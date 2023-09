Erkenntnis der Soziologen: Pandemie war ein Weckruf

Pandemie hat die Augen geöffnet: Die Lehren aus der Corona-Zeit

Von: Thomas Kopietz

Was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt?“ Symposium mit von links Wissenschaftsminister Falko Mohrs, Martin Siess, Vorstandsvorsitzender Klinikum rechts Isar, Tobias Welte (MHH), Andreas Philippi (Gesundheitsminister), Wolfgang Brück (Vorstand UMG), Petra Broistedt (Oberbürgermeisterin), Simone Scheithauer (Direktorin Krankenhaushygiene UMG), Prof. Lorenz Trümper (Vorstand UMG), Viola Priesemann (MPIDS) und Metin Tolan (Uni-Präsident). © Sven Pförtner/UMG/NH

Mit Ende der Corona-Pandemie haben Politiker, Mediziner und Wissenschaftler in Göttingen in einem Symposium ein Fazit gezogen und Forderungen gestellt

Göttingen - Die Corona-Pandemie ist vorbei. Was aber haben Politik, Gesellschaft, Medizin und Wissenschaft daraus gelernt? Den Versuch, viel Essenzielles und vor allem Lehrreiches sowie Zukunftsweisendes – zusammenzutragen, unternahm die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mit einem wichtigen Symposium, das 160 Interessierte und Politik-Prominenz anlockte, unter dem Titel: „Was hat uns die Corona-Pandemie gelehrt?“

Symposium der Universitätsmedizin Göttingen: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“ – so banal wie vermutlich treffend brachte es Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) im allerersten Satz seiner Rede auf den Punkt. Klarer waren wohl nur zwei andere Erkenntnisse im Laufe des Tages: „Masken schützen“ und „Impfen hilft ziemlich gut“. Ansonsten aber waren solch weithin bekannte Aussagen in dem intensiven Symposium kaum zu hören.

Im Gegenteil: Aufrüttelnd und bedeutend war vieles, was die ausnahmslos fokussierten Experten durchaus selbstkritisch zu sagen hatten. Vorneweg Prof. Tobias Welte. Der Direktor der Pneumologie an der MHH, prophezeite das, was niemand hören wollte: „Die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit, vermutlich im nächsten Jahrzehnt.“

Warum? Nun, die globale, vernetzte Welt mache die Ausbreitung neuer Viren und Mutationen schnell möglich. Als Beleg nannte Welte die Ergebnisse australische Forscher im chinesischen Wuhan, wo sie Tierarten untersucht hatten. Sie hätten dort 28 potenzielle, Pandemie taugliche Viren entdeckt. „Von 24 kannte ich die Namen nicht.“

Symposium zu Corona-Pandemie: Kritik am kommunikativen Umgang mit der Pandemie

Ein oft gehörter Kritikpunkt vieler Redner in Göttingen war: Man habe gewusst, dass eine Pandemie kommen werde, aber man sei definitiv zu wenig, oder gar nicht dafür bereit gewesen. Welte sagte, dass nach der Schweinegrippe eine Kommission ein super Papier, eine To-do-Liste, für den Pandemiefall geschrieben hatte. „Aber wir haben in Deutschland nichts davon umgesetzt.“ Eine Lehre, die nach Corona gezogen wurde, war darauf notiert: „Wir müssen dort Dinge wie Medikamente, die in einer Pandemie unbedingt benötigt werden, dort produzieren, wo sie benötigt werden“, so Welte. „Wir müssen diese Vorsorge treffen, für die nächste Pandemie.“

Eine Altenpflegerin hält in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Durch die gesamte Veranstaltung zog sich eine Erkenntnis und ein Kritikpunkt: Kommunikation. Sie sei der Kernpunkt im Umgang mit einer Pandemie. „Man muss die Menschen erreichen“, sagte Welte, aber auch Lothar Wieler. Jener Mann, der regelmäßig seit Februar 2020 die Pandemie-Lage in Deutschland – in seiner Funktion als Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI) – erläutert hatte. Maßnahmen beschließen, das reiche nicht, sie erklären und an die Menschen zu bringen, das sei enorm wichtig. „Pandemie ist medizinisch, die Folgen aber sind nicht nur medizinisch“: Tobias Welte offenbarte sich das bei einer Zugfahrt nach Schleswig-Holstein, während der es drei unterschiedliche Vorschriften zum Maske-Tragen gab. „Das versteht kein Mensch.“

Lothar Wieler nannte drei Dinge, die es besser zu machen gilt, wie besagte Kommunikation. So habe die Corona-Pandemie auch eine „Infodemie“ hervorgebracht. „Es gab massenweise Informationen. Welche aber traf zu? Welche war richtig?“

UMG Göttingen: Lob an Chef der Intensivmedizin, Prof. Onnen Mörer, für Einsatz während der Pandemie

Kritisch sah Wieler die Expertenrunden, die die Ministerpräsidenten einberufen hatten, nach eigener Auswahl. Zudem sei die Runde aller Ministerpräsidenten in keinem Krisen-Szenario als Gremium vorgesehen. Das habe das im Pandemieplan aufgelistete System geschwächt, so Wieler. Bei den Menschen sei ob der oft demonstrierten Uneinigkeit auch Vertrauen in das System verloren gegangen. Vertrauen sei aber die einzige Option, Menschen dazu zu bewegen, Erkenntnisse wahrzunehmen und sie umzusetzen.

