Kritik an Plänen der SPD: Partei als Opposition in der Regierung?

Vorschläge zu Hartz IV, zur Rente, zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber und zu Wirtschaftshilfen für die Türkei – die SPD überrascht nahezu täglich mit Ideen, die nicht in der Koalition abgestimmt sind.

Diese stoßen teils auf heftige Kritik. Die Sozialdemokraten sind in der Regierung und versuchen dennoch, sich als Opposition zu profilieren. Kann das funktionieren und ist es gut? Ein Pro und Kontra.

Pro: Wahrnehmbar bleiben

+ Peter Klebe Regierungsbeteiligung hin, wichtige Kabinettsposten her – die Lage der SPD ist dramatisch. Keiner kann ihr verdenken, dass sie bei der Bayernwahl über zehn Prozent kommen und im einstigen Stammland Hessen zumindest zweitstärkste Kraft bleiben will. Umfragen, die sie bundesweit bei 17 Prozent sehen, können die älteste Partei Deutschlands nicht ruhen lassen.

Die SPD muss daran arbeiten, im Parteienspektrum nicht überflüssig zu werden. Wer links denkt, kann seine Heimat auch bei der Linken finden, wem die Umwelt nicht egal ist, hat Platz bei den Grünen. Auch die CDU ist mehr in die Mitte gerückt. Deshalb muss die SPD sich ins Gespräch bringen, muss für Volk und Wähler wahrnehmbar sein. Das schafft man in unserer aufgeregten Medienwelt nicht allein mit Koalitionsverträgen und Gesetzesvorlagen hinter verschlossenen Türen.

Kardinalfehler der SPD war, dass sie schon in der früheren Regierung ihre oft guten Konzepte zu wenig vermarktete. Und die Vorschläge, die Nahles, Scholz und Co. jetzt machen, sind bei Weitem nicht so populistisch wie etwa die der CSU in der Flüchtlingsfrage. Gesunder Streit auch in der Koalition ist besser als stilles weiter so.

Von Peter Klebe

Kontra: Kein Wunschkonzert

+ Ullrich Riedler Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die Politik als Basar und Wunschkonzert – das arrangiert gerade das sozialdemokratische Salonorchester aus Berlin zum Entzücken seiner Klientel. Staatsraison – wie bitte? Koalitionsdisziplin? Was soll’s. Der Wahlkampf geht ganzjährig, jetzt neu: mit Rentengarantie und Abbau von Hartz-IV-Sanktionen für Junge. Und wer die meisten Forderungen stellt, dem ist die Klientel auch wieder hold.

So ungefähr muss das Denkmuster sein, das die leicht panikattackierten Genossen angesichts abgesackter Umfragewerte lenkt, das sie auf Niveau der unappetitlichen AfD sieht. Andrea Nahles’ „Ab Herbst muss endlich geliefert werden“, lässt daher auch für die Zukunft nichts Gutes ahnen.

Die SPD hat in den Koalitionsverhandlungen ihre Forderungen durchgesetzt. Was die kosten, darüber sprechen wir lieber nicht. Nun sollte es ans verantwortungsvolle Regieren gehen. Den Dauerwahlkampf der politisch Verantwortlichen braucht niemand.

Woran es mangelt? Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und Integration. Darin sollte jedes Ressort glänzen. Steuergelder für neue Sozialleistungen zu verjuxen, ist einfach nur kurzsichtig.

Von Ullrich Riedler