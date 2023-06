Pistorius auf Luftschild-Mission: Frankreich sauer – lädt Deutschland Putin zum „Test“ ein?

Von: Felix Busjaeger

In Paris treffen sich die EU-Minister, um angesichts des Ukraine-Kriegs über die Luftverteidigung in Europa zu sprechen. Spontan hat auch Pistorius zugesagt.

Berlin/Paris – Der Ukraine-Krieg scheint trotz seiner Nähe für viele Deutsche weit weg und auch im restlichen Westeuropa beherrschen die täglichen Berichte von der Front immer weniger das Nachrichtengeschehen. Doch während Wladimir Putins Angriffe weiter anhalten und tausende Menschen sterben, rüsten sich die Mitglieder der EU nach Jahrzehnten einer friedlichen Politik wieder auf. Mit Ende des Kalten Kriegs verlor eine leistungsfähige Luftverteidigung zunehmend an Bedeutung – mit Arrow 3 ist ein Raketenschutzschild über Deutschland allerdings aktueller denn je. Nun will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kurzfristig an einem von Frankreich organisierten Ministertreffen zur Luftverteidigung in Europa teilnehmen.

Boris Pistorius reist nach Paris: Es geht unter anderem wohl um die European Sky Shield Initiative

Mit der European Sky Shield Initiative (ESSI) sind gegenwärtig über 15 europäische Staaten bemüht, die gemeinsame Luftverteidigung auf dem Kontinent zu stärken. Ziel ist es, die europäischen Nato-Mitglieder besser gegen Angriffe durch Geschosse, Flugkörper oder Luftfahrzeuge zu wappnen. Das teilt das Bundesverteidigungsministerium auf seiner Homepage mit. Mit mehreren Abfangschichten, die verschiedene Distanzen abdecken können, sollen etwa Raketenangriffe effektiv bekämpft werden. Dafür sollen bereits vorhandene Fähigkeiten ausgebaut und existierende Lücken in den Systemen geschlossen werden.

In Israel wird im Januar 2022 zu Testzwecken eine Arrow-3-Rakete gezündet. Deutschland will mit dem System die europäische Luftabwehr stärken. (Symbolbild) © IMAGO/Israel Ministry of Defense

Wie genau diese European Sky Shield Initiative umgesetzt werden soll, ist aktuell noch ein großer Streitpunkt zwischen den beiden größten Nationen der EU. Frankreich hat sich bisher nämlich noch nicht den Bemühungen angeschlossen. Die Frage, ob man sich in Paris mit dem Plan einer gemeinsamen strategischen Antwort auf den russischen Angriffskrieg anfreunden kann, ist weiter offen. Boris Pistorius werde noch am Montag nach Paris fliegen, bestätigte das Verteidigungsministerium in Berlin. Der SPD-Politiker wolle deutlich machen, dass die deutsche Initiative keine Konkurrenz zu Nato und EU sei, sondern beide Organisationen stärken solle.

European Sky Shield Initiative für bessere Luftverteidigung in Europa – soll Nato-Schutzschirm unterstützen

Bis zuletzt war unklar, ob Pistorius an der Konferenz in Paris teilnehmen würde. Am vergangenen Sonntag hieß es noch, dass der deutsche Verteidigungsminister durch einen Staatssekretär vertreten werde. Vielleicht ist der jetzige Vorstoß des SPD-Politikers eine erste Annäherung in der verzwickten Lage zwischen Deutschland und Frankreich bei der Frage nach einer gemeinsamen Luftverteidigung in Europa.

Aus deutscher Sicht stellt die European Sky Shield Initiative einen wichtigen Baustein in der Sicherheit Europas dar. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) präsentierte die Pläne erstmals im vergangenen August der Öffentlichkeit. Das Projekt soll helfen, Lücken im Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Dazu gehört auch der Kauf des israelischen Systems Arrow 3. Erst vor wenigen Tagen hatte der Verteidigungsausschuss des Bundestages grünes Licht für das zentrale Militärprojekt gegeben. Die Ampel und die Union votierten für den Kauf des weitreichenden israelischen Systems Arrow 3 sowie des im Nahbereich wirkenden deutschen Flugabwehrsystems Iris-T.