MHH-Medizinerin Falk will Menschen besser erreichen

Bei der Erreichbarkeit der Menschen stoße man an Grenzen, warf die MHH-Medizinerin Christine Falk ein. Ihr Vorschlag: Wir müssen die Menschen in Einrichtungen wie Kirchen mitnehmen, sie gezielt informieren, und diese die Informationen weiter an die Menschen zubringen, die nicht über Leitmedien erreichbar sind. Christine Vogler, Präsidentin im Deutschen Pflegerat, ergänzte: Allein die ambulante Pflege erreiche pro Tag in Deutschland 700 000 Menschen. „Warum werden wir Pflegende nicht besser eingebunden?“

Riesen-Applaus erhielt Prof. Onnen Mörer: Der Leiter der UMG-Intensivmedizin schilderte, wie in seinem Bereich über alle Maße hinaus unter hohem Risiko und bis zur Erschöpfung gearbeitet wurde. Mörer lobte auch die während der Pandemie entstandenen Netzwerke mit anderen Kliniken und dabei die gegenseitige Hilfe. Daraus müsse man lernen, auch, um die Kommunikation untereinander zu verbessern.

Symposium zu Corona-Pandemie: Gesellschaftlichen Folgen der Pandemie waren groß

Der Göttinger Soziologe Berthold Vogel beschäftigt auch mit den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie. Er stellt nüchtern Fest: Die Pandemie war eine Provokation für die Gesellschaft. Diese sei gekränkt worden. „Weil wir gedacht haben, alles in den Griff zu bekommen.“ Geblieben sei ein Gefühl der „Verwundbarkeit“. Die Pandemie war für Vogel „ein Vergrößerungsglas, das soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten scharf heraushob, zudem Investitions- und Innovationsrückstände wie bei der Digitalisierung verdeutlichte – zudem „eklatante Mängel der Daseinsvorsorge rasch klar erkennbar machte“. Die Pandemie hat zudem soziale und lokale Ungleichheiten verstärkt.



Für den Vogel reicht es nicht, lediglich festzustellen: „Die nächste Pandemie kommt wieder.“ Wichtig sei, die Gesundheit als soziale Frage zu behandeln, als Daseinsvorsorge und des Gemeinwohls. Es gehe auch um den Wert der Gesundheit.

Die Pandemie hat laut Vogel auch das politisch-kulturelle Misstrauen vertieft – gegenüber Institutionen und Politikern, gegenüber Wissenschaftlern. Es gelte deshalb, die Kommunikation zu verbessern. „Wir müssen sensibler mit den Menschen kommunizieren. Wir können gut miteinander reden, brachen aber auch mehr Fantasie, die Gesellschaft möglichst breit zu erreichen.“



Erkenntnis der Soziologen: Pandemie war ein Weckruf

Dritte Erkenntnis des Soziologen ist: „Die Pandemie war ein Weckruf.“ Sie habe Defizite in vielen Bereichen aufgezeigt, in Ämtern, im Bildungsbereich, bei Verkehrsmitteln. „Wir müssen in öffentliche Güter und Infrastrukturen investieren“, ist Vogels zentrale Forderung. Er macht aber auch Positives aus: Innovations- und Improvisationsfähigkeit seien massiv vorhanden.

Symposium-Leiter Lorenz Trümper stellte dazu die Kernfrage: „Wie können wir das wieder stärker stimulieren?“ Organisatorin Simone Scheithauer sagte: „Wir sollten all das weiterdenken, nicht aufhören, weil die Pandemie vorbei ist.

Und aus Reihen der Politik kam noch großes Lob: Wissenschaftsminister Mohrs dankte allen Beteiligten im Krisenstab der UMG: „„Sie alle sind über sich hinausgewachsen. Ich spreche ihnen die Anerkennung der Landesregierung aus für alles das, was sie geleistet haben. Wir wollen aus dieser Pandemie lernen.“ Der Krisenstab beendet mit der Organisation des Symposium übrigens seine Tätigkeit. „Weitere Kontakte sind aber erwünscht“, betonte Lorenz Trümper.

Ex-Vorstand Siess zeigte weiter hohe Identifikation mit der UMG

Übrigens: Dessen Vorgänger als UMG-Vorstand-Krankenversorgung, Dr. Martin Siess, saß auch auf dem Podium - als Moderator und sprach im Zusammenhang mit der UMG oft von „uns“. Das zeigt die Identifikation, die Siess weiterhin mit der UMG verbindet. Seit zwei Jahren ist er Vorstandsvorsitzender am Klinik Rechts der Isar der TU München. Siess lobte noch einmal ausdrücklich alle Mitarbeitenden, die die geholfen haben, dass die UMG so gut durch die Pandemie-Krise gekommen sei, wie auch das Netzwerk mit anderen Kliniken in der Region und die Kooperation mit Stadt und Landkreis Göttingen.

Viola Priesemann war als Forscherin eine Erklärerin der Pandemie - und zog sich nach fieser Kritik zurück

Ganz wichtige Worte fand Prof. Viola Priesemann. Die Physikerin und Professorin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen war schon früh zu eine der analytischen Köpfe in der Pandemie geworden, ihre Vorhersagen zum Pandemie-Verlauf waren außerordentlich präzise. Von der BILD war sie zur „Lockdown-Macherin“ diskreditiert worden. Sie plädierte am Samstag für mehr Sachlichkeit und letztlich „mehr Raum für ruhige Stimmen“. Priesemann, die oft in Talk-Shows saß und sich dann aus der Öffentlichkeit auch aus Gründen des Selbstschutzes und der Konzentration auf ihre Forschungsarbeit zurückzog sagte: „Ruhige Stimmen haben uns gefehlt.“

Priesemann: Problem Datenschutz und mangelhafte Digitalisierung

Viola Priesemann bemängelt auch nach wie vor das Problem der verfügbaren medizinischen Daten, besonders in Deutschland. Verantwortlich seien der Datenschutz und mangelhafte Digitalisierung. Daten wären eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Mechanismen einer Pandemie und Modellrechnungen. (Thomas Kopietz)

