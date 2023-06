Nach bewaffnetem Aufstand: Expertin glaubt an Ermordung Prigoschins

Wagner-Chef Prigoschin muss nach seinem bewaffneten Aufstand ins Exil nach Belarus. Eine Russland-Expertin vermutet, dass er dort ermordet wird.

Moskau – Der bewaffnete Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegen das russische Verteidigungsministerium kam überraschend. Genauso überraschend wurde die Meuterei und der Marsch nach Moskau auch wieder beendet. Für Prigoschin geht es jetzt ins Exil nach Belarus. Die Russland-Expertin Jill Dougherty vom US-Forschungszentrum Wilson Center ist davon überzeugt, dass der Söldner-Chef dort aber nicht sicher ist und ermordet werden könnte.

Prigoschin-Ermordung? Russland-Expertin hält es für möglich

Im Hintergrund des Wagner-Aufstands schaltete sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ein und verhandelte - offenbar mit der Zustimmung von Kreml-Chef Wladimir Putin - mit Prigoschin. Der beendete seinen selbsterklärten „Marsch der Gerechtigkeit“ und zog seine Söldner aus dem eroberten Rostow sowie aus Woronesch weiter im Norden zurück. Über den Inhalt der Verhandlungen mit Lukaschenko ist nicht viel bekannt, doch es steht fest, dass der Wagner-Chef nun nach Belarus muss.

„Putin vergibt Verrätern nicht“, stellte Dougherty im US-Sender CNN fest und ergänzte: „Selbst wenn Putin sagt, ‚Prigoschin, du gehst jetzt nach Belarus‘, ist er immer noch ein Verräter und ich denke, Putin wird ihm das niemals verzeihen.“ Daher sei es möglich, die Ermordung des Wagner-Chefs in Belarus zu erleben. Denn so lange er Unterstützung - wohl von seinen eigenen Truppen - habe, sei er eine Bedrohung, auch wenn er nicht in Russland sei.

Prigoschins Aufstand: Expertin betont Wagner-freundliche Stimmung in Rostow

Die Russland-Expertin machte auch auf die Stimmung auf den Straßen von Rostow aufmerksam, als Wagner-Truppen dort einmarschierten. Sie wurden von der Bevölkerung willkommen und sogar versorgt. Kurz vor ihrem Abzug ließen sich dutzende Menschen mit den Söldnern fotografieren und umarmten sie, wie Videos in russischen Telegram-Kanälen zeigten. Im Gesamtbild herrschte in der Stadt eine sehr Wagner-freundliche Atmosphäre.

„Wenn ich Putin wäre, würde ich mir Sorgen über die Menschen machen, die in den Straßen von Rostow Wagner zujubelten“, betonte Dougherty. Dass einfache Russen trotz einer Art Putsches über die Wagner-Gruppe gejubelt hätten, sei eine „sehr schlechte Nachricht für Putin“. Schließlich bedeute es, dass sie Wagner mögen und unterstützen.

Putin sagte es vor Jahren im Interview: Er verzeiht „Verrat“ nicht

Dass er „Verrätern“ nicht verzeiht, hatte der Kreml-Chef dabei schon 2018 in einem Interview selbst unterstrichen. Das Interview war in der Hochphase der Vergiftungsdebatte um den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal von russischen Staatsmedien veröffentlicht. Skripal war 1995 vom britischen MI6 rekrutiert worden und enttarnte gegenüber dem Geheimdienst russische Agenten. Im März 2018 wurde er gemeinsam mit seiner Tochter vergiftet, überlebte jedoch.

In dem Interview hatte Putin betont, er könne zwar vergeben, jedoch nicht alles. „Verrat“ sei etwas, was er nicht vergeben könnte, hatte damals die russische Publikation Vesti aus dem Interview berichtet. Auch den Aufstand von Wagner bezeichnete der Kreml-Chef als Verrat. Prigoschin könnte somit schon bald gewaltige Konsequenzen zu spüren bekommen. (bb)