Luftverteidigung in Europa: Deutschland setzt auf Arrow 3 und Iris-T

Geplant ist, dass Arrow 3 und Iris-T aus dem 100-Milliarden-Topf der Bundeswehr finanziert werden sollen. Bei der Flugabwehr trete Deutschland in „ein neues Zeitalter ein“, sagte die Vorsitzende des Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Es werde umgesetzt, „was für unseren Schutz hochrelevant ist, den deutschen Luftraum und den der Nachbarn in allen Höhenszenarien zu schützen“. Während Kritiker weiterhin die Erfolgsquote der Raketenabwehr bemängeln, loben Befürworter die mehrstufigen Abwehrmöglichkeiten.

Arrow 3 soll nach Plänen der Bundesregierung nun Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems werden und dabei die höchste Stufe der Raketenabwehr bilden. Das israelische System kann angreifende Flugkörper in bis zu 100 Kilometer Höhe außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum zerstören. Das System besteht aus Führungsgefechtsstand, Radargeräten, Startgeräten und den Lenkflugkörpern. Eine entsprechende Regierungsvereinbarung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Streit über Luftabwehr in Europa: Frankreich will anderen weg – ohne Arrow 3

Doch wieso gibt es aktuell eine Verwerfung zwischen Frankreich und Deutschland bei den Plänen zur europäischen Luftabwehr? Präsident Emmanuel Macron spricht sich immer wieder für eine strategische Autonomie Europas aus. Für die Luftverteidigung dürfte er auf Systeme aus europäischer Produktion setzen und daher das israelische Arrow-3-System ablehnen.

Obwohl der deutsche Vorstoß bei der European Sky Shield Initiative auf den ersten Blick als gelungen wirkt und die Fortschritte bei der Beschaffung der Luftverteidigung positiv stimmen, wirft die Ablehnung aus Frankreich Fragen zum Zusammenhalt der Europäischen Union auf.

Arrow 3 in Deutschland: Luftverteidigung soll besser werden – Provokation an Russland?

Wie der Tagesspiegel das Verteidigungsministerium in Paris zitiert, habe der geplante Raketenabwehrschirm „gewisse Grenzen“. Zwar spricht sich auch die französische Politik für eine zeitnahe Lösung bezüglich der Luftverteidigung aus, doch Arrow 3 wird nicht als ebendiese gesehen. Die Sorge in Paris um eine negative Wirkung ist dabei groß: Lydia Wachs von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sagte laut der Zeitung, die Beschaffung des Arrow-Waffensystems könne das Signal an Russland senden, „dass Deutschland nicht auf die Abschreckung der Nato vertraut“.

Inwieweit sich Moskau dadurch provoziert fühlen und die Verteidigungsfähigkeit der Nato testen könnte, ist ungewiss. Anders als in der European Sky Shield Initiative schlägt Frankreich zudem einen aggressiveren Weg vor, der auch die Atomstreitkräfte des Landes miteinbezieht. Angriff und Verteidigung ist also der Weg, der nun einer defensiven Lösung aus Deutschland gegenübersteht.

Konferenz in Paris mit Pistorius: Luftverteidigung in Europa zur Debatte

Angriffswaffen gelten seit Jahrzehnten in Deutschland als Tabu-Thema. Dass sie allerdings bei der Konferenz in Paris auf dem Verhandlungstisch liegen könnten, ist nicht ganz ausgeschlossen. Während über unabsehbare Zeit, und wahrscheinlich auch über den Ukraine-Krieg hinaus, die größte Gefahr für die Sicherheit von Russland ausgehen wird, ist es aus Sicht der deutschen Regierung daher wohl wichtig, dass Pistorius bei der wichtigen Debatte in Paris persönlich teilnimmt – auch wenn Experten noch skeptisch sind, dass zeitnah ein deutsch-französischer Weg bei der strategischen Luftverteidigung Europas gefunden wird. (Felix Busjäger)