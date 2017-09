Prozess gegen mutmaßlichen IS-Drahtzieher Abu Walaa beginnt

Hassprediger vor Gericht

+ © Julian Stratenschulte Zusammen mit vier weiteren Männern steht Hassprediger Abu Walaa in Celle vor Gericht. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv © Julian Stratenschulte

Celle (dpa) - Der Hassprediger Abu Walaa muss sich von heute an vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten. Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland.