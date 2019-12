Pisa-Studie: Experte schlägt nach Debakel Alarm - „Das ist dramatisch“

Natürlich haben Merkel und die Migranten die Schild. Prima und einfach gehalten. Das an der Leseschwäche die permanente Berieselung durch das Fernsehen eine Ursache ist, ist unvorstellbar. Das Kinder mit 3 Jahren schon mit Mobils ruhig gestellt werden kann auch nicht die Ursache sein. Das Eltern schlechte Noten wegdiskutieren können ist auch unerheblich. Das Kinder in der virtuellen Welt ihre Kindheit verbringen, trägt sicherlich der Bildung bei. Man, man, man, es wird sich immer so einfach gemacht. Bildung fängt im Elternhaus an und geht weiter zur Schule an der Lehrer wieder Macht/Einfluß brauchen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist vergessen worden und nicht die paar Flüchtlingskinder!