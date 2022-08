Cum-Ex, Ukraine-Krieg, Inflation: Kanzler Scholz vor Sommer-Pressekonferenz unter Druck

Zum Ende der politischen Sommerpause stellt sich der Kanzler heute den Fragen der Hauptstadtmedien

Sommer-Pressekonferenz des Kanzlers: Olaf Scholz tritt vor die Medien

Themen der Scholz-Sommer-Pressekonferenz: Folgen aus dem Ukraine-Krieg und die Energiekrise

Die Opposition macht Druck: Union fordert Aufklärung in Bank-Affäre

macht : Union fordert Aufklärung in Bank-Affäre Dieser News-Ticker zur Sommer-Pressekonferenz von Kanzler Scholz wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Kurz vor dessen erster Sommer-Pressekonferenz als Kanzler erhöht die Union den Druck auf Olaf Scholz. Der SPD-Politiker müsse seinen Auftritt am 11. August zur Aufklärung im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Warburg-Bank in seiner Zeit als Bürgermeister nutzen, sagte der parlamentarische Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) den RND-Zeitungen.

„Scholz‘ Erinnerungslücken an drei Treffen mit Bankern, die Steuern hinterzogen haben, sind schon nicht zu erklären“, sagte Frei. Nun komme dazu der „Bargeldfund von 200.000 Euro in kleinen Scheinen, die seinem Kumpel Johannes Kahrs gehören.“ Frei forderte: „Olaf Scholz muss sich erklären.“

Themen der Scholz-Sommer-Pressekonferenz - Cum-Ex, Ukraine-Krieg, Inflation

Scholz will sich am Donnerstag in einer Sommer-Pressekonferenz direkt den Fragen der Hauptstadt-Journalisten stellen. Es ist Scholz‘ erster Auftritt dieser Art als Kanzler - auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte regelmäßig zu Sommer-Pressekonferenzen geladen.

Üblicherweise werden bei dieser Gelegenheit Fragen zu allen Bereichen der Innen- und Außenpolitik gestellt. In diesem Jahr dürften die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die erwartete Energiekrise im Mittelpunkt stehen. Es ist aber auch zu erwarten, dass Scholz zur Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank gefragt wird. (dpa/AFP/frs)