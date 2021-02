Politischer Aschermittwoch: Söder-Rede gleich live - schlägt er nach Corona-Anschuldigungen gegen Laschet zurück?

Politischen Aschermittwoch 2021: Digital statt im Bierzelt. Bei der SPD und den Grünen wird eher der ernste Ton angeschlagen. Wie verhält sich Söder in diesem Jahr?

Einen politischen Aschermittwoch gibt es auch im Jahr 2021 - allerdings unter Pandemie-Vorzeichen.

Die CSU* um Hauptredner Markus Söder hat sich wieder in Passau eingemietet (siehe Erstmeldung). Vor Ort sind aber nur zwei Politiker, wie Merkur.de* berichtete.

Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) nutzen ihre Reden vor allem, um im ernsten Ton über die Herausforderungen der Pandemie zu sprechen (siehe Updates vom 17. Februar, ab 10.25 Uhr).

Update vom 17. Februar, 11.25 Uhr: Noch eine Neuerung neben dem digitalen Format in diesem Jahr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet spricht bei einem Aschermittwoch der CSU - digital zugeschalten steht er neben hinter mehren Bierkrügen und Brez‘n. Er erinnert sich daran, wie er früher den Politischen Aschermittwoch mit Franz Josef Strauß erlebte. „Dass ich heute diesen Olymp des politischen Lebens betreten darf, das ist für mich natürlich eine ganz besondere Freude.“

Er lobt Markus Söder, der es geschafft habe, die CSU „wieder zu neuen Umfragehöhen“ geführt zu haben. Die Partei sei eine wichtige politische Kraft in Deutschland. „Wenn CDU und CSU so eng zusammen stehen wie im Moment“, dann werde man die Wahlen in diesem Mann gut meistern.

Update vom 17. Februar, 11.11 Uhr: Bei eingespielter Blasmusik und dem Klatschen der zugeschalteten Basis läuft Markus Söder, CSU-Chef, genussvoll zur Bühne. „Es führt sich irgendwie alles anders an“, sagte Söder einsteigend im Gespräch mit Generalsekretär Blume. Aber er empfinde „Freude“ darüber, dass alle dennoch beisammen sind. Gleich wird er in einem nachgebauten Wohnzimmer sprechen. Mit Requisiten, „die genauso wie bei mir zuhause hängen könnten“. Ein erster Blick von einem Foto auf Twitter verrät, dass Söder neben einem Kamin und vor gerahmten Bildern von Söders Hund und den früheren Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber und Franz Josef Strauß Platz nehmen wird.

Digitaler Politischer Aschermittwoch 2021: CSU-Generalsekretär macht sich über Stimmung bei den anderen Parteien lustig

Update vom 17. Februar, 11.05 Uhr: Markus Blume, CSU-Generalsekretär, begrüßt aus Passau und steht dabei vor einer digitalen Wand mit kleinen Kacheln aus zugeschalteten CSU-Begeisterten. Bei den anderen Parteien sieht es in den Augen von Blume sehr trostlos aus. Die Veranstaltung der SPD wirke wie „die Online-Tagung einer Selbsthilfegruppe aus dem Dschungelcamp“. Bei den Grünen wirke es eher wie in der Sendung „Deutschland sucht den Verbotsstar“. Weit vorn liege dabei Anthon Hofreiter, sagte Blume, in Anspielung auf die Einfamilienhaus-Debatte*.

Update vom 17. Februar, 10.58 Uhr: Bisher erinnert wenig an die früheren Veranstaltungen des Politischen Aschermittwoch. Die Corona-Pandemie gewinnt thematisch die Oberhand - SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz (siehe Update vom 17. Februar, 10.25 Uhr) und die Grünen-Chefin Annalena Baerbock (siehe Update vom 17. Februar, ab 10.35 Uhr) wirkten sehr ernst und sprachen über die Herausforderungen der Pandemie. Alles ähnelte mehr einer Wahlkampfrede oder gar einer Bundestagsrede - wobei jegliche Redaktion des Publikums wegfiel. Mit Spannung wird daher erwartet, wie CSU-Chef Markus Söder nun gleich seine Rede meistert.

Politischer Aschermittwoch: „Wir haben es in der Hand“

Update vom 17. Februar, 10.45 Uhr: Jetzt wiederhole sich die große Notwendigkeit, vorausschauend zu handeln. „Es ist jetzt der richtige Moment, die Lehren aus der Pandemie zu ziehen“, sagt Annalena Baerbock (Grüne) mit Nachdruck.

„Die Zukunft ist da, sie ist direkt vor uns“, sagt sie in Bezug auf den Kampf gegen den Klimawandel. 2050: „Wie es genau dort aussieht, das wissen wir noch nicht.“ Es habe noch keine Gestalt, „weil wir es gestalten müssen. Wir haben es in der Hand, die Weichen für morgen zu stellen.“

„Ich will im Winter 2050 mit meinen Enkelkindern Schlitten fahren“, sagt Baerbock. „Und erzählen, wie wir das Anfang der 20er gemacht haben, „gerade noch die Kurve gekriegt haben.“ Sie erinnert daran, die Wahlen in diesem Jahr zu nutzen.

