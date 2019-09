Ex-FPÖ-Chef Straches Wahlkampf: "Es ist Ernst! Schwarz-Grün steht uns bevor" 

Die Wahl in Österreich hat begonnen. Die SPÖ sieht sich im Aufwind wegen der FPÖ-Krise. Die Freiheitlichen hingegen warnen derweil vor Schwarz-Grün.

Wahl in Österreich hat begonnen

Sebastian Kurz und die ÖVP sind der klare Favorit

Neuwahlen waren wegen der Ibiza-Affäre nötig

Kurz ist zuversichtlich, die FPÖ stark belastet

Strache warnt vor Schwarz-Grün

16.00 Uhr: Heinz-Christian Strache warnt auf Facebook eindringlich vor Schwarz-Grün. "Es ist wirklich ERNST! Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr, dass alle positiven Maßnahmen aus der türkis-blauen Regierung wieder rückgängig gemacht werden?"

Und weiter: "Denkt an EURE Zukunft! Wollt ihr, dass sich Szenen wie im Jahr 2015 wiederholen? Stellt Euch vor, was uns bei einer schwarz-grünen Regierung wirklich blüht? Ein grüner Innen- und/oder Verteidigungsminister?"





Update vom Sonntag, 29.09.2019, 14.25 Uhr: Der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer räumt eine starke Belastung durch die jüngsten Vorwürfe gegen Ex-Parteichef Strache ein. "Die Ausgangssituation stellt eine echte Herausforderung dar", meinte Hofer in seinem Heimatort Pinkafeld. Gegen Strache wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Es gibt Anhaltspunkte, dass er sich private Rechnungen von der Partei bezahlen ließ. Strache bestreitet die Vorwürfe.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärt, dass die Wähler es nun in der Hand hätten, eine Fortsetzung des ÖVP-FPÖ-Bündnisses zu verhindern. Die SPÖ habe im Wahlkampf-Finale einen starken Rückenwind gespürt. Nach bisherigen Umfragen droht den Sozialdemokraten ein historisches Tief.

Zeitplan der Wahl in Österreich: Wahllokale schließen um 17 Uhr

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 13.12 Uhr: Die letzten Wahllokale schließen um 17 Uhr. Traditionell werden in Österreich die Stimmen der meisten Briefwähler erst am Montag ausgezählt. Damit wird am heutigen Abend zunächst ein offizielles Ergebnis nur auf Grundlage der Urnenwahl vorliegen. Die Hochrechnungen werden diesen Aspekt berücksichtigen und ein voraussichtliches Endergebnis inklusive der Briefwähler ausweisen.

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 11.52 Uhr: Bei bestem Spätsommerwetter sind in Österreich 6,4 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Spitzenkandidaten der Parteien gaben am Sonntagvormittag ihre Stimme ab. Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz gab sich zuversichtlich. Er gilt als haushoher Favorit. "Unser wichtigstes Wahlziel ist, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt", sagte der 33-Jährige vor zahlreichen Reportern nach seiner Stimmabgabe in seiner früheren Schule in Wien.

FPÖ-Chef Norbert Hofer räumte eine starke Belastung durch die jüngsten Vorwürfe gegen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache ein. "Die Ausgangssituation stellt eine echte Herausforderung dar", meinte Hofer in seinem Heimatort Pinkafeld. Gegen Strache wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Es gibt Anhaltspunkte, dass er sich private Rechnungen von der Partei bezahlen ließ.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, dass die Wähler es nun in der Hand hätten, eine Fortsetzung des ÖVP-FPÖ-Bündnisses zu verhindern. Die SPÖ habe im Wahlkampf-Finale einen starken Rückenwind gespürt. Nach bisherigen Umfragen droht den Sozialdemokraten ein historisches Tief.

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 8 Uhr: Die Parlamentswahl in Österreich hat begonnen. Seit 8 Uhr haben 9499 der insgesamt 10 180 Wahllokale geöffnet. In Wien und anderen großen Städten öffneten die Lokale um 7 Uhr. Um 17 Uhr ist die Wahl dann überall zu Ende. Wahlberechtigt sind dieses Jahr rund 6,4 Millionen Menschen.

Etwas mehr als eine Million Wähler haben sich zur Briefwahl entschieden - so viele wie noch nie zuvor in Österreich. Die Wahl wurde durch den Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition im Mai nötig. Das Bündnis war wegen des Skandals um das Ibiza-Video beendet worden, das den Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Strache massiv in Misskredit gebracht hatte.

ÖVP ist klarer Favorit - Kurz könnte Ergebnis von 2017 übertreffen

Update, 27. September, 13.30 Uhr:Vor den Wahlen in Österreich stehen die Chancen für den konservativen Ex-Kanzler Sebastian Kurz sehr gut, erneut Regierungschef zu werden. Jüngsten Umfragen zufolge könnte Kurz' konservative ÖVP ihr Wahlergebnis von 2017 sogar noch übertreffen und rund ein Drittel der Stimmen erhalten.

Derweil zieht die Affäre rund um den EX-FPÖ-Chef Strache weitere Kreise. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Strache, seinen früheren Leibwächter und seine ehemalige Büroleiterin auch wegen des Verdachts der Veruntreuung von Parteigeldern. Für die FPÖ kommen die jüngsten Entwicklungen kurz vor der Wahl denkbar ungünstig. Dennoch erreicht sie in aktuellen Umfragen immer noch 20 Prozent - nur sechs Prozentpunkte weniger als 2017. Und das obwohl ihr Kernthema - die Angst vor Einwanderung - im Wahlkampf inzwischen vom Thema Klimawandel abgelöst wurde.

