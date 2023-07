Propaganda-Video kursiert: Deutsche werden angeblich für Ukraine enteignet – das steckt dahinter

Von: Stephanie Munk

Sogar das Kuscheltier – bezeichnenderweise ein Leopard – wird einer deutschen Familie in einem russischen Propagandavideo zugunsten der Ukraine genommen. © Screenshot Youtube

Ein Propagandavideo zu den Folgen des Ukraine-Kriegs in Deutschland kursiert. Russische Medien behaupten, es stamme von der AfD, doch Spuren führen nach Russland.

Moskau/Berlin – Seit Mittwoch (26. Juni) kursiert ein Video in den sozialen Medien, das die Verhältnisse in Deutschland im Jahr 2023 zeigen soll. Eine deutsche Familie wird darin vom deutschen Staat zugunsten der Ukraine enteignet. Es handelt sich dabei offensichtlich um gezielte Propaganda gegen die Unterstützung der Ukraine.

Laut russischen Medien sind es angeblich Mitglieder der AfD, die das Video erstellt haben. Doch die deutsche Rechtsaußen-Partei, die in Wahlumfragen derzeit einen Höhenflug erlebt, wird in dem Video nicht erwähnt. Auch ihr Logo taucht nicht darin auf. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die AfD-Pressestelle mit: „Die Alternative für Deutschland ist nicht die Urheberin des Videos und hat erst durch Sie Kenntnis von diesem Video erhalten.“

Und es scheint auch so, als ob der Clip in Wahrheit in Russland entstanden ist: Mehrere der Darsteller wurden als russische Schauspieler identifiziert.

Propagandavideo zum Ukraine-Krieg: Deutsche Familie wird komplett enteignet

In dem derzeit kursierendem Video wird behauptet, dass in Deutschland die Bürger vom Staat enteignet werden, und ihr sämtliches Hab und Gut in die Ukraine geht. Eine Familie sitzt darin zunächst vor dem Fernseher und schaut eine leidenschaftliche Rede von Kanzler Olaf Scholz zur Ukraine, als es an der Tür klingelt. Eine Gruppe von Bundeswehr-Generälen marschiert in die Wohnung und räumt sie komplett leer: Fernseher, Lebensmittel, Bargeld, Dekoration – alles kommt raus.

In den kahlen Räumen bleibt nur ein Bild des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der als der neue Führer Deutschlands dargestellt wird. Mit einem „Heil Selenskyj“ verabschieden sich die Behördenvertreter am Ende von der fassungslos zurückbleibenden Familie. Dann wird der Text eingeblendet „Ist dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in deinem Haus“.

Propaganda-Video zur Ukraine angeblich von AfD – doch Fakten zeichnen ein anderes Bild

Laut dem unabhängigen russischen Nachrichtenportal Meduza teilten das Video am Mittwoch (26. Juli) mehrere russische Propagandisten, Kriegskorrespondenten und Medien, zunächst wohl auf deutsch- und niederländischsprachigen Twitter-Accounts. Sie hätten behauptet, es handle sich um Werbung für eine rechtsextreme politische Partei in Deutschland.

Ein Moderator des russischen staatlichen Nachrichtensenders Channel One, Ruslan Ostaschko, nannte konkret Mitglieder der „Alternative für Deutschland“ als Urheber des Videos. Der Nachrichtensender Tsargrad TV sprach laut Meduza allgemeiner von „politischer Werbung aus Deutschland“.

Doch dürfte das Video nicht aus Deutschland stammen, sondern aus Russland. Mehrere Investigativjournalisten – unter anderem von Radio Liberty und der Investigativ-Agentur „Agentstvo“ – hätten recherchiert, dass die Hauptdarsteller in dem Video russische Schauspieler sind und der Clip offenbar in Russland gedreht wurde.

Deutschsprachiges Propagandavideo zum Ukraine-Krieg: Mehrere Darsteller sind Russen

Mark Krutow, Journalist bei Radio Liberty, teilte seine Recherchen auf Twitter. So soll der Ehemann in dem Propaganda-Clip vom russischen Schauspieler Valentin Vorobyow gespielt worden sein. Die Ehefrau werde verkörpert von der Moskauer Schauspielerin Julia Konjuchowa. Die russische Schauspielerin Yulia Mandriko spiele die Chefin der deutschen Behörden, der russische Schauspieler Igor Alekseyev einen ihrer Untergebenen.

Propaganda-Video von Russia Today erstellt? Instagram-Post soll es beweisen

Auch der russische Faktenchecker Ilya Ber befasste sich mit dem Video und bezeichnet es auf seinem Facebook-Account als „weitere russische Propagandafälschung“. Zudem teilt er den Screenshot eines Instagram-Beitrags: Die Mutter des jungen Schauspielers, der in dem Video die Rolle des Kindes spielt, soll darin schreiben, dass der Clip von russischen Propaganda-Sender Russia Today (RT) gedreht wurde.

RT darf seine Inhalte seit 1. März 2022 in der EU wegen ihrer gezielten Desinformation nicht mehr verbreiten – eine der Sanktionen im Zuge des von Russland gestarteten Ukraine-Kriegs. Der Krieg läuft derweil unvermindert weiter. Sorge bereitet auch die Situation in Belarus, wo Wagner-Söldner offenbar Militärcamps aufbauen und wohl auch erstmals gezielt Panzer beschaffen. (smu)