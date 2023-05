Brisante Recherche: Putins Top-Propagandist Solowjow führt offenbar Doppelleben mit US-Amerikanerin

Von: Momir Takac

Als Putins oberster Propagandist hetzt Solowjow im TV gegen den Westen. Doch er selbst soll eine geheime Beziehung mit einer US-Amerikanerin haben.

Moskau/München - Wladimir Solowjow ist ein Vorzeige-Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Der 59-Jährige rührt regelmäßig in den russischen Staatsmedien die Werbetrommel für seinen Boss. Etwa bezeichnet Solowjow die russische Invasion in der Ukraine als „heiligen Krieg“. Auch verspottet der Top-Propagandist den Westen gerne als „satanisch“.

Nawalny-Team veröffentlicht brisante Recherche über Putins Top-Propagandist Solowjow

Er ist eben ein Mann, der sich voll in den Dienst seines Vaterlandes stellt. Patriotisch, traditionsbewusst und gläubig. Solowjow ist verheiratet und hat acht Kinder. Doch die heile Fassade könnte ins Wanken geraten. Die Stiftung für Korruptionsbekämpfung (FBK) von Putins schärfsten Kritiker und Erzfeind Alexej Nawalny hat womöglich eine geheime Beziehung Solowjows mit einer Russin, die auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ans Licht gebracht.

Putins Top-Propagandist Wladimir Solowjow soll eine geheime Liebesbeziehung führen. © IMAGO/Sergei Karpukhin

In einer jetzt veröffentlichten Recherche mit dem Namen „Wladimir Solowjows amerikanisches Geheimnis“, die auf Nawalnys Youtube-Kanal zu sehen ist, wird behauptet, dass der Propagandist Liebhaber der früheren Basketballerin Swetlana Abrosimowa ist und Kinder mit ihr hat. Auf die Verbindung will das Recherche-Team gestoßen sein, als es teure Immobilien in Russland mit unklaren Eigentumsdaten auf die Spur ging.

Solowjow soll geheime Liebesbeziehung mit früherer Basketballerin Abrosimowa haben

In Sotschi stieß das Team eigenen Angaben zufolge auf die „vielleicht teuersten Villen“ Russlands, die wertvoller seien, als Immobilien in New York, Dubai oder London. Eine von ihnen sowie eine Wohnung in Moskau soll Abrosimowa gehören. Solowjow soll bei mehreren Corona-Tests dieselbe Adresse in Moskau wie Abrosimowa angegeben haben. Auch soll er ihre Telefonnummer als seine eigene angegeben haben.

Sollen ein Paar sein: die frühere Basketballerin Swetlana Abrosimowa (l.) und Wladimir Solowjow. © IMAGO / ITAR-TASS

Was den Verdacht einer Liaison weiter verhärtet, sind Flugdaten, die beweisen sollen, dass Solowjow zwischen 2016 und 2017 mehrmals in die Vereinigten Staaten von Amerika flog, obwohl er sich im TV über die USA lustig machte. Ende Dezember 2016 soll Abrosimowa für längere Zeit in die USA gereist, und erst im Juni 2017 nach Russland zurückgekehrt sein. In dieser Zeit brachte sie Zwillinge auf die Welt, Bilder und Namen des Nachwuchses teilte sie selbst bei Instagram. Die Kinder heißen Margarita und Maria Abrosimova. Der Vatername „Wladimirowna“.

Solowjow Vater von Abrosimowas Zwillingen?

Mehrere anonyme Quellen sollen dem Recherche-Team bestätigt haben, dass Solowjow der Vater der Zwillinge ist, und er mehrmals in der Villa in Sotschi auftauchte. Bilder, die ihn mit der früheren Basketballerin zeigen, sollen dies untermauern.

Ein Leak des Moskauer Parksystems soll darüber hinaus beweisen, dass ein Fahrer sowohl Abrosimowas als auch Solowjows Autos parkte. Wladimir Putins oberster Propagandist soll sich auch massiv für Abrosimowa eingesetzt haben, als sie vor den Olympischen Spielen 2012 nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden war. Gegen den damaligen Trainer Boris Sokolowski hetzte er daraufhin im Fernsehen und in den sozialen Medien. (mt)