Umzug mit Militärmaschine: Österreichs Skandalpolitikerin wohnt jetzt in St. Petersburg

Von: Kilian Beck

Nach der Verbeugung vor Wladimir Putin tanzt die damalige Außenministerin Österreichs Karin Kneissl mit dem Autokraten. © Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP

Einst knickste Karin Kneissl vor Putin. Heute leitet sie einen Think-Tank in Russland. Das könnte Konsequenzen für die Österreicherin haben.

St. Petersburg – Sogar ihre Ponys flog ihr das russische Militär aus dem Libanon ein. Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl ist nach St. Petersburg – Wladimir Putins Heimatstadt – umgezogen. Dort soll sie den putintreuen Think-Tank „Geopolitical Observatory for Russia‘s Key Issues“ (GORKI) leiten. Das berichtete die Moscow Times am Dienstag. GORKI soll demnach Vorschläge für Putins Außenpolitik entwickeln. Karin Kneissl gilt spätestens seit Wladimir Putins Besuch auf ihrer Hochzeit im Jahr 2018 als Fürsprechern russischer Interessen in Europa. Damals ging sie vor ihm auf die Knie.

Kneissl pennt bei Putins Rede ein und schießt gegen Nehammer

Zuletzt nahm Kneissl am Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok teil. Dort nannte sie Österreichs Versuche, sich von Russlands Gas unabhängig zu machen, „schizophren“. Besonders scharf kritisierte sie den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), dem man die „Diagnose Schizophrenie“ angesichts seiner moralischen Ablehnung russischen Gases stellen müsse. Das berichtet die österreichische Boulevardzeitung Krone am Dienstag. In Österreich liegt der Anteil russischen Gases an den Energieimporten, laut der österreichischen Aufsichtsbehörde E-Control, bei etwa 66 Prozent. Mit Kneissls Aufmerksamkeit war es anscheinend nicht weit her. Ein auf X (vormals Twitter) kursierendes Video zeigt sie sichtlich gegen den Schlaf kämpfend und das anscheinend während Putins Rede am Dienstag. Auch den Besuch des nordkoreanischen Dikators Kim-Jong Un in Russland hat sie wohl verschlafen.

Trotzdem kann Kneissl später per Telegram verbreiten, was sie dort gelernt hat. Eines lässt sie allerdings aus: Laut der Nachrichtenagentur Reuters dankte Putin der russischen Zentralbank für Ihre Zinspolitik. Der Leitzins in Russland liegt bei 12,5 Prozent und damit etwa dreimal so hoch wie in der EU. Der auf Russland spezialisierte Bloomberg-Ökonom Alex Isakov sieht dabei die Gefahr, „dass Russland in den nächsten sechs Monaten in eine Rezession schlittert“. Karin Kneissl hingegen preist das steigende Handelsvolumen zwischen Russland und den ostasiatischen Staaten an. Ebenfalls aus lässt sie die Wirtschaftsprognosen der EU, des IWF und der OECD, die alle eine Rezession für Russland vorhersehen.

Die FPÖ und Kneissl als Putins U-Boot in der EU?

Bevor Kneissl nach St. Petersburg umzog, lebte sie im Libanon. Den August verbrachte sie – eigenen Angaben zufolge – in einem Ferienhaus gute 300 Kilometer südlich von Moskau. Das Putin-Regime versorgte sie auch bisher gut: Von Juni 2021 bis Mai 2022 saß die promovierte Völkerrechtlerin im Aufsichtsrat des staatlichen Ölkonzerns Rosneft. In der schwarz-blauen österreichischen Bundesregierung unter Sebastian Kurz (ÖVP) wurde sie von der rechtsextremen Freiheitlichen Partei (FPÖ) als parteilose Kandidatin zur Außenministerin nominiert. Kurz nach Erscheinen des Ibiza-Videos trat sie zurück.

Kneissls Berufung auf den Petersburger Posten könnte auch ein Signal sein, wo es in der russischen Außenpolitik weiter hingeht. So vertritt sie in ihrem Buch „Mein Naher Osten“ die Ansicht, dass der Zionismus – also die Ideologie, auf der die Existenz Israels gründet – „Blut-und-Boden-Ideologie“ nach Vorbild des Deutschen Nationalismus sei. Die Chefin der österreichischen Liberalen Beate Meinl-Reisinger warf ihr einst vor, Österreich in der EU zu „isolieren“. Die FPÖ, der Kneissl nahesteht, hat einen „Freundschaftsvertrag“ mit Putins Partei „Einiges Russland“. In beiden Parteien wird Kneissl sicher zugehört. Die FPÖ steht in Österreich in Umfragen aktuell bei 30 Prozent. Neuwahlen könnte es schon im März geben.