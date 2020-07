In „NSU 2.0“-Affäre weitere Frau von Rechten mit Tod bedroht - Bartsch: „Schluss mit der Verharmlosung“

Janine Wissler. Fraktionschefin der Linken in Hessen, erhielt mit mehreren anderen Frauen „NSU 2.0“-Drohmails.

In der „NSU 2.0“-Affäre um die Polizei Hessen ist bereits der Polizeipräsident zurückgetreten. Nun erhielt eine weitere Linken-Politikerin eine Drohmail.

Der Polizeiskandal in Hessen * nimmt ein immer größer werdendes Ausmaß an.

* nimmt ein immer größer werdendes Ausmaß an. Polizeipräsident Udo Münch nahm am Dienstag (14. Juli) seinen Hut.

nahm am Dienstag (14. Juli) seinen Hut. Er war seit 2010 oberster Chef der hessischen Polizei.

Update vom 15. Juli, 12.03 Uhr: Mit der Berliner Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer ist eine weitere Linken-Politikerin Opfer einer Drohmail geworden. Die Kollegin habe eine furchtbare Todesdrohung erreicht, teilten die Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, am Dienstagabend mit. „Nach Janine Wissler, Anne Helm und Martina Renner sind nun mit Helin Evrim Sommer vier Politikerinnen - von denen wir wissen - auf Feindes- bzw. Todeslisten rechter Fanatiker oder rechter Netzwerke.“

Die Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm (Linke) twitterte:

Meine Genossinnen @Janine_Wissler, @MartinaRenner, @SeeroiberJenny, @HESommer werden von Nazis bedroht. Auch @SedaBasay und İdil Baydar stehen als antifaschistisch Aktive auf Feindeslisten oder erhalten Drohmails. Private Daten stammen von Computern der hessischen Polizei. 1/1 pic.twitter.com/IczcwywA1Z — Doris Achelwilm (@DorisAchelwilm) July 14, 2020

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Hessens Fraktionschefin Janine Wissler, Berlins Fraktionsvorsitzende Anne Helm und die Thüringer Bundestagsabgeordnete Martina Renner mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohmails erhalten hatten. Zumindest teilweise waren vorher persönliche Daten der Politikerinnen von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Weitere bekannte Empfängerinnen von Drohmails waren die Kabarettistin Idil Baydar und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im Münchner Prozess um die Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) Opferfamilien vertreten hatte.

Im Zuge der Affäre um die Polizeicomputer ist am Dienstag Hessens Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten (siehe Erstmeldung vom 14. Juli). Bereits vergangene Woche hatte ein Sonderermittler nach Hinweisen auf ein rechtes Netzwerk in der Polizei seine Arbeit aufgenommen. „Rechte Netzwerke müssen identifiziert und schonungslos bekämpft werden. Schluss mit der Verharmlosung der Rechtsentwicklung in unserem Land“, forderten Mohamed Ali und Bartsch.

+ Udo Münch (r), Landespolizeipräsident,und Peter Beuth (CDU), Innenminister des Landes Hessen. Nun ist Münch zurückgetreten. © dpa / Arne Dedert

Polizeiskandal um rechte Drohmails schlägt immer höhere Wellen - oberster Chef tritt zurück

Erstmeldung vom 14. Juli:

Wiesbaden - Der Skandal um rechtsextreme Drohschreiben gegen Linken-Politikerin Janine Wissler und Kabarettistin Idil Baydar hält an. Die Verbindung zur hessischen Polizei reißt nicht ab - und zieht nun immer größere Kreise. Am Ende wurde der Druck zu groß.

Hessen/NSU 2.0: Polizeiskandal um rechte Drohmails schlägt immer höhere Wellen - Chef tritt zurück

Der rechtsextreme Absender „NSU 2.0“, der über Informationen aus Polizeiabfragen zu verfügen scheint, bedroht Politikerinnen der Linken aus mehreren Bundesländern mit dem Tode. Im Zuge der Affäre ist der hessische Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten. Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) sagte am Dienstag, er habe Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen.

Münch habe Informationen zur unerlaubten Abfrage von Daten von Polizeicomputern nicht an den Innenminister weitergegeben.

Im März sei Münch in einer Videokonferenz von einer unerlaubten Abfrage berichtet worden, sagte Beuth am Dienstag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Polizeipräsident habe das Gesprächsprotokoll und den Sachverhalt nicht bewusst wahrgenommen. Aus diesem Grund sei er nicht informiert worden, sagte der hessische Innenminister. Er sei sich mit Münch einig, „dass eine derart herausragende Information - sowohl für die Ermittlungen als auch für die politische Bewertung dieser Drohungen, unmittelbar hätte erfolgen müssen.“

+ Udo Münch ist als hessischer Polizeipräsident zurückgetreten. © dpa / Arne Dedert

Hessen/NSU 2.0: Polizeichef Münch tritt nach Drohmail-Affäre zurück

Münch habe die Spitze des Ministeriums nicht bewusst über die Dimensionen der Ermittlungen im Unklaren gelassen, so Beuth. Dennoch übernehme er „als oberster Polizist Verantwortung für Versäumnisse, die er nicht alleine zu vertreten hat.“ Von dem zweiten Datenabruf, der im Februar von einem Polizeirechner ausgegangen sein soll, habe er erst am vergangenen Mittwoch von Münch erfahren, sagte Beuth.

Von 2006 bis 2010 bekleidete Münch den Posten des Inspekteurs der Hessischen Polizei im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Seit dem 3. November 2010 war der 64-Jährige Landespolizeipräsident. (afp) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks