Politiker und Politikerinnen und Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen Rassismus, Neonazismus und Antisemitismus engagieren“, kritisierte er. Wenn der Eindruck entstehe, dass der Staat die Bedrohungslage nicht ernst nehme, stärke das die Täter.

Linken-Politikerin Janine Wissler erhält erneut Morddrohungen - Die Spur führt wieder zur Polizei

Wiesbaden - Die Serie der rechtsextremen Drohungen gegen die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler reißt nicht ab. Wissler hat nach Informationen der Frankfurter Rundschau (Donnerstagsausgabe) ein weiteres Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“ erhalten.

Die Abkürzung steht für die rechtsextreme Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU), die in den Jahren 2000 bis 2007 zehn Menschen in Deutschland aus rassistischen Gründen ermordet hatte. Am Samstag hatte die FR berichtet, dass Wissler im Februar zwei solche Mails mit Todesdrohungen bekommen hatte.

Janine Wissler erhält weitere Droh-Mail vom NSU 2.0

Derweil weitet sich die Geschichte um die Drohmails gegen Janine Wissler zu einem ausgemachten hessischen Polizeiskandal aus. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau aus sind die Todesdrohungen gegen Janine Wissler vermutlich durch Abfragen von einem Dienstcomputer der Polizei vorbereitet worden. Das berichtet die FR in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf Ermittlungsergebnisse.

Danach wurden im Februar von einem Polizeicomputer in Wiesbaden private Daten der Linken-Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler im Hessischen Landtag abgefragt. Kurz darauf erhielt Wissler die zwei „NSU 2.0“-Schreiben* mit Beschimpfungen und Drohungen, die eben solche persönlichen Daten enthielten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Die Parteien im Hessischen Landtag reagierten mit Abscheu auf rechtsextreme E-Mails an die Linkenchefin*.

Angaben zu Person Name Janine Wissler Geburtsdatum 23. Mai 1981 Geburtsort Langen (Hs Partei Die Linke Beruf Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag

Linken-Politikerin Janine Wissler erhält rechtsextreme Drohungen

Das hessische Innenministerium und die Frankfurter Staatsanwaltschaft wollten sich am Mittwoch nicht zu den aktuellen Erkenntnissen äußern. Sie verwiesen auf ermittlungstaktische Gründe. Der Sprecher des Innenministeriums, Michael Schaich, versicherte aber, es werde „mit Hochdruck ermittelt". Alle Hintergründe zu den erneuten Drohungen gegen Janine Wissler lesen Sie in der Frankfurter Rundschau.