Politischer Gillamoos 2017: Die Reden von Guttenberg, Schulz und Lindner im Live-Ticker

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Spitzenkandidaten der großen Parteien und Karl-Theodor zu Guttenberg auf dem Volksfest Gillamoos einen Schlagabtausch. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

Am 4. September 2017 treten auf dem Gillamoos in Abensberg die Spitzenkandidaten der Parteien und Karl-Theodor zu Guttenberg zeitgleich in verschiedenen Bierzelten auf.

Ablauf und Zeitplan: 10 Uhr CSU mit Karl-Theodor zu Guttenberg im Hofbräu, 10 Uhr SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Jungbräuzelt, 10 Uhr FDP-Chef Christian Lindner im Stadl-Zelt, 10 Uhr Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Weißbierstadl und um 10.50 Uhr Cem Özdemir (Grüne) im Weinzelt.

Der Gillamoos ist eines der ältesten Volksfeste in Bayern. Traditionell halten jedes Jahr am politischen Montag Größen aus der Politik ihre Reden.

9.13 Uhr: Nur einen Tag nach dem TV-Duell der Kanzlerkandidaten Martin Schulz (SPD) und Angela Merkel (CDU), geht der Wahlkampf am Montagvormittag auf dem traditionellen Gillamoos in Abensberg weiter. Angela Merkel wird zwar nicht dabei sein, Martin Schulz hingegen eine Rede halten. Sie ist für 10 Uhr angesetzt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum politischen Gillamoos 2017. Wie schlagen sich die einzelnen Politiker? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Jedes Jahr liefern sich Politiker am politischen Montag auf dem ältesten Volksfest Bayerns, Gillamoos in Abensberg, einen Schlagabtausch. Dieses Jahr, am 4. September 2017, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, verspricht bereits die Auswahl Großes. Denn alle großen Parteien schicken ihre Wahlkämpfer und Spitzenkandidaten in die Festzelte auf dem Gillamoos.

+ Zu Guttenberg 2009 beim Gillamoos. © dpa Für die CSU tritt Karl-Theodor zu Guttenberg an, der bei seinem Wahlkampf-Auftakt in Kulmbach rund 1100 Menschen in die Stadthalle zog. Stellvertretend für die Spitzenkandidatin der Union, Angela Merkel, und für den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. Die Kanzlerin hatte vorab betont, sie freue sich über die Unterstützung im Wahlkampf durch Guttenberg. Ab 10 Uhr spricht der ehemalige Politiker im größten Zelt. 2009 war er bereits hier zu Gast - vor dem Plagiat-Skandal -, damals noch als Bundeswirtschaftsminister.

+ SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. © dpa Zeitgleich nebenan im Jungbräuzelt wird SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine Wahlkampf-Rede halten. Der in NRW geborene und aufgewachsene SPD-Kandidat hatte seine Wahlkampf-Sommertour durch vier Bundesländer in Bayern eingeläutet.

+ Christian Lindner. © dpa

Christian Lindner vertritt als Spitzenkandidat die FDP. Es bleibt abzuwarten, ob Lindner auch in einem bayerischen Bierzelt überzeugen kann. Bisher hat er sich in Talkshows und ähnlichen Formaten hervorgetan. Sein ungewöhnlicher Wahlkampf sorgte in den letzten Wochen häufig für Aufsehen: Seine Plakate würden aussehen, wie Werbung von Calvin Klein und seine Auftritte glichen einer Thermomix-Werbeveranstaltung, so der Vorwurf.

+ Hubert Aiwanger. © dpa

Der Kandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, wird im Weissbierstadl vor seinen Anhängern die Ziele der Partei näher erläutern. Er hat sich im Bundeswahlkampf bisher kaum hervorgetan, das kann aber auch daran liegen, dass er hauptsächlich in Bayern auftritt, wie hier bei einem Auftritt in Dorfen (Landkreis Erding) über den merkur.de* berichtete.

+ Cem Özdemir © dpa Einzig einer der beiden Spitzenkandidaten der Grünen, Cem Özdemir, hat seine Redezeit ein wenig nach hinten verschoben. Wer weiß, vielleicht kommt einer der Vorredner nach seinem Auftritt im Weinzelt vorbei. Immer wieder verstrickt sich der Politiker in diplomatische Scharmützel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan - nun muss er sich auf den Wahlkampf zuhause konzentrieren.

