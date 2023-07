Putin fürchtet doch Haftbefehl: Russland-Präsident sagt heikle BRICS-Reise ab

Von: Bona Hyun

Teilen

Wladimir Putin. (Archivfoto) © Alexander Kazakov/Imago

Putin war zuerst trotz internationalem Haftbefehl zum Brics-Gipfel in Südafrika eingeladen. Nun ist seine Teilnahme abgesagt.

Johannesburg – Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht am Treffen der Brics-Staaten in Südafrika im August teilnehmen. Das teilte das Büro des südafrikanischen Präsidenten am Mittwoch mit. Russland wird stattdessen von seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten werden, hieß es in einer Erklärung.

Südafrika hätte Putin nach einem vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erlassenen Haftbefehl bei der Einreise festnehmen müssen. Der russische Staatschef war zuerst trotz eines internationalen Haftbefehls zu einem Gipfel der aufstrebenden Brics-Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika vom 22. bis 24. August nach Johannesburg eingeladen.

Mehr Informationen in Kürze.