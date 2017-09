Laut Bericht: Millionen-Entschädigung für Opfer von Berliner Anschlag

Im Gedenken an die Opfer: Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Opfer und Hinterbliebene des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind einem Bericht zufolge finanziell entschädigt worden. Nicht allen Anträgen wurde stattgegeben.

Düsseldorf - Opfer und Hinterbliebene des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sind laut einem Zeitungsbericht mit insgesamt rund 1,54 Millionen Euro entschädigt worden. Die Rheinische Post berichtete in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf das Bundesjustizministerium, das Geld sei an insgesamt 119 Menschen gezahlt worden.

Dem Bericht zufolge wurden zwei Anträge abgelehnt, über zehn weitere sei noch nicht entschieden worden. Die Antragsteller seien bislang nicht im Zusammenhang mit dem Attentat vor neun Monaten registriert worden und hätten auch noch keine Belege dafür vorgelegt.

Bei dem Attentat mit einem Lastwagen waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet worden, fast hundert weitere wurden verletzt.

+ Tatwaffe: Mit diesem Truck raste Anis Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt. © dpa