Dass eine Partei die absolute Mehrheit erreicht, gilt als unwahrscheinlich. Politischen Beobachtern zufolge könnte es zu einer Neuauflage der Koalition von ÖVP und FPÖ kommen.

Was Sie über die Wahlen in Österreich wissen müssen

Eigentlich sollte die nächste Nationalratswahl in Österreich im Herbst 2022 stattfinden. Doch die so genannte „Ibiza-Affäre“ um Vizekanzler Heinz-Christian Strache kam dazwischen. Nun finden die nächsten Wahlen in Österreich bereits am 29. September 2019 statt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Nationalratswahl in Österreich.

Wahlen in Österreich: „Ibiza-Affäre“ - wieso am 29. September 2019 gewählt wird

Die normale Legislaturperiode in Österreich wäre eigentlich erst im Herbst 2022 zu Ende gegangen. Doch Mitte Mai 2019 wurde ein heimlich aufgenommenes Video veröffentlicht, das den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), seinen Parteifreund Johann Gudenus und eine vermeintliche russische Oligarchen-Gattin im Gespräch in einem Haus auf Ibiza zeigte. Strache hatte über Auftragsvergaben für öffentliche Bauvorhaben gegen russisches Geld philosophiert und über illegale Parteispenden an die FPÖ, aber auch an die ÖVP und andere Parteien geredet.

Nach Veröffentlichung des „Ibiza“-Videos erklärte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass er wegen der Auswirkungen Neuwahlen anstrebe. Am 18. Mai kündigte Kurz nach Rücksprache mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorgezogene Neuwahlen an, im Juni 2019 beschloss der Nationalrat die Selbstauflösung. Seit 3. Juni 2019 ist eine Übergangsregierung in Österreich an der Macht. Die ehemalige Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein ist derzeit amtierende Bundeskanzlerin.

Nationalratswahl in Österreich: Diese Parteien treten 2019 an

Bei der Wahl 2019 in Österreich treten die fünf Parteien an, die derzeit auch im Nationalrat vertreten sind:

Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei (ÖVP)

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

NEOS - Das neue Österreich (NEOS)

JETZT - Liste Pilz (JETZT)

Außerdem treten bei der Nationalratswahl folgende Parteien an:

BIER: BPÖ – Bierpartei Österreich (nur in Wien)

BZÖ: BZÖ Kärnten – Allianz der Patrioten (nur in Kärnten)

CPÖ: Christliche Partei Österreichs (nur im Burgenland)

GILT: Jede Stimme GILT – Bürgerparlamente & Expertenregierung (nur in Tirol und Vorarlberg)

GRÜNE: Die Grünen – Die Grüne Alternative (in allen Bundesländern)

KPÖ: Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (in allen Bundesländern)

SLP: Sozialistische LinksPartei (nur in Oberösterreich)

WANDL: Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen. (in allen Bundesländern)

Wahlen in Österreich 2019: Spitzenkandidaten der Parteien

Sebastian Kurz (ÖVP)

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ)

Norbert Hofer (FPÖ

Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

Peter Pilz (JETZT)

Werner Kogler (GRÜNE)

Nationalratswahl in Österreich 2019: Zeitplan und Ergebnisse

Die Wahllokale am 29. September 2019 sind bis 17 Uhr geöffnet. Erste Prognosen und Hochrechnungen soll es bereits kurz danach geben. Das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl in Österrreich 2019 soll nach 19 Uhr ermittelt sein - die Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden, sind darin jedoch noch nicht inbegriffen. Sie werden erst am 30. September 2019 ausgezählt sein. Das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl in Österreich soll am 16. Oktober bekanntgegeben werden.

Aktuelle Umfragewerte vor der Nationalratswahl in Österreich

Einer Neuauflage der alten Regierung aus Konservativen und Rechtspopulisten scheint nach aktuellen Umfragen nichts im Weg zu stehen: In Umfragen liegt die ÖVP bei etwa 34 Prozent, die Freiheitlichen bei 20 Prozent. Allerdings sind auch andere Koalitionen - beispielsweise mit den Grünen - nach den aktuellen Umfragen möglich.

Aktuelle Umfragewerte (Hajek 20.9.2019):

ÖVP: 34%

SPÖ: 22%

FPÖ: 20%

Grüne: 13%

NEOS: 8%

JETZT 2%

Nationalratswahl in Österreich: Die Stimmenverteilung bei der Wahl 2017

Am 15. Oktober 2017 wurde in Österreich zuletzt gewählt. Das offizielle Wahlergebnis der Wahl 2017:

ÖVP: 31,5%

SPÖ: 26,9%

FPÖ: 25,97%

NEOS: 5,3%

Grüne: 3,8%

Die Wahlbeteiligung 2017 lag bei 80 Prozent, mit über fünf Millionen gültigen Stimmen stellte die Nationalratswahl 2017 einen neuen Rekord an absoluten Stimmen auf. Das Wahlergebnis führte letztendlich zu einer türkis-blauen Koalition zwischen ÖVP und FPÖ unter Bundeskanzler Sebastian Kurz, die vom 18. Dezember 2017 bis 28. Mai 2019 im Amt war.