Hinter den CDU-Kulissen: Plante Kramp-Karrenbauer einen Putsch gegen Kanzlerin Merkel? 

Aufregung bei der Union: Laut Stern plante Annegret Kramp-Karrenbauer einen handfesten Putsch gegen Kanzlerin Angela Merkel. Andere Informationen widersprechen dieser Darstellung allerdings.

Berlin - Intrigen, Lügen und Machtmissbrauch - so werden die mächtigen Politiker vor allem in TV-Serien dargestellt. Das solche Hinterlist auch in der Realität in Deutschland stattfindet, scheint zumindest in diesem Ausmaß weniger wahrscheinlich. Laut Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges hat sich aber ein solches Drama zwischen zwei mächtigen Frauen in Deutschland abgespielt: Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Was steckt dahinter?

Angela Merkel und AKK: Laut Berichten gab es konkrete Putschversuche

Laut dem Kolumnisten soll Annegret Kramp-Karrenbauer einen Putsch gegen die amtierende Kanzlerin geplant haben. Das Ganze soll dabei im Frühjahr 2019 stattgefunden haben. Der Plan: Zwischen Ende Mai und dem Beginn der parlamentarischen Sommerpause im Juli einen Kanzleramts-Wechsel zu erzwingen. Laut dem Kolumnisten soll Merkel davon auch Wind bekommen haben.

Es sei Merkel „nicht verborgen geblieben, dass AKK Seilschaften organisierte, um sie im entscheidenden Moment zu mobilisieren“. Die Kanzlerin soll daraufhin bei einem gemeinsamen Essen auf Konfrontationskurs gegangen sein. Laut dem Magazin sei dabei ein Satz gefallen: „Du kannst es ja mal versuchen.“

Putschpläne gegen Angela Merkel: Insider bezeichnen Vorwürfe als „Quatsch“

Laut Focus-Informationen scheinen die Vorwürfe aber weit hergeholt zu sein. Wie das Online-Magazin berichtet, soll es zwar „Verstimmungen“ zwischen Merkel und Kramp-Karrenbauer gegeben haben, einen Putschversuch bezeichnen die Quellen allerdings als „Quatsch“. Gerade die verschiedenen Linien in Sachen Migrationspolitik sollen zu einer Abkühlung des Verhältnisses geführt haben. Mehr aber nicht.

Mittlerweile soll sich aber auch der Konflikt zwischen den beiden Politikerinnen wieder gelegt haben. Laut dem Focus ist das Verhältnis wieder „deutlich entspannter“. Es scheint also unklar, was hinter dem Stern-Bericht steht. Laut Focus gibt es keine handfesten Beweise für einen in der Vergangenheit geplanten Putsch.

