Papst Franziskus verlässt Krankenhaus nach Operation

Genießt das Bad in der Menge: Papst Franziskus. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Vergangene Woche wurde Papst Franziskus ins Krankenhaus eingeliefert und am Bauch operiert. Nun hat er die Klinik im Rollstuhl wieder verlassen können - mit einer offensichtlichen Botschaft im Gepäck.

Rom - Papst Franziskus hat etwas mehr als eine Woche nach seiner Bauchoperation das Krankenhaus wieder verlassen. Der 86-Jährige wurde am Freitagmorgen im Rollstuhl aus der Gemelli-Klinik in Rom gefahren, wo er neun Tage zuvor wegen eines drohenden Darmverschlusses operiert worden war.

„Ich lebe noch“, sagt Papst Franziskus vor dem Klinikeingang. © Andrew Medichini/AP/dpa

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wirkte erholt, winkte den wartenden Gläubigen zu und unterhielt sich kurz auch mit Reportern vor dem Klinikeingang. „Ich lebe noch“, sagte der Argentinier und lächelte. Dann stieg er in seinen weißen Kleinwagen, um zurück in den Vatikan zu fahren.

Franziskus hat den dritten, mehrtägigen Aufenthalt in der Klinik im Nordwesten Roms hinter sich. Er war im Sommer 2021 am Darm operiert und zuletzt in diesem Frühjahr wegen einer Lungenentzündung stationär behandelt worden. Der Eingriff am vorigen Mittwoch samt Vollnarkose verlief den Ärzten zufolge erfolgreich und ohne Komplikationen. dpa