Politischer Aschermittwoch 2021: Baerbock (Grüne) ruft Bund zum Handeln in der Corona-Pandemie auf

Update vom 17. Februar, 10.41 Uhr: Man müsse vorausschauend jetzt feststellen, was gebraucht werde, damit reibungslos geimpft werden kann, sobald genug Impfstoff da ist, sagte Baerbock (Grüne). Ihr werde immer wieder vorgeworfen, dass sie bei den Kindern so emotional sei. „Wie kann man nicht emotional sein, wenn ein Kind wieder das ABC vergessen hat.“ Der Bund müsse Schnelltests zur Verfügung stellen, für Schulen und Kitas. „Der Staat muss Fürsorge treffen.“

Update vom 17. Februar, 10.35 Uhr: Bei den Grünen sitzen die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck zu Beginn gemeinsam in einem Studio-Wohnzimmer, live aus München. Und Baerbock ist die erste, die direkt ihre Rede hält. Sie beginnt mit den Morden bei dem Anschlag in Hanau. Diese Tat zeige, „wie weit wir als Gesellschaft noch entfernt sind, Rassismus und Rechtsextremismus in all seinen Ausprägungen auch wirklich zu bekämpfen.“

Sehr nachdenklich spricht sie auch über die Pandemie. Zurzeit sei einem nicht nach „Hau drauf“. Stattdessen seien „gute Ratschläge und kreative Ideen“ gefragt. Sie bedauert, dass jeder in der Politik noch für sich alleine kämpfe. „Viele Soloselbstständige stehen seitdem im Regen“, da noch nicht klar sei, wer den nun verantwortlich sei: Der Wirtschafts- oder der Finanzminister? „Und bei der Bildung ist es noch schlimmer.“ Solches Verhalten zermürbe und das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen werde dadurch gefährdet.

Politischer Aschermittwoch 2021: SPD-Veranstaltung mit Olaf Scholz - „Klares Zeichen“

Update vom 17. Februar, 10.25 Uhr: Bei der BayernSPD wird bereits digital geschunkelt und nun spricht auch der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Er erinnert daran, dass beim letzten Aschermittwoch die ersten Meldungen aufkamen, welche Gefahr von einem neuen Virus ausgehen könnte. Und danach sei angepackt worden. Das Konjunkturprogramm sei „ein klares Zeichen“ gewesen. Europa habe zusammengehalten und zusammen gearbeitet.

Scholz kommt auf seine frühere Aussage zu sprechen, als er mit den Corona-Hilfen eine „Bazooka“ ankündigte, die teilweise als „Steinschleuder“ abgetan wurde. Er hält entgegen: „Ich weiß, ja, in Bayern ist vieles etwas größer, aber dass die Steinschleudern ein solches Ausmaß haben, das hätte sicher keiner gedacht.“

„Das ist schlecht gelaufen“, hält Scholz in Bezug auf den Corona-Impfstoff fest. Er wolle dies so klar benennen, um nun nach vorne zu blicken. „Es ist ganz wichtig, dass wir immer sagen, wir werden alles tun, was notwendig ist, um so viel Impfstoff für die Bürger dieses Landes, in Europa und die anderen Länder zur Verfügung zu stellen.“

Politischer Aschermittwoch 2021 im Zeichen von Corona und dem Wahlkampf

Update vom 17. Februar, 9.37 Uhr: Bierzeltatmosphäre über das Internet transportieren: Vor dieser Herausforderung stehen die Parteien in diesem Jahr zum Politischen Aschermittwoch. Spitze Bemerkungen gegen die Konkurrenz wollen alle Parteien sicherlich dennoch verteilen. Doch wie eine Pointe beim Publikum ankommt, das weiß in diesem Jahr niemand der Redner gleich. Im Superwahljahr gilt es, sich zu profilieren, sich abzugrenzen. Schon im vergangenen Jahr schauten alle auf das Fernduell Markus Söder (CSU) und Robert Habeck (Grüne), als mögliche Kanzlerkandidaten. Auch in diesem Jahr wird es spannend, wie sich Armin Laschet (CDU) und Söder verhalten (siehe Erstmeldung). Erstmals wird mit dem neuen CDU-Chef ein Vorsitzender der Schwesterpartei zur CSU-Veranstaltung zugeschaltet.

Wie steril das ganze Spektakel in diesem Jahr wird, zeigt sich am Vormittag. Die meisten Veranstaltungen starten kurz nach 10 Uhr. Eine Schwierigkeit wird es sein, die ernste Corona-Lage angemessen zu verpacken. Im Vorfeld erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ARD-“Morgenmagazin“: Jeder wisse, es sei „nicht die Zeit, um auf die Gegner draufzuhauen, aber die Zeit, um Politik zu erklären“.

