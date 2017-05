Anhänger des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani (r.) und seines Gegenkandidaten Ebrahim Raeissi demonstrieren in Teheran. Foto: Vahid Salemi

Teheran (dpa) - Im Iran findet heute die Wahl des neuen Präsidenten statt. Mehr als 56 Millionen Iraner sind aufgerufen zu bestimmen, ob sie dem moderaten Präsidenten Hassan Ruhani eine zweite Amtszeit geben oder einen politischen Wechsel wollen.

Sein Hauptrivale ist Ebrahim Raeissi, der Spitzenkandidat des erzkonservativen Klerus. Die anderen beiden Kandidaten gelten als chancenlos. Erste Prognosen soll es am Samstagmorgen geben, Endergebnisse dann am Abend oder spätestens am Sonntag.