Das plant Melania Trump für ihren Donald

Die First Lady der USA, Melania Trump, will ihren politisch bedrängten Mann zum Geburtstag etwas aufmuntern. Wie will sie das anstellen? Mit einer „unvergesslichen Geburtstagskarte“.

New York - Für das Fest zum 71. Geburtstag am kommenden Mittwoch plane sie für den Präsidenten eine "unvergessliche Geburtstagskarte", das verriet Melania Trump in einer am Donnerstag versandten Email an Mitglieder der Republikaner. Sie bat die Parteifreunde, die Geburtstagskarte bis zum 14. Juni um 21.00 Uhr online zu unterschreiben. "Sie haben sicherlich unter Beweis gestellt, dass Sie loyale Mitstreiter meines Mannes waren", schrieb Melania Trump in ihrer Mail. Und sie ergänzte, dass Donald glücklich sein werde, wenn er an seinem Geburtstag "von all seinen Freunden" höre. Eine solche Geste würde den Gerüchten widersprechen, nach denen die Ehe des amerikanischen Präsidentenpaars kurz vor dem Aus stehen soll. Melanias Mail kam am selben Tag wie die Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Comeys Aussagen dürften Trump weiter unter Druck setzen.

afp