Politischer Aschermittwoch 2021: Für die CSU Teil der Partei-Identität

Erstmeldung vom 16. Februar: München/Passau - Für viele Menschen in Deutschland war es ein ungewohnter Karneval - für die Parteien wird es nun ein ungewohnter Aschermittwoch. Vor allem, was die traditionellen Polter-Vormittage in Niederbayern angeht. Auch 2021 werden sich die Blicke auf CSU*, Grüne, SPD, FDP, Linke und AfD in der Peripherie der Polit-Republik richten. Wobei die Parteien im Corona-Jahr teils sogar gleich in München bleiben. Aber die morgendliche Mass Bier, volle Säle und Johl-Attacken bei satten Verbalschwingern für die Konkurrenz wie noch 2020: All das wird ausfallen.

An und für sich würde das die CSU besonders hart treffen. Für die Christsozialen sind die Termine in der Passauer Dreiländerhälle Teil der Partei-Identität. Aber vielleicht kommt die coronabedingte Auszeit plötzlich doch noch ganz gelegen. Denn so bleibt Markus Söders Partei ein heikles Aufeinandertreffen erspart: Mit Armin Laschet dürfte sich am Abend des Rosenmontag ein bereits fest eingeplanter Redner unbeliebt gemacht haben.

Politischer Aschermittwoch im Corona-Jahr: Söder bleibt Begegnung mit Laschet erspart

Keine zwei Tage vor dem politischen Aschermittwoch vollzog Laschet eine erstaunliche Kehrtwende in der Corona-Politik. Noch in der Woche zuvor hatte der CDU-Chef die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens mitgetragen, inklusive der umstrittenen Inzidenz-Marke 35. Nun macht er die Wende - und brüskierte den Lockdown-Verfechter Söder* nicht nur rein inhaltlich. „Populäre“ Entscheidungen, „erfundene Grenzwerte“, die Bürger als „unmündige Kinder“: Laschet zog heftig vom Leder - und das vor dem Aschermittwoch und gegen das eigene Lager. CSU-Chef Söder durfte sich angesprochen fühlen.

In der CSU-Zentrale blieb es lange auffällig still. Auch die Abteilung Attacke, Generalsekretär Markus Blume, verwies am Dienstag lediglich - ohne Bezug auf Laschet - auf neue Umfragewerte. Doch wie Laschet in Passau vor Publikum angekommen wäre? Schwer auszumalen. Zumal auch ein Kanzler-Wettbewerb zwischen Söder und Laschet immer noch nicht vom Tisch scheint. Dieser Drahtseilakt bleibt der Partei also erspart. Beim angedachten Grußwort des CDU-Chefs wird nun wohl immerhin keine Reaktion zu vernehmen sein.

Politischer Aschermittwoch 2021: Auch Baerbock, Scholz, Lindner und Ramelow mischen mit

So oder so: Welchen Stellenwert die Traditionsveranstaltung trotz der Corona-Widrigkeiten hat, zeigen parteiübergreifend die hochkarätig besetzten Rednerlisten: Nicht nur Söder, sondern auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Grünen-Chefin und mögliche Kanzleranwärterin Annalena Baerbock*, FDP-Chef Christian Lindner und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) steigen in den Ring - um nur einige zu nennen.

Politischer Aschermittwoch 2021: Wer wo spricht CSU: Die Partei trifft sich traditionell in Passau. Hauptredner ist (natürlich) Chef Markus Söder*. Start ist um 11 Uhr. Grüne: Die Grünen* verzichten auf den Trip nach Niederbayern - und treffen sich mit Hauptgast Annalena Baerbock ab 10 Uhr in der Münchner Muffathalle. SPD: Zu Gast ist Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die Sozialdemokraten übertragen die Reden aus dem Vilshofener Wolferstetter Keller. Scholz‘ Auftritt wird für circa 10.00 Uhr erwartet. FDP: Auch die Liberalen bleiben 2021 in der Landeshauptstadt München. Bundesparteichef Christian Lindner soll gegen 12.30 Uhr sprechen. Linke: Mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Vorsitz-Kandidatin Janine Wissler bietet die Partei zwei Promis auf. Beginn: 10 Uhr. AfD: Greding ist nicht nur gern gewählter Ort der Landes-Parteitage der Rechtspopulisten, sondern auch Schauplatz des AfD-Aschermittwochs. Die Bundespartei entsendet den Verbal-Hardliner Gottfried Curio.

Blume bezeichnete den Aschermittwoch auch im Corona-Jahr „als wichtigen Meilenstein“, gerade auch für die CSU. Abgesehen von der Übertragung im Netz werde sich aber nichts ändern, es bleibe ein Ort der „klaren politischen Aussage und des Klartexts“. Die CSU hat ihren Anhängern in jedem Fall schon vorab mit Fan-Paketen voller Partei-Papierfähnchen, Passauer Bier, Brezen und Parteischal versorgt - die waren schon im Vorfeld ausverkauft. (fn mit Material von dpa)

