Oldtimer oder nicht? Um das begehrte H-Kennzeichen droht neuer Streit

Zoff um Klassiker

+ © Imagebroker/Imago Definitiv ein Oldtimer: Kühlerhaube eines BMW 328, Baujahr 1939 (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

Besitzer von Autos, die mindestens 30 Jahre alt sind, können eine Zulassung als Oldtimer beantragen. Jetzt könnte das entsprechende Gesetz verschärft werden.

Berlin – Ein gut gepflegter Brezel-Käfer aus den 50er-Jahren, ein Mercedes Strich-Achter von 1969: So etwas lässt nicht nur die Herzen von Autofans höherschlagen, sondern verschönert auch noch das Straßenbild. Um die „Pflege des kraftfahrzeugtechnische Kulturgutes“ zu fördern, genießen die Besitzer solcher Fahrzeuge Vorteile: etwa einen Pauschal-Steuersatz. Außerdem dürfen sie ohne grüne Plakette in städtische Umweltzonen einfahren. Auch Autolaien erkennen die geförderten Pkw sofort am Kennzeichen mit einem H am Ende. Für die Karriere vom Gebrauchtwagen zum geförderten Kulturgut muss das Auto allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. So darf es nicht jünger als 30 Jahre sein und es muss sich im Originalzustand befinden – Veränderungen unterliegen genauen Regeln.

Letztendlich entscheidet ein Sachverständiger. Allerdings haben die Kfz-Fachleute den Ruf, eher großzügig zu urteilen. Mittlerweile ist eine gute halbe Million „Oldtimer“ unterwegs, unter ihnen auch Volumenmodelle wie der VW Golf (ab 1974) oder der Mercedes-Benz 190 (ab 1982). Denen könnte das H-Kennzeichen künftig öfters verweigert werden: Das Fachblatt „Auto Bild Klassik“ berichtet über eine noch geheime Novelle des entsprechenden Gesetzes. Darin heiße es: „Bei der Beurteilung des Fahrzeugzustandes ist das Alter, die Häufigkeit, der Einsatzzweck und die Originalität zu berücksichtigen.“ Ein oft gebautes Modell, das gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, hätte dann kaum noch Chancen zur Aufnahme in Oldtimer-Olymp. Die ganze Geschichte zur möglichen Änderung bei der Oldtimer-Zulassung mit H-Kennzeichen lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA