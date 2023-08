Flugzeugabsturz des Wagner-Chefs: Prigoschins Maschine verschwindet ohne Notruf von der Karte

Von: Felix Durach

Ein Privatjet der Wagner-Gruppe ist am Mittwochabend abgestürzt. An Bord wohl auch Jewgeni Prigoschin. Der Absturz ist auch auf einem Flugradar zu erkennen.

Moskau – Am Mittwochabend kam es in der Nähe von Moskau zum Absturz eines Privatjets. Alle zehn Insassen sollen russischen Berichten zufolge dabei ums Leben gekommen sein – darunter auch die beiden Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin und Dmitri Utkin. Auch wenn der Tod der beiden Söldner-Führer noch nicht offiziell bestätigt wurde, verdichten sich jedoch die Hinweise, dass sie sich an Bord des Flugzeugs befunden haben sollen.

Prigoschin wohl mit Flugzeug abgestürzt – Maschine verschwindet plötzlich vom Radar

Aktuell noch unklar ist, warum Utkin und Prigoschin sich am Bord des Flugzeuges befunden haben. Die Maschine war Berichten zufolge von Moskau aus gestartet und auf dem Weg nach St. Petersburg. Auf dem Portal flightradar24 lässt sich der Flug des Privatjets vom Typ Embraer Legacy 600 nachverfolgen. Als Name der Fluggesellschaft gibt die Seite „Wagner Gruppe“ für den Privatjet. Die Maschine mit der Registrierungsnummer RA-02795 startete von Moskau aus in Richtung Nordwesten.

Der Privatjet, in dem sich Jewgeni Prigoschin befunden haben soll, kurz bevor er von der Karte verschwindet. © Screenshot/flightradar24

Gegen 18.10 Uhr passierte das Flugzeug der Wagner Gruppe die russische Großstadt Tver. Doch knapp zehn Minuten später verschwand das Flugzeug südlich der Stadt Krasilovo plötzlich von der Live-Karte. Um 18.21 Uhr blinkte das Symbol des Flugzeugs ein letztes Mal auf, ehe es erlosch. Daten von Flightradar24 zufolge flog die Maschine zuletzt auf einer Höhe von knapp 6000 Metern. Einen Notruf habe es nicht gegeben.

Was danach passiert ist, kann aktuell nur gemutmaßt werden. Klar ist jedoch das Ergebnis. Die Maschine wurde bei dem Absturz völlig zerstört. Bilder der immer noch in Flammen stehenden Trümmer gingen noch am Mittwochabend durch die Medien und sozialen Netzwerke.

Flugzeugabsturz: Wagner-Chef Prigoschin tot? Viele Fragen offen

Nach wie vor unklar ist jedoch, wie es zum Absturz des Flugzeugs kam. Diverse Experten vermuteten jedoch noch am Abend einen gezielten Anschlag auf den Wagner-Chef und die anderen Insassen. Wladimir Putin persönlich soll den Absturz der Maschine angeordnet haben, um Rache an Prigoschin zu üben.

Der Söldner-Führer war seit des Beginns des Ukraine-Kriegs immer wieder als öffentlicher Kritiker des Kremls und von Präsident Putin aufgetreten. Den Höhepunkt erreichte Prigoschin mit dem abgebrochene Putschversuch durch seine Söldner im Juni dieses Jahres. Auf den Tag genau zwei Monate später – am 23. August – könnte seine Provokationen den Wagner-Chef eingeholt haben. (fd)