Putin-Panne: Russischer Präsident legt sich vor vollem Stadion aufs Eis

Der russische Präsident Wladimir Putin dreht bei einem Eishockey-Freundschaftsspiel seine Runden - bis ihm ein Roter Teppich in die Quere kommt.

Sotschi - Wladimir Putin hat so einige Hobbys, zahlreiche Bilder zeugen von den Freizeitaktivitäten des russischen Präsidenten. Ob mit nacktem Oberkörper beim Angeln oder ebenfalls oben ohne auf der Jagd, Putin geht vielen Beschäftigungen in seiner Freizeit nach. Dazu gehört unter anderem auch Judo, Skifahren, Reiten und - wie ein aktuelles Video zeigt - Eishockey. Der russische Präsident ist ein leidenschaftlicher Eishockey-Spieler. Doch gerade dabei lief nicht alles wie geplant - auch, wenn Putins Team gewann.

Wladimir Putin lässt sich bei Eishockey feiern - dann stürzt er

Der 66-Jährige nahm in Sotschi an einem Freundschafts-Eishockey-Spiel teil. Gemeinsam mit seinen Teamkameraden drehte er im Anschluss des alljährlichen Legendenspiels eine Runde über das Eis, ließ sich von den Zuschauern feiern. Immerhin war er Topscorer der Partie, neun Tore gingen auf sein Konto. Alles lief scheinbar nach Plan, bis der russische Präsident auf einen auf dem Eis ausgelegten Roten Teppich zu schlitterte.

Mitspieler versuchten noch, russischen Präsidenten zu warnen

Seine Mitspieler hatten wohl schon eine Vorahnung, was passieren könnte, denn sie versuchten den Präsidenten noch zu warnen. Doch zu spät. Putin flitzte auf den Teppich zu und stürzte - anders gesagt: Er legte sich vor den Zuschauern der Länge nach aufs Eis, also den Teppich. Lange blieb der Präsident nicht liegen, er rappelte sich sofort wieder auf, seine Mitspieler halfen ihm zudem hoch.

Als wäre nichts gewesen, drehte Putin daraufhin weiter seine Runden auf dem Eis. „Danke an alle, die mit ihrem Beispiel Millionen Menschen ermuntern, Sport zu treiben“, sagte Putin am Freitag zum Abschluss der achten Nächtlichen Hockey-Liga.

Auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder unter Zuschauern bei Eishockey-Spiel

Unter den Gästen der Hockey-Show war nach Meldungen der Agenturen Interfax und Itar-Tass auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder (75), der mit Putin befreundet ist.

Die Liga für Hockey-Liebhaber hatte Putin selbst 2011 ins Leben gerufen. Sie wird von früheren Profi-Spielern unterstützt. Landesweit sind heute rund 1000 Mannschaften engagiert in der Amateur-Sport-Bewegung, wie die Liga mitteilte. Mit Blick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft, bei der am Samstag unter anderem Deutschland gegen Großbritannien spielt (hier im Live-Ticker), wünschte Putin den Profi-Spielern Erfolg. Sotschi war 2014 auch Austragungsort der ersten Olympischen Winterspiele in Russland.

