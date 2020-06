Nach Floyd-Protesten: Polizist wendet wieder Würgegriff gegen Schwarzen an - Video schockiert

Aufgrund der massiven Proteste nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt hat New York ein Gesetz geändert. Prompt muss es zur Anwendung kommen.

USA : Proteste durch „Black Lives Matter"* nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd* durch den Polizisten Derek Chauvin.

Nach einem erneuten Vorfall bei einer Festnahme in New York reagiert die Polizeibehörde prompt.

US-Präsident Donald Trump spart George Floyd und das Thema Rassismus bei seinem ersten Wahlkampfauftritt völlig aus

New York - Ein New Yorker Polizist ist am Sonntag nach einem Würgegriff-Vorfall bei der Verhaftung eines Schwarzen vom Dienst suspendiert worden. Die Polizei veröffentlichte ein Bodycam-Video, zudem gab es Handy-Aufnahmen eines Passanten. Die Videos scheinen zu belegen, dass der Polizist bei dem auf dem Boden liegenden Mann einen illegalen Würgegriff anwendete.

New Yorker Polizist wendet Würgegriff bei Verhaftung an: Schwarzer muss ins Krankenhaus

Polizeichef Dermot Shea sprach in einem Tweet von einem „verstörenden“ Vorfall und versprach völlige Transparenz. Die Untersuchung dauere noch an.

Accountability in policing is essential. After a swift investigation by the Internal Affairs Bureau, a police officer involved in a disturbing apparent chokehold incident in Queens has been suspended without pay. https://t.co/pAFUo0zxnc — Commissioner Shea (@NYPDShea) June 21, 2020

Der 35-jährige Afroamerikaner sei bei der Festnahme am Sonntagmorgen (Ortszeit) im Bezirk Queens verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die New York Times. Bei dem Vorfall waren mehrere Polizisten zugegen. Die Verhaftung erfolgte unter anderem wegen Verdacht auf Ruhestörung.

Polizeigewalt in den USA: New York reagiert mit drastischer Maßnahme

Die New York Times hat auf Youtube zudem das Video aus der Bodycam eines anwesenden Polizisten veröffentlicht. Darauf scheint erkennbar, dass der 35-Jährige deutlich angetrunken ist und nicht weggehen will - in gefährlicher Weise aggressiv wirkt er nicht, auch nicht in dem Moment, als der Polizist ihn packt und zu Boden drückt.

Die Stadt New York hatte vorige Woche ein Gesetz erlassen, das die Anwendung von Würgegriffen verbietet und unter Strafe stellt. Mehrere Städte und Bezirke haben entsprechende Polizeireformen angekündigt, etwa die Abschaffung umstrittener Praktiken wie Würgegriffe.

Video: Polizist erschießt Afroamerikaner in Atlanta

In der Zwischenzeit kommen immer mehr und immer wieder brutale Zwischenfälle an die Öffentlichkeit: So erschoss in Atlanta ein Polizist einen Schwarzen.

Proteste gegen Rassismus in den USA: Trump verschweigt das Thema im Wahlkampf

US-Präsident Donald Trump reagiert bei dem Thema schwerfällig, zunächst kritisierte er rüde die Demonstranten, die unter dem Stichwort „Black Lives Matter“ für mehr Gerechtigkeit für Schwarze protestierten, und ließ heftig gegen die Proteste vorgehen.

Zuletzt räumte er ein, dass es „ein wenig systematischen Rassismus“ in den USA gebe. Er würde gerne glauben, dass es nicht so sei, sagte Trump dem Wall Street Journal. „Aber leider gibt es wahrscheinlich ein wenig. Ich würde auch sagen, dass es wesentlich weniger ist als früher.“

Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in Tulsa sparte er den Namen George Floyd sowie die gesamte Thematik der Aufstände gegen den Rassismus in den USA völlig aus.

