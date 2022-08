Twitter-Nutzer machen sich über den Besuch von Olaf Scholz bei der Gas-Turbine lustig

Bundeskanzler Olaf Scholz steht vor der für die Erdgas-Pipeline Nordstream 1 gewarteten Turbine. © Bernd Thissen/dpa

Auf Social Media sorgt der Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz bei der Gas-Turbine von Siemens in Mülheim an der Ruhr für Belustigung. BuzzFeed News sammelt Tweets.

Olaf Scholz (SPD) besuchte am Mittwoch, 3. August die Gas-Turbine, die in den vergangenen Wochen von Russland immer wieder als Grund genannt wurde, warum es Deutschland die Gaslieferungen drosselt. Eine Farce, sagen Politiker wie Robert Habeck von den Grünen. Auch Scholz versteht nicht, wo das Problem bei der Pipeline Nordstream 1 liegt – an einer fehlenden Turbine könne es jedenfalls nicht liegen, denn die befände sich in Mülheim an der Ruhr bei Siemens Energy. Um das zu beweisen, stattet der Kanzler ihr einen Besuch ab.

BuzzFeed.de sammelt 11 lustige Tweets zu diesem Besuch von Scholz bei der Gas-Turbine.